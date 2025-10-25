Tragédia pri populárnej pamiatke: 70-ročný turista spadol zo steny rímskeho Panteónu, pravdepodobne si chcel urobiť fotku

Foto: Unsplash

Jakub Baláž
TASR
Turista padal približne sedem metrov, hasiči a záchranári mu napriek snahe nedokázali pomôcť.

Japonský 70-ročný turista v piatok večer spadol z obvodovej steny Panteónu v Ríme z výšky približne sedem metrov do priekopy a na mieste zomrel. TASR o tom informuje podľa správy agentúry DPA.

Hasiči násilím otvorili bránu, aby sa k nemu dostali čo najskôr, no napriek snahám ho už nebolo možné zachrániť, píše DPA. Záchranné služby dorazili na miesto tragédie, kde už iba konštatovali smrť muža. Úrady stále vyšetrujú presnú príčinu pádu.

Správy portálu Roma Today v sobotu informovali, že turista sa pravdepodobne pokúšal urobiť selfie, keď stratil rovnováhu.

Populárna pamiatka

Stavbu Panteónu dokončili počas vlády rímskeho cisára Hadriána v druhom storočí nášho letopočtu. Ide o jednu z najzachovalejších stavieb antického Ríma, sčasti aj vďaka jej neskoršej premene na kresťanský kostol v siedmom storočí.

Panteón je známy svojou obrovskou kupolou s centrálne umiestneným otvorom, cez ktorý preniká dnu denné svetlo a osvetľuje jej mramorový interiér. V Panteóne sa okrem iných nachádza aj hrob renesančného výtvarného majstra Raffaela.

