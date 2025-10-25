Americká útočná lietadlová loď sa dala do pohybu. Podľa jedného z prezidentov chce Trump „vymyslieť ďalšiu vojnu“

Pentagón v piatok nariadil vyslanie útočnej skupiny lietadlovej lode do Latinskej Ameriky s cieľom zasiahnuť proti organizáciám obchodujúcim s drogami. To predstavuje výrazné rozšírenie americkej vojenskej prítomnosti v regióne. Líder Venezuely Nicolas Maduro varoval, že ide o snahu „vymyslieť vojnu“.
Americký prezident Donald Trump, ktorý počas kampane sľuboval ukončenie zahraničných vojenských intervencií, začiatkom septembra spustil vojenskú kampaň zameranú na lode údajne používané na pašovanie drog, pričom zničil najmenej 10 plavidiel v sérii útokov. Vojenské posilnenie vyvolalo vo Venezuele obavy, že Washington chce zosadiť prezidenta Madura.
Trump si vraj vymýšľa novú vojnu
Maduro v piatok večer obvinil Trumpovu administratívu zo šírenia „nového večného konfliktu“. „Sľúbili, že sa už nikdy nezapoja do vojny, a teraz vymýšľajú vojnu, ktorej zabránime,“ povedal Maduro štátnym médiám.
Konflikt medzi USA a Venezuelou sa dotkol aj Kolumbie, kde prezident Gustavo Petro bol v piatok sankcionovaný Washingtonom za údajné umožňovanie rozmachu drogového obchodu. Pentagón oznámil, že nasadenie lietadlovej lode USS Gerald R Ford a sprievodných lodí „posilní a rozšíri existujúce schopnosti na narušenie pašovania drog a rozkladanie nadnárodných kriminálnych organizácií (TCO)“.
Podľa údajov AFP dosiahol počet obetí amerických útokov najmenej 43, hoci Washington zatiaľ nezverejnil dôkazy o pašovaní drog zo strany svojich cieľov. Regionálne napätie sa zvyšuje, pričom Caracas obviňuje USA z plánovania zvrhnutia Madura, ktorý uviedol, že Venezuela má 5 000 ruských prenosných protileteckých rakiet na obranu proti americkým silám.
