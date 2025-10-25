Americká útočná lietadlová loď sa dala do pohybu. Podľa jedného z prezidentov chce Trump „vymyslieť ďalšiu vojnu“

Foto: SITA/AP

Jakub Baláž
SITA
Pentagón v piatok nariadil vyslanie útočnej skupiny lietadlovej lode. Tento krok predstavuje výrazné rozšírenie americkej vojenskej prítomnosti v regióne.

Pentagón v piatok nariadil vyslanie útočnej skupiny lietadlovej lode do Latinskej Ameriky s cieľom zasiahnuť proti organizáciám obchodujúcim s drogami. To predstavuje výrazné rozšírenie americkej vojenskej prítomnosti v regióne. Líder Venezuely Nicolas Maduro varoval, že ide o snahu „vymyslieť vojnu“.

Americký prezident Donald Trump, ktorý počas kampane sľuboval ukončenie zahraničných vojenských intervencií, začiatkom septembra spustil vojenskú kampaň zameranú na lode údajne používané na pašovanie drog, pričom zničil najmenej 10 plavidiel v sérii útokov. Vojenské posilnenie vyvolalo vo Venezuele obavy, že Washington chce zosadiť prezidenta Madura.

Trump si vraj vymýšľa novú vojnu

Maduro v piatok večer obvinil Trumpovu administratívu zo šírenia „nového večného konfliktu“. „Sľúbili, že sa už nikdy nezapoja do vojny, a teraz vymýšľajú vojnu, ktorej zabránime,“ povedal Maduro štátnym médiám.

Konflikt medzi USA a Venezuelou sa dotkol aj Kolumbie, kde prezident Gustavo Petro bol v piatok sankcionovaný Washingtonom za údajné umožňovanie rozmachu drogového obchodu. Pentagón oznámil, že nasadenie lietadlovej lode USS Gerald R Ford a sprievodných lodí „posilní a rozšíri existujúce schopnosti na narušenie pašovania drog a rozkladanie nadnárodných kriminálnych organizácií (TCO)“.

Podľa údajov AFP dosiahol počet obetí amerických útokov najmenej 43, hoci Washington zatiaľ nezverejnil dôkazy o pašovaní drog zo strany svojich cieľov. Regionálne napätie sa zvyšuje, pričom Caracas obviňuje USA z plánovania zvrhnutia Madura, ktorý uviedol, že Venezuela má 5 000 ruských prenosných protileteckých rakiet na obranu proti americkým silám.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Po nočných útokoch na Ukrajinu hlásia tri obete, cieľom bol opäť aj Kyjev. Problémy však…

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Zrezanú kožu prišíval na tváre, topila sa v hnise, stál pri prvej plastike penisu: Chirurg experimentoval s obeťami vojnyZrezanú kožu prišíval na tváre, topila sa v hnise, stál pri prvej plastike penisu: Chirurg experimentoval s obeťami vojny
ANKETA: Nemá to tu čo robiť. Pýtali sme sa Slovákov, či nakupujú v ruskom reťazci MERE a čo si o ňom mysliaANKETA: Nemá to tu čo robiť. Pýtali sme sa Slovákov, či nakupujú v ruskom reťazci MERE a čo si o ňom myslia
Odborníčka na dýchanie Petra Gaul: 60 až 80 % z nás nedýcha správne. Čo bude platiť večne, sú 3 zásadyOdborníčka na dýchanie Petra Gaul: 60 až 80 % z nás nedýcha správne. Čo bude platiť večne, sú 3 zásady
Najslávnejšia krádež v histórii umenia. Mona Lisa zmizla na dva roky z Louvru, podozrivý bol aj PicassoNajslávnejšia krádež v histórii umenia. Mona Lisa zmizla na dva roky z Louvru, podozrivý bol aj Picasso
Na Slovensku otvorili unikátny obchod: Za pár eur tu nakúpite veci, ktoré inde zrejme nenájdete, čaká na vás aj prekvapenieNa Slovensku otvorili unikátny obchod: Za pár eur tu nakúpite veci, ktoré inde zrejme nenájdete, čaká na vás aj prekvapenie
Za obed som platila 2 eurá: Bola som 21 dní v top exotickej destinácii a zapisovala si výdavky. Cena dovolenky ma šokovalaZa obed som platila 2 eurá: Bola som 21 dní v top exotickej destinácii a zapisovala si výdavky. Cena dovolenky ma šokovala
Pri natáčaní Priateľov strčil jazyk do úst Rachel a Monike. Jean-Claude Van Damme si vyslúžil prezývku „Van Zúfalec“Pri natáčaní Priateľov strčil jazyk do úst Rachel a Monike. Jean-Claude Van Damme si vyslúžil prezývku „Van Zúfalec“
Kričal, že nechce zomrieť a vbehol do lesa: Zmiznutie Larsa Mittanka v Bulharsku sledujú milióny ľudí, hľadajú ho už 11 rokovKričal, že nechce zomrieť a vbehol do lesa: Zmiznutie Larsa Mittanka v Bulharsku sledujú milióny ľudí, hľadajú ho už 11 rokov
Namiesto 40 € vám stačí aj 7 €: Boli sme v Chorvátsku mimo hlavnej sezóny. Ceny pri tomto klesali, máme pre vás tajné tipyNamiesto 40 € vám stačí aj 7 €: Boli sme v Chorvátsku mimo hlavnej sezóny. Ceny pri tomto klesali, máme pre vás tajné tipy
Skutočná pravda o Matke Tereze: Chorým nedávala lieky, chcela, aby trpeli. Rakovinu tíšila maximálne aspirínomSkutočná pravda o Matke Tereze: Chorým nedávala lieky, chcela, aby trpeli. Rakovinu tíšila maximálne aspirínom
Lenka žije v Turecku: Priemerný mesačný plat je tu 800 až 1 000 eur. Turci sú majstri manipulácie a chronickí klamáriLenka žije v Turecku: Priemerný mesačný plat je tu 800 až 1 000 eur. Turci sú majstri manipulácie a chronickí klamári
Bol jeho veľkým rivalom, Teslu podviedol a vysmial. Thomas Edison je však právom jeden z najlepších vynálezcov histórieBol jeho veľkým rivalom, Teslu podviedol a vysmial. Thomas Edison je však právom jeden z najlepších vynálezcov histórie

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vedecké okienko
100 odpovedí, ktoré vám pomôžu lepšie pochopiť svet okolo nás
17,90 €
Podľa skutočnej udalosti
Neuveriteľné príbehy o prežití, ktoré ukazujú ľudskú nezlomnosť
16,90 €
Cestovateľ
Život cestovateľa bez filtrov, ktorý by si niekedy zaslúžil cenzúru
17,90 €
Testované na ľuďoch
(Ne)etické experimenty, v ktorých vedci neváhali prekročiť všetky hranice
14,90 €
Nedocenení
Príbehy vedcov, ktorých ignoroval svet
16,90 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Zobraziť viac