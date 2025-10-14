Toto nemal nikto vidieť. Meghan a Harryho prichytili pri trápnom momente, ktorý mal zostať len medzi nimi

Foto: SITA

Jana Petrejová
Kráľovská rodina
Z princovej spontánnej reakcie Meghan zjavne nebola príliš nadšená. 

Vojvoda a vojvodkyňa zo Sussexu sa tento týždeň zúčastnili svojho každoročného charitatívneho podujatia. Hoci by na tom nebolo nič nezvyčajné, počas vystúpenia na červenom koberci sa médiám podarilo zachytiť trápny moment, ku ktorému medzi nimi došlo.

Nestáva sa príliš často, že by sa spolu ukazovali na verejnosti. Po vyhlásení, že sa každý bude venovať svojim pracovným aktivitám, sa zvykli objaviť na nejakej akcii alebo podujatí zakaždým samostatne. Aj keď to bolo už dávnejšie, ich spoločné vystúpenia stále možno považovať za vzácne. A to sa im rovno na červenom koberci podarila zaujímavá vec, ako píše denník Mirror.

Viac z témy Kráľovská rodina:
1.
Princ William len ťažko zadržiaval plač, priložil si ruku na ústa a potom priznal ťažkú vec. Z tohto budete mať zimomriavky
2.
Ľudia sú zhrození z toho, čo spravila. Podľa nich Meghan zneuctila pamiatku princeznej Diany a dopustila sa veľkej chyby
3.
Rozhodol sa ísť inou cestou. William priznal, že pri výchove detí nechce zopakovať rovnakú chybu ako kráľ Karol a Diana
Zobraziť všetky články (342)

Meghan sa to nepáčilo

Sussexovci, ktorí založili Nadáciu Archewell, získali prestížne ocenenie ako uznanie za ich úsilie o zvýšenie bezpečnosti digitálneho sveta pre rodiny a deti. Pár zapózoval pred fotoobjektívmi zvedavých novinárov na červenom koberci počas slávnostného galavečera, no došlo k nezvyčajnej interakcii, keď sa Harry pritúlil k svojej manželke a položil jej ruku na zadok.

Foto: Profimedia

Hoci to mohlo byť vnímané ako láskyplný moment medzi dvojicou, Meghan sa očividne cítila nepríjemne, a tak sa rýchlo otočila k Harrymu a vyzeralo to tak, akoby ho požiadala, aby dal ruku preč z jej pozadia. Vojvoda zareagoval nervózne, cítil sa pri tom trápne a následne presunul svoju ruku na Meghaninu spodnú časť chrbta. Po poskytnutí rozhovoru sa pár nechal ďalej odfotografovať, zatiaľ čo Meghan mala ruku okolo Harryho chrbta.

Foto: SITA

Okrem toho, kráľovskí pozorovatelia si všimli, že počas ich vystúpenia sa Harry snažil svoju manželku trochu popohnať, chytil ju za ruku a snažil sa ju odviezť preč, zatiaľ čo ona si užívala chvíle pred fotobjektívmi. Zdroje dokonca tvrdili, že Harry zrejme Meghan zašepkal „no tak“, keď sa chcel pohnúť ďalej.

Čo sa stalo v zákulisí?

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Genealogička Markéta tvorí rodokmene: Takto si viete vypátrať predkov po vlastnej osi. Po roku 1770 to je jednoduchšieGenealogička Markéta tvorí rodokmene: Takto si viete vypátrať predkov po vlastnej osi. Po roku 1770 to je jednoduchšie
Dopravný analytik Drahovský: Ak by sa vlaky zrazili v tuneli, bola by to katastrofa. Toto je najnebezpečnejší spôsob dopravyDopravný analytik Drahovský: Ak by sa vlaky zrazili v tuneli, bola by to katastrofa. Toto je najnebezpečnejší spôsob dopravy
Veronika opísala, čo sa dialo po zrážke vlakov: Záchranári fungovali bezchybne, tesne pred nárazom sa stalo niečo zvláštneVeronika opísala, čo sa dialo po zrážke vlakov: Záchranári fungovali bezchybne, tesne pred nárazom sa stalo niečo zvláštne
Otestovala som „zaručený“ trik, ktorý vám má zmeniť život: Sľubuje maximálne zmeny s malým úsilímOtestovala som „zaručený“ trik, ktorý vám má zmeniť život: Sľubuje maximálne zmeny s malým úsilím
Boli sme v najmenšej slovenskej zoo, mnohí o jej existencii nevedia. Dostanete sa sem aj zadarmo, toto nás prekvapiloBoli sme v najmenšej slovenskej zoo, mnohí o jej existencii nevedia. Dostanete sa sem aj zadarmo, toto nás prekvapilo
Lanovka za 40 € a klobása za 10 €: Navštívili sme prekrásne jazero vo švajčiarskych Alpách, ostali sme očareníLanovka za 40 € a klobása za 10 €: Navštívili sme prekrásne jazero vo švajčiarskych Alpách, ostali sme očarení
Boli sme v novom ruskom reťazci Mere. Vďaka tomuto môžete na kúrení ušetriť desiatky eurBoli sme v novom ruskom reťazci Mere. Vďaka tomuto môžete na kúrení ušetriť desiatky eur
Zaznelo 8 výstrelov, o život prišli Juraj a Matúš: Útočník čin plánoval, Tepláreň ostala symbolom tolerancie (Anketa)Zaznelo 8 výstrelov, o život prišli Juraj a Matúš: Útočník čin plánoval, Tepláreň ostala symbolom tolerancie (Anketa)
Majú tam žiť najstarší ľudia na svete: Odborníci sú voči „modrým zónam“ skeptickí, môže ísť dokonca o podvodMajú tam žiť najstarší ľudia na svete: Odborníci sú voči „modrým zónam“ skeptickí, môže ísť dokonca o podvod
S jeho prácou bol spokojný aj Hitler: Mozog vyvražďovania slovenských Židov nepopravili a ešte dlho žil v BratislaveS jeho prácou bol spokojný aj Hitler: Mozog vyvražďovania slovenských Židov nepopravili a ešte dlho žil v Bratislave
Najznámejší ruský špión na svete: Zradil KGB a zabránil jadrovej vojne, prežil otravu táliom aj odsúdenie na smrťNajznámejší ruský špión na svete: Zradil KGB a zabránil jadrovej vojne, prežil otravu táliom aj odsúdenie na smrť
Michaela pracuje v hoteli v Nórsku: Za jednu sezónu si odnesiem cez 11-tisíc eur. Dá sa tu ušetriť naozaj dosťMichaela pracuje v hoteli v Nórsku: Za jednu sezónu si odnesiem cez 11-tisíc eur. Dá sa tu ušetriť naozaj dosť

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vedecké okienko
100 odpovedí, ktoré vám pomôžu lepšie pochopiť svet okolo nás
17,90 €
Podľa skutočnej udalosti
Neuveriteľné príbehy o prežití, ktoré ukazujú ľudskú nezlomnosť
16,90 €
Cestovateľ
Život cestovateľa bez filtrov, ktorý by si niekedy zaslúžil cenzúru
17,90 €
Testované na ľuďoch
(Ne)etické experimenty, v ktorých vedci neváhali prekročiť všetky hranice
14,90 €
Nedocenení
Príbehy vedcov, ktorých ignoroval svet
16,90 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Zobraziť viac