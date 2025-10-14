Toto nemal nikto vidieť. Meghan a Harryho prichytili pri trápnom momente, ktorý mal zostať len medzi nimi

Vojvoda a vojvodkyňa zo Sussexu sa tento týždeň zúčastnili svojho každoročného charitatívneho podujatia. Hoci by na tom nebolo nič nezvyčajné, počas vystúpenia na červenom koberci sa médiám podarilo zachytiť trápny moment, ku ktorému medzi nimi došlo.
Nestáva sa príliš často, že by sa spolu ukazovali na verejnosti. Po vyhlásení, že sa každý bude venovať svojim pracovným aktivitám, sa zvykli objaviť na nejakej akcii alebo podujatí zakaždým samostatne. Aj keď to bolo už dávnejšie, ich spoločné vystúpenia stále možno považovať za vzácne. A to sa im rovno na červenom koberci podarila zaujímavá vec, ako píše denník Mirror.
Meghan sa to nepáčilo
Sussexovci, ktorí založili Nadáciu Archewell, získali prestížne ocenenie ako uznanie za ich úsilie o zvýšenie bezpečnosti digitálneho sveta pre rodiny a deti. Pár zapózoval pred fotoobjektívmi zvedavých novinárov na červenom koberci počas slávnostného galavečera, no došlo k nezvyčajnej interakcii, keď sa Harry pritúlil k svojej manželke a položil jej ruku na zadok.
Hoci to mohlo byť vnímané ako láskyplný moment medzi dvojicou, Meghan sa očividne cítila nepríjemne, a tak sa rýchlo otočila k Harrymu a vyzeralo to tak, akoby ho požiadala, aby dal ruku preč z jej pozadia. Vojvoda zareagoval nervózne, cítil sa pri tom trápne a následne presunul svoju ruku na Meghaninu spodnú časť chrbta. Po poskytnutí rozhovoru sa pár nechal ďalej odfotografovať, zatiaľ čo Meghan mala ruku okolo Harryho chrbta.
Okrem toho, kráľovskí pozorovatelia si všimli, že počas ich vystúpenia sa Harry snažil svoju manželku trochu popohnať, chytil ju za ruku a snažil sa ju odviezť preč, zatiaľ čo ona si užívala chvíle pred fotobjektívmi. Zdroje dokonca tvrdili, že Harry zrejme Meghan zašepkal „no tak“, keď sa chcel pohnúť ďalej.
Nahlásiť chybu v článku