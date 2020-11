Toto mesto sa zahalilo do najdlhšej noci, ktorá potrvá až 66 dní. Slnko v najsevernejšom meste USA vyjde až 23. januára budúceho roka

Najsevernejšie mesto USA sa v týchto dňoch rozlúčilo s poslednými slnečnými lúčmi. Utqiaġvik až do januára, teda viac ako celé dva mesiace, čakajú tmavé dni aj noci. Ak ste teda pravý nočný tvor, toto miesto by mohlo byť v tomto období pre vás ideálnou a vysnívanou destináciou.

Obyvatelia mesta Utqiaġvik na Aljaške si v stredu mohli vychutnať posledný východ slnka. Naposledy v tomto roku tu slnko zapadlo o 13:30 a mesto sa zahalilo do tmy, ktorá potrvá takmer 66 dní. Pre lepšiu predstavivosť portál USA Today priniesol porovnanie, že behom toho času v Spojených štátoch vystrieda prezidenta Trumpa jeho novozvolený nasledovník Joe Biden a je vysoko pravdepodobné, že bude dostupná aj vakcína na koronavírus.

Obyvatelia mesta Utqiaġvik totiž teraz neuvidia východ slnka viac ako dva mesiace, podľa Národnej meteorologickej služby vo Fairbanks, presne až do 23. januára. Nejde o ojedinelý jav a podobná situácia nastane aj na ďalších miestach polárnej Ajlašky. Utqiaġvik však leží najsevernejšie a preto tu polárna noc nastáva najskôr.

At 1:30pm AKST this afternoon, the sun will set and Utqiaġvik will enter a 66 day period of polar night. The sun will rise again on January 23rd, 2021. #akwx pic.twitter.com/iN4KXGxBh9

Utqiaġvik, v minulosti nazývaný aj Barrow, momentálne zažíva polárnu noc. Jeho 4400 obyvateľov je už na ňu ale zvyknutých.

“Stáva sa to každý rok, ak žijete nad arktickým kruhom,” hovorí meteorológ Judson Jones. Ako informovala CNN, tento jav sa na polárnych miestach vyskytuje každoročne, keďže súvisí s naklonením zemskej osy. Vďaka tomu nad obzorom nebude možné spozorovať slnečný disk.

Polárna noc nastáva vo vnútri polárnych kruhov. Čím viac sa blížime od polárnych kružníc k pólom, tým sa čas jej trvania predlžuje. Na geografických póloch trvá dokonca neprestajne polroka, kedy nasleduje polárny deň, ktorý ju vystrieda. “Od polovice novembra do konca januára, severne od arktického kruhu, slnko nevychádza. Príčinou je odklonenie Zeme od slnečného žiarenia, ktoré je v tomto období najväčšie,” uvádza Weather.com.

Utqiaġvik ale nebude počas vyše dvoch mesiacov ponorený do úplnej tmy. Zažije totiž takzvaný civilný súmrak. Slnko totiž na Utqiaġvik bude dopadať, no vo veľmi malom množstve. Mierne osvetlenie teda obyvatelia zastihnú na šesť hodín. Koncom novembra však aj tie klesnú iba na tri hodiny.

The sun rose and set in Utqiagvik, Alaska, and people there said goodbye to daylight for the next two months.

The small town located north of the Arctic Circle has entered its annual phase of darkness, known as polar night. https://t.co/jwE1rmC2S3

— CNN (@CNN) November 20, 2020