Potravinári spravili rozbor mäsa z Billy: Reťazec reaguje na kauzu Jovinečko, v rukách má vyjadrenia odborníkov

Kauza medzi influencerom Filipom Jovanovičom, známym ako Jovinečko, a obchodným reťazcom Billa, pokračuje. Celé sa to začalo ešte minulý týždeň, keď jeden z najznámejších slovenských internetových tvorcov zažil nepríjemnú skúsenosť.
Ešte v nedeľu (17. mája) zverejnil video, v ktorom hovorí, že v kuracom mäse, údajne z Billy, našiel larvy. Kauza následne nabrala rýchly spád a obaja aktéri sa bránili.
Nepríjemné prekvapenie v jedle influencer ukázal aj na kameru. Na záberoch je na jeho tanieri vidieť larvy. Mäso podľa vlastných slov kúpil v reťazci Billa. „Schuti sme si dávali toto kuracie mäsíčko, ktoré sme si pripravili z Billy, a potom sa pozerám, že čo to tu máme?“ hovorí vo videu influencer. Dodal, že mäso kúpil v ten deň.
Billa sa bráni
Billa na video okamžite reagovala, spojila sa s influencerom, oslovila odborníkov, dodávateľov a odobrala vzorky. Reťazec podľa svojich vyjadrení doteraz nenašiel žiadne pochybenie. „Chladené marinované hydinové mäso je do predajní BILLA dodávané výlučne v originálnom balení od dodávateľov. BILLA ho neprebaľuje, nespracováva, iba predáva,“ povedal hovorca reťazca Marek Kravjar v najnovšom stanovisku, pričom sa opiera aj o vyjadrenia odborníkov.
O posudok požiadala aj dvoch znalcov. Podľa Jozefa Goliana, súdneho znalca v odbore Potravinárstvo – skúmanie potravín, je nájsť larvy v takomto mäse a v takom množstve nereálne. Mäso podľa neho musí byť vychladené na maximálne 4 stupne Celzia.
„Pri takejto teplote v prostredí, kde sa manipuluje s mäsom je prakticky nulová šanca na kontamináciu mäsa, vývoj, lariev a ich rozmnožovanie do takej miery, ako to opisuje poškodený. V prípade ak je mäso zabalené v ochrannej atmosfére, resp. vákuovo balené, je šanca na prežitie mikroorganizmov a lariev hmyzu, ktoré potrebujú pre svoj život kyslík minimálna až nulová. Preto sa takýto systém balenia používa už dlhodobo. Je prakticky nulová šanca na kontamináciu mäsa, vývoj lariev a ich rozmnožovanie do takej miery, ako to opisuje poškodený,” povedal Golian.
Slavomír Marcinčák z Univerzity veterinárskeho a lekárstva a farmácie v Košiciach pre reťazec potvrdil, že keby sú larvy v mäse, Jovinečko by si to zrejme všimol skôr. „Ak sú v mäse larvy múch prítomné, je to väčšinou sprevádzané rozkladom zložiek mäsa a zmenou senzorických, hlavne aromatických zmien (zápachom mäsa), čo by si autor videa pri takom veľkom množstve lariev, ako je na videu viditeľné, určite všimol už pri otvorení obalu.“
Stanoviská odborníkov potvrdzujú, že ku kontaminácii mäsa v podobe prezentovanej vo videu nedošlo zavinením obchodného reťazca. V danom prostredí je prakticky nulová šanca na kontamináciu mäsa, vývoj lariev a ich rozmnožovanie.
Odobrali vzorky, všetky sú bezpečné
Interez má k dispozícii aj protokoly o skúškach mäsa z Billy, ktoré vykonal Štátny veterinárny a potravinový ústav. Všetky testované balenia od piatich rôznych výrobcov, konkrétne Kuracia opekačka čerstvá, Morčacie prsné plátky Flamingo – balené v OA, Chladené kuracie vnútorné filety BBQ, Chladené kuracie filety na špajdliach a Bravčové koleno b.k. v sladkej chili marináde boli podľa protokolu v súlade s požiadavkami na bezpečnosť potravín podľa článku 14 ods. 1 Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002 z 28. januára 2002. Veterinári teda nenašli pochybenia,
Filip Jovanovič na sociálne sieti oznámil, že sa so zástupcami reťazca včera stretol v centrále reťazca na Bajkalskej ulici v Bratislave. Toto stretnutie pre interez potvrdil aj Marek Kravjar. Jovinečko zároveň vyzval svojich sledovateľov, aby sa ozvali, ak majú podobné skúsenosti ako on.
Jovinečka sme s otázkami oslovili aj my, do vydania článku nám však odpovede nezaslal. Ak sa nám podarí spojiť, článok budeme aktualizovať o jeho vyjadrenie.
