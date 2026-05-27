Bez lepku a plné farieb: Cestoviny od Adriany Kemka si okamžite zamilujete

foto: Kaufland

PR článok
Odkedy Adriane diagnostikovali viaceré potravinové intolerancie, svoje obľúbené recepty premenila na bezlepkové verzie.



Tieto cviklové penne jej v jedálničku nemôžu chýbať. Skúste ich aj vy!

Komu sa nelení, tomu sa nelepí

V máji, keď si pripomíname Medzinárodný deň celiakie, to platí dvojnásobne. Chutne a dobre najesť sa predsa dá aj v prípade, že sa lepku vyhýbate. Navyše, kombinácia cestovín s cviklou vám na tanier prinesie nielen krásne farby, ale aj veľa vitamínov, minerálov a vlákniny. „Ak si cviklu pripravíte v pare, najlepšie si zachová svoju farbu a chuť,“ radí autorka knižky receptov a foodblogerka. Užite si ich aj vy – všetko potrebné na vaše varenie bez gluténu, vrátane privátnej značky K-free, nájdete v Kauflande.

Cviklové penne s fetou podľa Adriany Kemka, foto: Kaufland

Náš tip: Cviklové penne bez gluténu s fetou podľa Adriany Kemka

Ingrediencie:

  • 250 g kukuričných penne K-free
  • 250 – 300 g cvikly (2 stredne veľké)
  • 3 strúčiky cesnaku
  • 200 g feta syra
  • 1 hrnček vody z uvarených cestovín
  • 1 – 2 PL citrónovej šťavy
  • olivový olej
  • čerstvo mleté čierne korenie a soľ podľa chuti
  • čerstvé bylinky na dozdobenie (napr. petržlen alebo bazalka)

Postup:

Cviklu očistíme a dáme uvariť nad parou do mäkka. Penne uvaríme v slanej vode podľa návodu na al dente. Pri zlievaní si odložíme bokom približne 1 hrnček vody z cestovín. Na olivovom oleji opražíme cesnak rozkrojený na polovice, pridáme uvarenú cviklu, prikryjeme pokrievkou a necháme zľahka opražiť.

Opraženú cviklu s cesnakom spolu s 1/4 hrnčeka vody z cestovín dáme do mixéra, pridáme cca 150 g fety s citrónovou šťavou a rozmixujeme do hladka. Ak chceme krémovejšiu konzistenciu, postupne po lyžičkách pridávame vodu z cestovín. Dochutíme čiernym korením a soľou. Hotovú cviklovú omáčku dobre premiešame s penne a navrch rozmrvíme zvyšok fety. Podávame dozdobené čerstvými bylinkami. Prajeme dobrú chuť.

Dopriať si chutné jedlo bez gluténu je dnes jednoduchšie než kedykoľvek predtým

Vychutnajte si tieto cviklové penne vďaka značke K-free, ktorú spolu so širokým bezgluténovým a bezlaktózovým sortimentom za výhodné ceny nájdete v každom Kauflande po celom Slovensku.

