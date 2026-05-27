Jednu skupinu Slovákov čakajú nové povinnosti: Ak nesplnia tieto podmienky, môžu mať problém

Nina Malovcová
SITA
Dôležité rozhodnutia budú musieť urobiť krátko po veľkej zmene.

Absolventom škôl vznikajú povinnosti voči Sociálnej poisťovni až potom, ako začnú pracovať. V prípade trvalého pracovného pomeru alebo práce na dohodu povinnosti voči Sociálnej poisťovni za nich bude plniť ich zamestnávateľ. Nárok na dávku v nezamestnanosti však absolventi hneď po škole zvyčajne nemajú, počas štúdia totiž nie sú automaticky sociálne poistení, nespĺňajú tak povinné obdobie poistenia.

Informovala o tom Sociálna poisťovňa. „Povinnosti voči Sociálnej poisťovni bezprostredne po ukončení štúdia študenti nemajú – čakajú ich až po uplatnení sa na pracovnom trhu podľa konkrétnej situácie, v ktorej sa ocitnú. Ak začnú na Slovensku pracovať na trvalý pracovný pomer alebo na dohodu, povinnosti voči Sociálnej poisťovni za nich bude plniť ich zamestnávateľ. Ak začnú podnikať, povinné poistenie im vznikne po uplynutí tzv. odvodových prázdnin a jeho vznik im oznámi Sociálna poisťovňa. Ak idú pracovať alebo študovať do zahraničia, Sociálnej poisťovni to hlásiť nemusia. Ak sa tak sami rozhodnú, môžu si platiť sociálne poistenie sami dobrovoľne,“ priblížila Sociálna poisťovňa.

Nárok na dávku v nezamestnanosti nevzniká automaticky

Ak mladý človek po skončení školy plánuje cestovať, študovať či pracovať v zahraničí, Sociálnej poisťovni nemusí nič oznamovať, ani sa registrovať či platiť poistné. Myslieť však musí na to, že po skončení školy nemá nárok na dávku v nezamestnanosti. Ten totiž vzniká až po tom, čo je minimálne 730 dní sociálne poistený.

„Keďže počas štúdia nie je študent automaticky poistený na sociálne poistenie a nikto zaňho poistné neplatí, absolvent strednej či vysokej školy nemá po ukončení štúdia automaticky nárok na dávku v nezamestnanosti či iné dávky, ktoré sú podmienené predchádzajúcim uhrádzaním poistného,“ spresnila Sociálna poisťovňa. Štát totiž za študentov platí iba zdravotné poistenie, to však do kompetencie Sociálnej poisťovne nepatrí.

Dobrovoľné poistenie si môžu platiť aj študenti

Platiť si sociálne poistenie dobrovoľne však už môžu aj študenti od 16 rokov. „Ak mu dobrovoľné poistenie trvalo dostatočné obdobie, môže získať napr. nárok na dávky v nezamestnanosti. Pri tejto dávke musí získať najmenej 730 dní poistenia a zároveň sa evidovať na úrade práce,“ priblížila Sociálna poisťovňa.

Osobitné pravidlá platia pre absolventov štúdia, ktorí sú poberateľmi sirotských dôchodkov. Ak študent poberá sirotský dôchodok, nahlasuje Sociálnej poisťovni ukončenie štúdia v prípade, ak skončí predčasne alebo štúdium preruší. Ak si túto povinnosť nesplní, sirotský vyplatený navyše bude musieť poisťovni vrátiť. „Nárok na výplatu sirotského dôchodku totiž zaniká dňom, keď poberatelia sirotského dôchodku prestávajú byť nezaopatreným dieťaťom, t. j. v prípade študenta ukončením či prerušením štúdia. Nárok na sirotský dôchodok rovnako zaniká dovŕšením veku 26 rokov,“ upozornila Sociálna poisťovňa.

Doplnila, že poisťovňa si to, či je poberateľ sirotského stále študent overuje v registri ministerstva školstva, študenti to teda nemusia samostatne dokladovať. Výnimkou sú iba študenti, ktorí štúdium zanechajú predčasne alebo ho prerušia, alebo tí, ktorí študujú v zahraničí či na školách, ktoré v spomínanom registri nie sú. V takom prípade musia predložiť potvrdenie o návšteve školy, prerušení či ukončení štúdia, poisťovni sami.

Pri zamestnaní povinnosti preberá zamestnávateľ

Povinnosť platiť sociálne odvody za absolventa školy, ktorý nastúpi do zamestnania na trvalý pracovný pomer alebo brigádu preberá jeho zamestnávateľ. „Ak sa hneď po škole, resp. po letných prázdninách študent zamestná na trvalý pracovný pomer alebo si nájde brigádu (uzavrie so zamestnávateľom príslušnú dohodu), nemá voči Sociálnej poisťovni žiadnu oznamovaciu povinnosť. Povinnosti zaňho bude automaticky plniť zamestnávateľ, ktorý ho prihlási do Sociálnej poisťovne a bude zaňho platiť aj poistné na sociálne poistenie z dohodnutej mzdy,“ vysvetlila poisťovňa.

Ak sa študent po skončení školy rozhodne podnikať, prvého pol roka odvody platiť nemusí. Platia pre neho totiž takzvané odvodové prázdniny. Vznik povinného sociálneho poistenia a presnú výšku odvodov mu oznámi Sociálna poisťovňa. Na preklenutie tohto obdobia sa však môže začínajúci podnikateľ poistiť dobrovoľne, toto poistenie sa mu následne bude započítavať do období pre prípadný nárok na dávky, či už nemocenské, materské alebo v nezamestnanosti. Obdobie dobrovoľného poistenia sa rovnako započítava aj do obdobia dôchodkového poistenia pre budúci nárok na dôchodok.

Stovky tisíc Slovákov čaká nová povinnosť: Odborníci vysvetľujú, ako to bude fungovať

