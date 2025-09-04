Tím 360-tky sa rozrastá: Do redakcie nastupuje Gabriela Kajtárová, ktorá odišla z Markízy

Projekt 360tka, za ktorým stojí bývalý moderátor televízie Markíza Michal Kovačič, získava novú posilu. Na svojom oficiálnom Instagrame oznámili, že do redakčného tímu sa pridáva známa novinárka a moderátorka Gabriela Kajtárová.
Ako informoval portál 360tka.sk na svojom instagramovom profile, príchod Kajtárovej chcú osláviť aj so svojimi čitateľmi. Pri tejto príležitosti pripravili špeciálnu akciu – 20 % zľavu na ročné predplatné.
„Sme radi, že opäť rastieme. Gabika, vitaj,“ napísal tím 360tky k oznamu, ktorý zverejnili spolu s originálnym videom.
Z Markízy odišla po 7 rokoch
Politická redaktorka Gabriela Kajtárová po siedmich rokoch skončila v televízii Markíza. Oznámila to 2. júna 2025 na svojom Instagrame, kde napísala, že z redakcie sa podľa nej vytratila sloboda a priestor pre skutočnú žurnalistiku. Kritizovala cenzúru, tlak zo strany vedenia aj uprednostňovanie banálnych tém pred zásadnými politickými otázkami.
Za zlom označila obdobie po zmene vlastníctva televízie. Opísala aj konkrétny incident, keď po výmene názorov s politikom dostala od nadriadeného otázku, či chce, aby ho vyhodili. Podľa nej to ukázalo mieru napätia v redakcii a obmedzovanie novinárov. Dodala, že rozhodnutie odísť v nej dozrievalo dlhšie, no definitívne ho prijala po kauze Viktora Vinczeho, ktorého preradenie a odchod označila za pomstu voči odvážnemu kolegovi.
