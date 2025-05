Viktor Vincze končí v TV Markíza, dnes vysiela naposledy. Bude sedieť doma a čakať na výpoveď. Prácu pre neho nemajú

Viktor Vincze vysiela dnes poslednýkrát. Uverejnil to na sociálnej sieti. Tvrdí, že sa to dozvedel po stretnutí s riaditeľom Centra spravodajstva a publicistiky a šéfom HR Markízy.

Mal mať pritom podľa jeho vyjadrenia ešte ďalšie vysielania Televíznych novín na budúci týždeň.

„Zároveň som sa dozvedel, že dnes vysielam poslednýkrát, hoci som ešte budúci týždeň mal mať štyri vysielania Televíznych novín. Dostanem tzv. prekážky v práci (presne tak, ako takto pred rokom Michal Kovačič). Čiže mám sedieť doma, lebo pre mňa nemajú robotu. A medzitým dostanem aj formálne výpoveď,“ napísal.

Tvrdí tiež, že je to za to, že sa pokúšal zasahovať do nezávislosti najsledovanejšieho spravodajstva na Slovensku.

Zobraziť tento príspevok na Instagrame Príspevok, ktorý zdieľa Viktor Vincze (@viktorvincze)

O stanovisko sme požiadali aj TV Markíza.