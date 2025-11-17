Tieto slovenské trhy sú európsky skrytý klenot: Cudzinci sú z nich hotoví a tvrdia, že sa ich naozaj oplatí navštíviť

Možno aj vy máte v obľube lokálne vianočné trhy vo svojom meste. Niektorí ľudia za nimi ale radi vycestujú do rôznych kútov Európy. V skupine na sociálnej sieti padla otázka, či sa oplatí navštíviť trhy v Bratislave.
Ľuďom sa páči atmosféra, ale aj samotné mesto
Každý z nich núka punč, klobásky či iné dobroty, no všetky majú jedinečnú atmosféru. Reč je, pochopiteľne, o vianočných trhoch. „Stojí za to cestovať na vianočné trhy v Bratislave autobusom z Viedne?“ opýtala sa používateľka facebooku v skupine zameranej práve na vianočné trhy Magical Christmas Markets of Europe.
Hneď v prvej odpovedi používateľ odpovedá, že trhy v Bratislave naozaj stoja za to a počas poslednej návštevy si ich veľmi užil. Ďalší dodáva, že atmosféra je síce v slovenskom hlavnom meste skvelá, no ak by si mal vybrať, radšej by šiel do Brna alebo by ostal vo Viedni.
Ďalší si myslia, že vzdialenosť medzi Bratislavou a Viedňou je natoľko krátka, že sa to oplatí vyskúšať, aj keby sa človeku napokon trhy až tak nepáčili. Bratislava je vraj krásna aj bez trhov a stojí za preskúmanie tak či onak.
Nie každý je nadšený
„Určite choďte vlakom do Bratislavy! Je to skvelé miesto,“ dodáva používateľ, ktorý v hlavnom meste pobudol niekoľko dní, pričom si stihol užiť trhy aj rôzne časti mesta. Ďalší dodávajú, že si Bratislavu užili počas medzizastávky na ceste z Viedne do Budapešti.
Niektorí odporúčajú pozrieť si najprv videá na YouTube, aby človek načerpal inšpiráciu a zistil, či tam chce ísť. Ľudia chvália nielen príjemnú atmosféru, ale aj chutné jedlo a nápoje. Niektorí píšu, že je to celkom iste skrytý klenot Európy, no nenavštívili ho, keď mali možnosť a doteraz si to vyčítajú.
Nájdu sa ale aj takí, ktorí z Bratislavy odchádzali s nepríjemnou skúsenosťou a ostatných varujú pred podvodníkmi a vreckovými zlodejmi. Iní píšu, že ich Bratislava jednoducho neohúrila a viac sa oplatí navštíviť iné blízke trhy.
