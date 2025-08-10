Tieto lokality na Slovensku sa menia na mestá duchov: Za pár rokov prišli aj o tretinu obyvateľov

Ilustračná foto: Twisp, Public domain, via Wikimedia Commons

Michaela Olexová
Úbytok obyvateľov je fenomén, ktorý je prítomný takmer všade na Slovensku. Čo bude ďalej?

Okrem Bratislavy sa vyľudňujú aj všetky krajské a viaceré okresné mestá. Spomedzi krajských miest je úbytok najvýraznejší v Banskej Bystrici, ktorá od roku 1996 stratila 13,5 percenta obyvateľov. Dáta vznikli na základe porovnania počtu obyvateľov s trvalým pobytom v rokoch 2024 a 1996 podľa údajov Štatistického úradu SR, pričom výsledky sú uvedené v percentuálnych podieloch.

Rebríček zostavil portál Trend, ktorý na desiate miesto v nelichotivom rebríčku umiestnil mesto Revúca, ktoré prišlo o 22,02 percenta obyvateľov, čo v absolútnych číslach predstavuje 3 071 ľudí. Na deviatom mieste je mesto Stará Turá, ktorá stratila 22,10 percenta obyvateľov, teda 2 343 ľudí.

Bánovce nad Bebravou, Svidník aj Štúrovo

Ôsme miesto patrí mestu Bánovce nad Bebravou, ktoré prišlo o 22,82 percenta obyvateľov, čo predstavuje 4 761 ľudí. Siedme miesto obsadili Zlaté Moravce so stratou 24,23 percenta, čo v absolútnom vyjadrení znamená úbytok 3 761 obyvateľov.

Ilustračná foto: TASR – Adriána Hudecová

O takmer štvrtinu obyvateľov, konkrétne o 24,31 percenta, prišiel aj Svidník, kde ubudlo 3 098 ľudí. V prvej pätici sa nachádza Veľký Krtíš, ktorý zaznamenal úbytok 27,74 percenta obyvateľov, čo predstavuje 3 945 ľudí. Hneď za ním je Kremnica so stratou 29,57 percenta, teda 1 958 obyvateľov.

Prvé tri priečky rebríčka už presahujú hranicu 30-percentného úbytku. Tretie miesto patrí Štúrovu, ktoré prišlo o 30,85 percenta obyvateľov, čo predstavuje 4 159 ľudí. Druhé miesto obsadili Vysoké Tatry, ktoré stratili 34,06 percenta obyvateľstva, čo je 1 947 ľudí.

A veľmi nelichotivé prvenstvo patrí trebišovskému mestu Čierna nad Tisou, kde ubudlo až 34,20 percenta obyvateľov, čo predstavuje 1 750 ľudí.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Na Slovensku zbankrotovalo 3-ročné dieťa: Dlhy v tomto regióne neobišli ani škôlkara

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Pivo za 2,50 € a aquazorbing za 5 €: Kúpali sme sa v prírodnom kúpalisku úplne zadarmo. Voda je priezračná a pláž upravenáPivo za 2,50 € a aquazorbing za 5 €: Kúpali sme sa v prírodnom kúpalisku úplne zadarmo. Voda je priezračná a pláž upravená
Na hodinkách bolo 11:01 a na Nagasaki padala atómová bomba Fat Man. Toto sa dialo v momente výbuchuNa hodinkách bolo 11:01 a na Nagasaki padala atómová bomba Fat Man. Toto sa dialo v momente výbuchu
Prosila ich, aby ju zabili až po pôrode, nepomohlo. Takto prebiehala vražda herečky Sharon Tate šialenými mansonovcamiProsila ich, aby ju zabili až po pôrode, nepomohlo. Takto prebiehala vražda herečky Sharon Tate šialenými mansonovcami
Natália žije v Holandsku: Maslo či vajíčka kúpite v Amsterdame lacnejšie než na Slovensku. Všetko vyriešite z domuNatália žije v Holandsku: Maslo či vajíčka kúpite v Amsterdame lacnejšie než na Slovensku. Všetko vyriešite z domu
Európsku Burj Khalifu máme na skok od hranice: Najvyššiu budovu staval tajomný slovenský miliardár, stála 300 miliónovEurópsku Burj Khalifu máme na skok od hranice: Najvyššiu budovu staval tajomný slovenský miliardár, stála 300 miliónov
Exkluzívne Gruzínec Mamulašvili o údajnom prevrate: Je to Ficova lož. Ani ma nezaradili na zoznam ľudí so zákazom vstupuExkluzívne Gruzínec Mamulašvili o údajnom prevrate: Je to Ficova lož. Ani ma nezaradili na zoznam ľudí so zákazom vstupu
Z hlavy mu stúpal dym, všade smrdelo zhorené mäso: Takto prebiehala prvá poprava v elektrickom kresleZ hlavy mu stúpal dym, všade smrdelo zhorené mäso: Takto prebiehala prvá poprava v elektrickom kresle
Pýtali sme sa, ako sa zmenila kultúra „rok po“ odvolaniach: Odpovedali Šáteková, Dangl, Hajdu a ďalšie osobnostiPýtali sme sa, ako sa zmenila kultúra „rok po“ odvolaniach: Odpovedali Šáteková, Dangl, Hajdu a ďalšie osobnosti
Pivo za 2 eurá a rezeň za 11,50: Navštívili sme nádrž, ktorej hovoria „Slovenské more“. Ostali nám však oči pre plačPivo za 2 eurá a rezeň za 11,50: Navštívili sme nádrž, ktorej hovoria „Slovenské more“. Ostali nám však oči pre plač
Najskôr padol výstrel, až potom výkrik „zbraň“: Expert zhodnotil prácu ochranky pri atentáte na Fica, toto si myslíNajskôr padol výstrel, až potom výkrik „zbraň“: Expert zhodnotil prácu ochranky pri atentáte na Fica, toto si myslí
Na hodinkách bolo 8:15 a na Hirošimu padala atómová bomba Little Boy. Toto sa dialo v momente výbuchuNa hodinkách bolo 8:15 a na Hirošimu padala atómová bomba Little Boy. Toto sa dialo v momente výbuchu
Najsevernejšie „mesto duchov“ v arktickej tundre: Sovieti v Európe zarobili 7-krát viac ako ostatní, pohľad naň vás vydesíNajsevernejšie „mesto duchov“ v arktickej tundre: Sovieti v Európe zarobili 7-krát viac ako ostatní, pohľad naň vás vydesí

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vedecké okienko
100 odpovedí, ktoré vám pomôžu lepšie pochopiť svet okolo nás
17,90 €
Podľa skutočnej udalosti
Neuveriteľné príbehy o prežití, ktoré ukazujú ľudskú nezlomnosť
16,90 €
Cestovateľ
Život cestovateľa bez filtrov, ktorý by si niekedy zaslúžil cenzúru
17,90 €
Testované na ľuďoch
(Ne)etické experimenty, v ktorých vedci neváhali prekročiť všetky hranice
14,90 €
Nedocenení
Príbehy vedcov, ktorých ignoroval svet
16,90 €
Zobraziť viac