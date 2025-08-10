Tieto lokality na Slovensku sa menia na mestá duchov: Za pár rokov prišli aj o tretinu obyvateľov

Okrem Bratislavy sa vyľudňujú aj všetky krajské a viaceré okresné mestá. Spomedzi krajských miest je úbytok najvýraznejší v Banskej Bystrici, ktorá od roku 1996 stratila 13,5 percenta obyvateľov. Dáta vznikli na základe porovnania počtu obyvateľov s trvalým pobytom v rokoch 2024 a 1996 podľa údajov Štatistického úradu SR, pričom výsledky sú uvedené v percentuálnych podieloch.
Rebríček zostavil portál Trend, ktorý na desiate miesto v nelichotivom rebríčku umiestnil mesto Revúca, ktoré prišlo o 22,02 percenta obyvateľov, čo v absolútnych číslach predstavuje 3 071 ľudí. Na deviatom mieste je mesto Stará Turá, ktorá stratila 22,10 percenta obyvateľov, teda 2 343 ľudí.
Bánovce nad Bebravou, Svidník aj Štúrovo
Ôsme miesto patrí mestu Bánovce nad Bebravou, ktoré prišlo o 22,82 percenta obyvateľov, čo predstavuje 4 761 ľudí. Siedme miesto obsadili Zlaté Moravce so stratou 24,23 percenta, čo v absolútnom vyjadrení znamená úbytok 3 761 obyvateľov.
O takmer štvrtinu obyvateľov, konkrétne o 24,31 percenta, prišiel aj Svidník, kde ubudlo 3 098 ľudí. V prvej pätici sa nachádza Veľký Krtíš, ktorý zaznamenal úbytok 27,74 percenta obyvateľov, čo predstavuje 3 945 ľudí. Hneď za ním je Kremnica so stratou 29,57 percenta, teda 1 958 obyvateľov.
Prvé tri priečky rebríčka už presahujú hranicu 30-percentného úbytku. Tretie miesto patrí Štúrovu, ktoré prišlo o 30,85 percenta obyvateľov, čo predstavuje 4 159 ľudí. Druhé miesto obsadili Vysoké Tatry, ktoré stratili 34,06 percenta obyvateľstva, čo je 1 947 ľudí.
A veľmi nelichotivé prvenstvo patrí trebišovskému mestu Čierna nad Tisou, kde ubudlo až 34,20 percenta obyvateľov, čo predstavuje 1 750 ľudí.
