Na Slovensku zbankrotovalo 3-ročné dieťa: Dlhy v tomto regióne neobišli ani škôlkara

Medzi dlžníkmi bolo 20 manželských párov či osem obyvateľov z obce Hlinné v okrese Vranov nad Topľou. Informovala o tom spoločnosť CRIF – Slovak Credit Bureau.
„Z celkového množstva osobných bankrotov bolo 92 % vyhlásených na majetok občanov nepodnikateľov (773) a zvyšok na majetok podnikateľov (71). Formu konkurzu si zvolilo 831 občanov, čo je viac ako 98 % z celkového počtu dlžníkov. Zvyšných 13 ľudí sa rozhodlo pre splátkový kalendár,“ uviedla spoločnosť.
Zbankrotovali muži, ženy, dôchodcovia aj deti
V júni zbankrotovalo viac mužov, a to 533, pričom žien bolo 311. Z toho malo len deväť žien a sedem mužov vysokoškolské vzdelanie. V siedmom mesiaci toho roka bolo najviac dlžníkov vo veku od 30 do 39 rokov. V rámci tejto skupiny bolo viac ako 31 % mužov a 28 % žien. V prípade staršej generácie od 70 do 79 rokov sa v bankrote ocitlo sedem žien a päť mužov.
Zbankrotovalo tiež 20 manželských párov, z toho jeden pár sedemdesiatnikov a dva páry šesťdesiatnikov.
„Seniori sa stanú dlžníkmi buď vlastným pričinením, napríklad neuváženým nákupom tovarov na splátky, rozdávaním peňazí a následne ich požičiavaním, alebo pre ochotu pomôcť svojim príbuzným, ktorým ručia za dlh svojim majetkom a tieto osoby dlh nesplácajú. Seniori sa tak ocitajú v dlhovej pasci a riešenie vidia v osobnom bankrote,“ vysvetlila hlavná analytička spoločnosti Jana Marková.
Zbankrotoval len trojročný chlapec
„V júli taktiež pribudol rekord, zbankrotoval len trojročný chlapec. Ide o špecifickú vekovú kategóriu, kedy si platobnú neschopnosť nemohlo spôsobiť neplnoleté dieťa, lebo nie je spôsobilé na právne úkony. Do nadobudnutia plnoletosti dieťa dlh získa v dedičskom konaní, kedy sa jeho zákonný zástupca nevzdal dedičstva, ktorým bol dlh a v jeho mene, po súhlase súdu, podal žiadosť o oddlženie.“
Ľudia bez domova tvorili 14,3-percentný podiel z celkového počtu vyhlásených konkurzov, bolo ich 119. Štyria z nich mali registrovaný trvalý pobyt na virtuálnej adrese Karpatské námestie 7770/10A v Bratislave. Medzi dlžníkmi bez domova bolo 16 šesťdesiatnikov a traja päťdesiatnici. V júni zbankrotovalo aj 22 ľudí s rodinnými väzbami.
Z regionálneho hľadiska najviac dlžníkov bolo z Prešovského kraja, konkrétne 171. Ďalej nasledoval Košický kraj so 131 a Nitriansky kraj so 126. Naopak, najmenej ich bolo v Žilinskom a Bratislavskom kraji, zhodne 67.
V júli zároveň súdy zrušili 789 konkurzov, ktoré boli vyhlásené v predchádzajúcich obdobiach, pričom ide o najväčší počet od začiatku tohto roka. Z nich bolo 729 zrušených pre nedostatok majetku a 60 po splnení konečného rozvrhu výťažku. Pre nepoctivý zámer boli tiež zrušené štyri oddlženia a do Registra diskvalifikácií pribudli z toho istého dôvodu šiesti dlžníci.
Ďalší dvaja boli zase z registra po uplynutí trestu vymazaní.
