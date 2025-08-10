Na Slovensku zbankrotovalo 3-ročné dieťa: Dlhy v tomto regióne neobišli ani škôlkara

Ilustračná foto: Unsplash

Michaela Olexová
TASR
V júli tohto roka zbankrotovalo na Slovensku 844 ľudí, historicky po prvýkrát aj trojročný chlapec z okresu Bánovce nad Bebravou.

Medzi dlžníkmi bolo 20 manželských párov či osem obyvateľov z obce Hlinné v okrese Vranov nad Topľou. Informovala o tom spoločnosť CRIF – Slovak Credit Bureau.

„Z celkového množstva osobných bankrotov bolo 92 % vyhlásených na majetok občanov nepodnikateľov (773) a zvyšok na majetok podnikateľov (71). Formu konkurzu si zvolilo 831 občanov, čo je viac ako 98 % z celkového počtu dlžníkov. Zvyšných 13 ľudí sa rozhodlo pre splátkový kalendár,“ uviedla spoločnosť.

Zbankrotovali muži, ženy, dôchodcovia aj deti

V júni zbankrotovalo viac mužov, a to 533, pričom žien bolo 311. Z toho malo len deväť žien a sedem mužov vysokoškolské vzdelanie. V siedmom mesiaci toho roka bolo najviac dlžníkov vo veku od 30 do 39 rokov. V rámci tejto skupiny bolo viac ako 31 % mužov a 28 % žien. V prípade staršej generácie od 70 do 79 rokov sa v bankrote ocitlo sedem žien a päť mužov.

Zbankrotovalo tiež 20 manželských párov, z toho jeden pár sedemdesiatnikov a dva páry šesťdesiatnikov.

Ilustračná foto: Unsplash

„Seniori sa stanú dlžníkmi buď vlastným pričinením, napríklad neuváženým nákupom tovarov na splátky, rozdávaním peňazí a následne ich požičiavaním, alebo pre ochotu pomôcť svojim príbuzným, ktorým ručia za dlh svojim majetkom a tieto osoby dlh nesplácajú. Seniori sa tak ocitajú v dlhovej pasci a riešenie vidia v osobnom bankrote,“ vysvetlila hlavná analytička spoločnosti Jana Marková.

Zbankrotoval len trojročný chlapec

„V júli taktiež pribudol rekord, zbankrotoval len trojročný chlapec. Ide o špecifickú vekovú kategóriu, kedy si platobnú neschopnosť nemohlo spôsobiť neplnoleté dieťa, lebo nie je spôsobilé na právne úkony. Do nadobudnutia plnoletosti dieťa dlh získa v dedičskom konaní, kedy sa jeho zákonný zástupca nevzdal dedičstva, ktorým bol dlh a v jeho mene, po súhlase súdu, podal žiadosť o oddlženie.“

Ľudia bez domova tvorili 14,3-percentný podiel z celkového počtu vyhlásených konkurzov, bolo ich 119. Štyria z nich mali registrovaný trvalý pobyt na virtuálnej adrese Karpatské námestie 7770/10A v Bratislave. Medzi dlžníkmi bez domova bolo 16 šesťdesiatnikov a traja päťdesiatnici. V júni zbankrotovalo aj 22 ľudí s rodinnými väzbami.

Z regionálneho hľadiska najviac dlžníkov bolo z Prešovského kraja, konkrétne 171. Ďalej nasledoval Košický kraj so 131 a Nitriansky kraj so 126. Naopak, najmenej ich bolo v Žilinskom a Bratislavskom kraji, zhodne 67.

V júli zároveň súdy zrušili 789 konkurzov, ktoré boli vyhlásené v predchádzajúcich obdobiach, pričom ide o najväčší počet od začiatku tohto roka. Z nich bolo 729 zrušených pre nedostatok majetku a 60 po splnení konečného rozvrhu výťažku. Pre nepoctivý zámer boli tiež zrušené štyri oddlženia a do Registra diskvalifikácií pribudli z toho istého dôvodu šiesti dlžníci.

Ďalší dvaja boli zase z registra po uplynutí trestu vymazaní.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Záchranári museli ratovať turistu v Tatrách: Padal približne 100 metrov, utrpel poranenia hlavy a končatín

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Pivo za 2,50 € a aquazorbing za 5 €: Kúpali sme sa v prírodnom kúpalisku úplne zadarmo. Voda je priezračná a pláž upravenáPivo za 2,50 € a aquazorbing za 5 €: Kúpali sme sa v prírodnom kúpalisku úplne zadarmo. Voda je priezračná a pláž upravená
Na hodinkách bolo 11:01 a na Nagasaki padala atómová bomba Fat Man. Toto sa dialo v momente výbuchuNa hodinkách bolo 11:01 a na Nagasaki padala atómová bomba Fat Man. Toto sa dialo v momente výbuchu
Prosila ich, aby ju zabili až po pôrode, nepomohlo. Takto prebiehala vražda herečky Sharon Tate šialenými mansonovcamiProsila ich, aby ju zabili až po pôrode, nepomohlo. Takto prebiehala vražda herečky Sharon Tate šialenými mansonovcami
Natália žije v Holandsku: Maslo či vajíčka kúpite v Amsterdame lacnejšie než na Slovensku. Všetko vyriešite z domuNatália žije v Holandsku: Maslo či vajíčka kúpite v Amsterdame lacnejšie než na Slovensku. Všetko vyriešite z domu
Európsku Burj Khalifu máme na skok od hranice: Najvyššiu budovu staval tajomný slovenský miliardár, stála 300 miliónovEurópsku Burj Khalifu máme na skok od hranice: Najvyššiu budovu staval tajomný slovenský miliardár, stála 300 miliónov
Exkluzívne Gruzínec Mamulašvili o údajnom prevrate: Je to Ficova lož. Ani ma nezaradili na zoznam ľudí so zákazom vstupuExkluzívne Gruzínec Mamulašvili o údajnom prevrate: Je to Ficova lož. Ani ma nezaradili na zoznam ľudí so zákazom vstupu
Z hlavy mu stúpal dym, všade smrdelo zhorené mäso: Takto prebiehala prvá poprava v elektrickom kresleZ hlavy mu stúpal dym, všade smrdelo zhorené mäso: Takto prebiehala prvá poprava v elektrickom kresle
Pýtali sme sa, ako sa zmenila kultúra „rok po“ odvolaniach: Odpovedali Šáteková, Dangl, Hajdu a ďalšie osobnostiPýtali sme sa, ako sa zmenila kultúra „rok po“ odvolaniach: Odpovedali Šáteková, Dangl, Hajdu a ďalšie osobnosti
Pivo za 2 eurá a rezeň za 11,50: Navštívili sme nádrž, ktorej hovoria „Slovenské more“. Ostali nám však oči pre plačPivo za 2 eurá a rezeň za 11,50: Navštívili sme nádrž, ktorej hovoria „Slovenské more“. Ostali nám však oči pre plač
Najskôr padol výstrel, až potom výkrik „zbraň“: Expert zhodnotil prácu ochranky pri atentáte na Fica, toto si myslíNajskôr padol výstrel, až potom výkrik „zbraň“: Expert zhodnotil prácu ochranky pri atentáte na Fica, toto si myslí
Na hodinkách bolo 8:15 a na Hirošimu padala atómová bomba Little Boy. Toto sa dialo v momente výbuchuNa hodinkách bolo 8:15 a na Hirošimu padala atómová bomba Little Boy. Toto sa dialo v momente výbuchu
Najsevernejšie „mesto duchov“ v arktickej tundre: Sovieti v Európe zarobili 7-krát viac ako ostatní, pohľad naň vás vydesíNajsevernejšie „mesto duchov“ v arktickej tundre: Sovieti v Európe zarobili 7-krát viac ako ostatní, pohľad naň vás vydesí

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vedecké okienko
100 odpovedí, ktoré vám pomôžu lepšie pochopiť svet okolo nás
17,90 €
Podľa skutočnej udalosti
Neuveriteľné príbehy o prežití, ktoré ukazujú ľudskú nezlomnosť
16,90 €
Cestovateľ
Život cestovateľa bez filtrov, ktorý by si niekedy zaslúžil cenzúru
17,90 €
Testované na ľuďoch
(Ne)etické experimenty, v ktorých vedci neváhali prekročiť všetky hranice
14,90 €
Nedocenení
Príbehy vedcov, ktorých ignoroval svet
16,90 €
Zobraziť viac