Tichý zabijak medzi študentmi: Na univerzite sa šíri meningitída, hlásia dve úmrtia a viacero hospitalizovaných

Nina Malovcová
Zdravotníci aj vedenie školy prijali mimoriadne opatrenia.

Na univerzite v britskom meste Canterbury sa medzi študentmi začalo šíriť nebezpečné infekčné ochorenie. Meningitída si už vyžiadala dve obete a ďalší ľudia skončili v nemocnici. Zdravotníci aj vedenie školy preto prijali mimoriadne opatrenia.

O situácii informuje BBC, podľa ktorej sa nákaza objavila medzi študentmi univerzity a v krátkom čase zasiahla viacero ľudí. Dvaja pacienti následkom infekcie zomreli a ďalší sú hospitalizovaní. Miestne zdravotnícke autority preto spustili opatrenia, ktoré majú zabrániť ďalšiemu šíreniu choroby.

Choroba sa môže šíriť rýchlo

Meningitída je závažné infekčné ochorenie, ktoré postihuje mozgové blany. Lekári upozorňujú, že môže mať veľmi rýchly priebeh a bez včasnej liečby predstavuje vážne zdravotné riziko. Zdravotníci preto vyzvali študentov aj zamestnancov univerzity, aby sledovali príznaky ochorenia. Medzi najčastejšie patria vysoká horúčka, silná bolesť hlavy, stuhnutý krk, citlivosť na svetlo či zmätenosť.

Foto: Spicy, CC BY 4.0, via Wikimedia Commons

Vedenie univerzity začalo spolupracovať so zdravotníckymi autoritami a študentov informovalo o možných rizikách. Cieľom je včas zachytiť prípadné ďalšie prípady a zabrániť šíreniu nákazy v univerzitnom prostredí. Niektoré aktivity a stretnutia boli preventívne obmedzené. Zdravotníci zároveň zdôrazňujú, že včasná diagnostika a liečba výrazne znižujú riziko vážnych následkov ochorenia.

Očkovanie patrí medzi najúčinnejšiu ochranu

Prevencia bakteriálnej meningitídy je možná a zahŕňa viacero opatrení. Jedným z najúčinnejších spôsobov ochrany je očkovanie, ktoré chráni proti najčastejším pôvodcom ochorenia, ako sú meningokoky, pneumokoky a Haemophilus influenzae typu b. Očkovanie výrazne znižuje riziko infekcie a v prípade kontaktu s baktériou môže zmierniť priebeh ochorenia.

Okrem očkovania zohrávajú dôležitú úlohu aj hygienické návyky, napríklad pravidelné umývanie rúk, zakrývanie úst pri kašli a kýchaní či vyhýbanie sa úzkemu kontaktu s chorými ľuďmi, uvádza portál Medikament.

Na Slovensku sú dostupné viaceré vakcíny

Na Slovensku sa proti baktériám, ktoré môžu spôsobiť meningitídu, využívajú najmä konjugované pneumokokové vakcíny. Medzi používané patria napríklad Synflorix a Prevenar 13, ktoré chránia proti viacerým typom pneumokokov spôsobujúcich závažné infekcie vrátane meningitídy. K dispozícii sú aj vakcíny proti meningokokom.

Vakcína Bexsero chráni proti meningokokom skupiny B, ide však o odporúčané, nie povinné očkovanie. Pre deti je dostupná aj štvorzložková konjugovaná vakcína Nimenrix, ktorá poskytuje ochranu proti meningokokom skupín A, C, Y a W-135. Očkovať sa dá aj vakcínou NeisVac C proti meningokokom skupiny C, uvádza portál Medikament.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Našli sme lacné Chorvátsko, pivo si dáte za 67 centov. Boli sme v reštaurácii z Na nože u Novákovho kamaráta
Našli sme lacné Chorvátsko, pivo si dáte za 67 centov. Boli sme v reštaurácii z Na nože u Novákovho kamaráta
Spali sme v útulni v Tatrách: Za 10 € sme sa uložili na spoločných matracoch a chodili na latrínu. Je to skvelý zážitok
Spali sme v útulni v Tatrách: Za 10 € sme sa uložili na spoločných matracoch a chodili na latrínu. Je to skvelý zážitok
7-ročný vážil 102 kíl: Stal sa najtučnejším dieťaťom na svete, jeho mamu vinili, že mu dáva steroidy. Skončil tragicky
7-ročný vážil 102 kíl: Stal sa najtučnejším dieťaťom na svete, jeho mamu vinili, že mu dáva steroidy. Skončil tragicky
Našli sme lacné Chorvátsko, pivo si dáte za 67 centov: Dovolenka pri Jadranskom mori vás nemusí stáť majland
Letná dovolenka
Našli sme lacné Chorvátsko, pivo si dáte za 67 centov: Dovolenka pri Jadranskom mori vás nemusí stáť majland
Eugen Korda v 1 na 1: Matovičova vláda bola čistá katastrofa, ale Ficova je úplné dno. Skrachujeme, kradnú ako straky
1 na 1
Eugen Korda v 1 na 1: Matovičova vláda bola čistá katastrofa, ale Ficova je úplné dno. Skrachujeme, kradnú ako straky
Boli sme v reštaurácii z Na nože u Novákovho kamaráta. Za obed sme zaplatili necelých 40 €
Na nože
Boli sme v reštaurácii z Na nože u Novákovho kamaráta. Za obed sme zaplatili necelých 40 €
Psychologička Denisa o mužoch v nedobrovoľnom celibáte: Problém vzniká, keď nadobudnú presvedčenie, že vzťahy sú „hra“
Psychologička Denisa o mužoch v nedobrovoľnom celibáte: Problém vzniká, keď nadobudnú presvedčenie, že vzťahy sú „hra“
15-tisíc mŕtvych a najväčšia katastrofa 3. tisícročia. Cunami dokonca posunulo japonský ostrov o dva metre
Fukušima
15-tisíc mŕtvych a najväčšia katastrofa 3. tisícročia. Cunami dokonca posunulo japonský ostrov o dva metre
Paulíková o Málinci: Starostovia na Podpoľaní sa boja Tarabu, z prečerpávačky sa môže stať druhá Slatinka
Paulíková o Málinci: Starostovia na Podpoľaní sa boja Tarabu, z prečerpávačky sa môže stať druhá Slatinka
Prechádzali sme sa po nádhernom parku. Skrytý klenot pravdepodobne poznajú len miestni
Tip na výlet
Prechádzali sme sa po nádhernom parku. Skrytý klenot pravdepodobne poznajú len miestni
Husajnovi vyvíjal zbraň, akú nemal žiadny štát na svete. Superdelo Veľký Babylon nedokončil, popravili ho tajné služby
Husajnovi vyvíjal zbraň, akú nemal žiadny štát na svete. Superdelo Veľký Babylon nedokončil, popravili ho tajné služby
Pľúca novorodencov sa menili na kameň, nikdy sa to nemalo stať. Najväčší národný škandál pochoval 1 810 ľudí
Pľúca novorodencov sa menili na kameň, nikdy sa to nemalo stať. Najväčší národný škandál pochoval 1 810 ľudí

