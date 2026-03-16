Tichý zabijak medzi študentmi: Na univerzite sa šíri meningitída, hlásia dve úmrtia a viacero hospitalizovaných

Na univerzite v britskom meste Canterbury sa medzi študentmi začalo šíriť nebezpečné infekčné ochorenie. Meningitída si už vyžiadala dve obete a ďalší ľudia skončili v nemocnici. Zdravotníci aj vedenie školy preto prijali mimoriadne opatrenia.
O situácii informuje BBC, podľa ktorej sa nákaza objavila medzi študentmi univerzity a v krátkom čase zasiahla viacero ľudí. Dvaja pacienti následkom infekcie zomreli a ďalší sú hospitalizovaní. Miestne zdravotnícke autority preto spustili opatrenia, ktoré majú zabrániť ďalšiemu šíreniu choroby.
Choroba sa môže šíriť rýchlo
Meningitída je závažné infekčné ochorenie, ktoré postihuje mozgové blany. Lekári upozorňujú, že môže mať veľmi rýchly priebeh a bez včasnej liečby predstavuje vážne zdravotné riziko. Zdravotníci preto vyzvali študentov aj zamestnancov univerzity, aby sledovali príznaky ochorenia. Medzi najčastejšie patria vysoká horúčka, silná bolesť hlavy, stuhnutý krk, citlivosť na svetlo či zmätenosť.
Vedenie univerzity začalo spolupracovať so zdravotníckymi autoritami a študentov informovalo o možných rizikách. Cieľom je včas zachytiť prípadné ďalšie prípady a zabrániť šíreniu nákazy v univerzitnom prostredí. Niektoré aktivity a stretnutia boli preventívne obmedzené. Zdravotníci zároveň zdôrazňujú, že včasná diagnostika a liečba výrazne znižujú riziko vážnych následkov ochorenia.
Očkovanie patrí medzi najúčinnejšiu ochranu
Prevencia bakteriálnej meningitídy je možná a zahŕňa viacero opatrení. Jedným z najúčinnejších spôsobov ochrany je očkovanie, ktoré chráni proti najčastejším pôvodcom ochorenia, ako sú meningokoky, pneumokoky a Haemophilus influenzae typu b. Očkovanie výrazne znižuje riziko infekcie a v prípade kontaktu s baktériou môže zmierniť priebeh ochorenia.
Okrem očkovania zohrávajú dôležitú úlohu aj hygienické návyky, napríklad pravidelné umývanie rúk, zakrývanie úst pri kašli a kýchaní či vyhýbanie sa úzkemu kontaktu s chorými ľuďmi, uvádza portál Medikament.
Na Slovensku sú dostupné viaceré vakcíny
Na Slovensku sa proti baktériám, ktoré môžu spôsobiť meningitídu, využívajú najmä konjugované pneumokokové vakcíny. Medzi používané patria napríklad Synflorix a Prevenar 13, ktoré chránia proti viacerým typom pneumokokov spôsobujúcich závažné infekcie vrátane meningitídy. K dispozícii sú aj vakcíny proti meningokokom.
Vakcína Bexsero chráni proti meningokokom skupiny B, ide však o odporúčané, nie povinné očkovanie. Pre deti je dostupná aj štvorzložková konjugovaná vakcína Nimenrix, ktorá poskytuje ochranu proti meningokokom skupín A, C, Y a W-135. Očkovať sa dá aj vakcínou NeisVac C proti meningokokom skupiny C, uvádza portál Medikament.
