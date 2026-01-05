Tichý boj Moniky Szabó: Po šiestich operáciách herečka z Dunaja priznala, že sa niekedy cíti ako Frankenstein

Herečka, ktorá stvárňuje postavu pomocníčky Magdy v dobovom seriáli, by vedela rozprávať o lekároch a operáciách, ktoré kedysi absolvovala ako na bežiacom páse. A hoci je dnes v poriadku, doteraz jej robí vrásky jeden úraz, ktorý sa zvykne občas ozvať.
Monika Szabó hrá v Dunaji, k vašim službám postavu jedinečnú svojou čistotou a dobrotou. Aj sama herečka v reálnom živote pôsobí ako veľmi milá a krehká žena, preto mnohých prekvapí, že si prešla komplikovanejším zranením, ktoré odštartovalo nekonečné návštevy u lekára a rehabilitácie, ako uviedla pre Topky.
Zdravotný problém s rukou
Nedávno si charizmatická herečka našla voľno vo svojom nabitom pracovnom diári a zavítala na event Kliniky zdravia a krásy Interklinik. Očividne tam nebola náhodou, išlo totiž o niečo, čo s ňou súvisí, sama totiž bojovala s nepríjemným úrazom, ktorý jej strpčoval život. A aj keď má rôzne rehabilitácie a behanie po lekároch už za sebou, ešte nemá vyhraté.
Ako sama prezradila, samotnú kliniku, ktorá organizovala podujatie, veľmi dobre pozná. „Rozhodla som sa prísť podporiť Interklinik, pretože chodievam k Ivetke Holešovej, ktorá mi zachránila moju ruku. Chodievala som na lymfo masáže, robila mi rázové vlny, masírovali sme tú ruku a naťahovali, vyslovene akoby také fyzio,“ objasnila Monika, ktorej ruka je síce v lepšom stave, no ostali jej aj následky.
„Nejaké obmedzenie tam je, pretože tam mám cudzí materiál, ktorý je pomerne veľký na moju útlu ruku. V osobnom živote mi to neprekáža, ale sú momenty, kedy obmedzenie ešte cítim, ma tam tak pichne,“ vyšla s pravdou von umelkyňa, ktorá sa musí rozhodnúť so svojím lekárom čo ďalej, a či jej ten materiál vyberú. Ak bude musieť podstúpiť ďalšiu operáciu, tak sa na to už so spomínanou Ivetou Holešovou pripravia.
