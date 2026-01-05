Tichý boj Moniky Szabó: Po šiestich operáciách herečka z Dunaja priznala, že sa niekedy cíti ako Frankenstein

Foto: TV Markíza

Jana Petrejová
Dunaj k vašim službám
Čo sa týka podlomeného zdravia, má toho už veľa za sebou. 

Herečka, ktorá stvárňuje postavu pomocníčky Magdy v dobovom seriáli, by vedela rozprávať o lekároch a operáciách, ktoré kedysi absolvovala ako na bežiacom páse. A hoci je dnes v poriadku, doteraz jej robí vrásky jeden úraz, ktorý sa zvykne občas ozvať.

Monika Szabó hrá v Dunaji, k vašim službám postavu jedinečnú svojou čistotou a dobrotou. Aj sama herečka v reálnom živote pôsobí ako veľmi milá a krehká žena, preto mnohých prekvapí, že si prešla komplikovanejším zranením, ktoré odštartovalo nekonečné návštevy u lekára a rehabilitácie, ako uviedla pre Topky.

Viac z témy Dunaj k vašim službám:
1.
Zlá správa pre divákov. Herec z Dunaja, k vašim službám prehovoril o osude svojej postavy, nevyzerá to dobre
2.
Chýba vám počas voľna Dunaj, k vašim službám? Pozrite sa, ktorými seriálmi si môžete skrátiť čakanie
3.
Skutočná profesia slúžky z Dunaja, k vašim službám: Neuveríte, čím sa herečka živí mimo televíznych kamier
Zobraziť všetky články (279)

Zdravotný problém s rukou

Nedávno si charizmatická herečka našla voľno vo svojom nabitom pracovnom diári a zavítala na event Kliniky zdravia a krásy Interklinik. Očividne tam nebola náhodou, išlo totiž o niečo, čo s ňou súvisí, sama totiž bojovala s nepríjemným úrazom, ktorý jej strpčoval život. A aj keď má rôzne rehabilitácie a behanie po lekároch už za sebou, ešte nemá vyhraté.

Ako sama prezradila, samotnú kliniku, ktorá organizovala podujatie, veľmi dobre pozná. „Rozhodla som sa prísť podporiť Interklinik, pretože chodievam k Ivetke Holešovej, ktorá mi zachránila moju ruku. Chodievala som na lymfo masáže, robila mi rázové vlny, masírovali sme tú ruku a naťahovali, vyslovene akoby také fyzio,“ objasnila Monika, ktorej ruka je síce v lepšom stave, no ostali jej aj následky.

„Nejaké obmedzenie tam je, pretože tam mám cudzí materiál, ktorý je pomerne veľký na moju útlu ruku. V osobnom živote mi to neprekáža, ale sú momenty, kedy obmedzenie ešte cítim, ma tam tak pichne,“ vyšla s pravdou von umelkyňa, ktorá sa musí rozhodnúť so svojím lekárom čo ďalej, a či jej ten materiál vyberú. Ak bude musieť podstúpiť ďalšiu operáciu, tak sa na to už so spomínanou Ivetou Holešovou pripravia.

U lekárov varená pečená

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Mladá žena vracala krv, umrela a 2 roky si to nik nevšimol: Susedia cítili zápach z bytu, mysleli si, že sú to odpadky
Mladá žena vracala krv, umrela a 2 roky si to nik nevšimol: Susedia cítili zápach z bytu, mysleli si, že sú to odpadky
Ochutnali sme Plačkovej špecialitu v jej novom bare. Žena porodila osmorčatá, stala sa najnenávidenejšou matkou
Ochutnali sme Plačkovej špecialitu v jej novom bare. Žena porodila osmorčatá, stala sa najnenávidenejšou matkou
Agát šetrí pri nákupe potravín: Na týždeň som zaň zaplatila aj len 16 €, v nedeľu varím obedy na štyri dni
Agát šetrí pri nákupe potravín: Na týždeň som zaň zaplatila aj len 16 €, v nedeľu varím obedy na štyri dni
Charlie Chaplin rozosmial milióny ľudí, ale aj rozzúril Hitlera. V súkromí bol však sadistom s úchylkou na mladé ženy
Charlie Chaplin rozosmial milióny ľudí, ale aj rozzúril Hitlera. V súkromí bol však sadistom s úchylkou na mladé ženy
Stratili sme 7 dní voľna: Z 20 dní dovolenky môžete byť v roku 2026 doma 131 dní, vieme, ako ich rozplánovať
Stratili sme 7 dní voľna: Z 20 dní dovolenky môžete byť v roku 2026 doma 131 dní, vieme, ako ich rozplánovať
Zlatá vaňa v Hanoji, Donatellova busta aj Kotlárova analýza vakcín: Najväčšie udalosti roka 2025 zo Slovenska
Zlatá vaňa v Hanoji, Donatellova busta aj Kotlárova analýza vakcín: Najväčšie udalosti roka 2025 zo Slovenska
Nikdy ste o tom nepočuli: Briti chceli „zabiť“ Hitlera. Vojna skončila, odpálili najväčší nejadrový výbuch v dejinách
Nikdy ste o tom nepočuli: Briti chceli „zabiť“ Hitlera. Vojna skončila, odpálili najväčší nejadrový výbuch v dejinách
Ochutnali sme Plačkovej špecialitu v jej novom bare v horách, bloček nám vybrali z odpadkov. Ponúka šampanské za 800 €
Ochutnali sme Plačkovej špecialitu v jej novom bare v horách, bloček nám vybrali z odpadkov. Ponúka šampanské za 800 €
Fico na prehliadke v Číne, smrť pápeža aj pád Boeingu: Toto sú najväčšie svetové udalosti roka 2025
Fico na prehliadke v Číne, smrť pápeža aj pád Boeingu: Toto sú najväčšie svetové udalosti roka 2025
Ako prvá porodila osmorčatá, ktoré prežili, stala sa najnenávidenejšou matkou sveta. Fotila akty, živila sa aj pornom
Ako prvá porodila osmorčatá, ktoré prežili, stala sa najnenávidenejšou matkou sveta. Fotila akty, živila sa aj pornom
Ricardo sa prisťahoval na Slovensko. Pri tuneli Višňové sa vystriedalo 12 ministrov, stavať ho začali ešte za Mečiara
Ricardo sa prisťahoval na Slovensko. Pri tuneli Višňové sa vystriedalo 12 ministrov, stavať ho začali ešte za Mečiara
Cunami z 26. decembra 2004 v číslach: Vlna sa rútila 800 km/h. Akoby spadlo 23-tisíc hirošimských bômb
Cunami z 26. decembra 2004 v číslach: Vlna sa rútila 800 km/h. Akoby spadlo 23-tisíc hirošimských bômb

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Zobraziť viac