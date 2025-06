Tento poľský seriál musíte vidieť: Diváci sú z neho nadšení, dojme vás aj zabaví. Má skvelé hodnotenie, až 80 %

Niektoré seriály si vás získajú napínavým dejom, iné humorom. No raz za čas príde dielo, ktoré dokáže pohnúť s vaším pohľadom na svet. A tento poľský seriál patrí práve do tejto kategórie. S citom balansuje na hrane drámy a komédie, pričom otvára dôležitú spoločenskú tému.

Ak hľadáte seriál, ktorý vás nielen pobaví, ale aj dojme, pozrite si poľskú sériu Matky tučniakov. Tento komediálno-dramatický seriál z roku 2024, ktorý nájdete na Netflixe, si diváci nevedia vynachváliť. Dokonca ho New York Times zaradil medzi najlepšie zahraničné produkcie roka.

Príbeh, ktorý vás chytí za srdce

Seriál sleduje tri veľmi odlišné matky detí so špeciálnymi potrebami. Profesionálnu MMA zápasníčku Kamu, ktorá má syna s poruchou autistického spektra, bohatú influencerku Ulu, ktorá má dcéru s Downovým syndrómom a obetavú Tatianu, ktorá má syna so svalovou dystrofiou, ktoré spojí ich trieda „Tučniakov“ v špeciálnej škole Zázračný prístav, kam chodia ich deti. Čím vzniká nečakané, ale silné spojenectvo medzi rodičmi, ktorých osudy by sa za normálnych okolností nikdy nepretli.

Má množstvo pozitívnych recenzií

Diváci oceňujú najmä autentickosť seriálu, pretože nezobrazuje len rodičovstvo s výzvami, ale ukazuje aj momenty frustrácie, nepochopenia, ale aj tichého víťazstva. Zaujímavosťou je, že scenáristka a spolurežisérka Klára Kochańska-Bajon čerpala z vlastných skúseností ako matka neuroatypického dieťaťa a možno aj preto je každý moment nabitý skutočnými emóciami.

„Nič lepšie som na túto tému nevidela. Ďakujem poľským autorom a hercom za dokonalé spracovanie,“ píše jeden z divákov.

„Jednoducho TOP. Silné a realistické,“ dodáva ďalší.

Diváci mu udelili výborné hodnotenie až 80 %. Zároveň ocenili, že náročná téma seriálu nie je spracovaná ťaživo, ale s nadhľadom.