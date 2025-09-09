Tento nový seriál musíte vidieť: Je absolútnym hitom Netflixu. Diváci chvália napínavý dej, má hodnotenie 71 %

Záznam zo snímky Two Graves, foto: Netflix

Klaudia Oselská
Tip na seriál
Nebudete ho vedieť prestať pozerať.

Máte radi silné príbehy, ktoré vás nepustia ani po záverečných titulkoch? Máme pre vás skvelý tip na seriálovú novinku, ktorá vám vyrazí dych a rozpúta emocionálnu búrku. 

Na obľúbenú streamovaciu platformu Netflix pred pár dňami dorazil nový seriál s názvom Two Graves (Dva hroby), ktorý okamžite ovládol rebríčky sledovanosti, ako sme si všimli na FlixPatrole. Táto španielska miniséria prináša len tri epizódy, preto je ideálnou voľbou na seriálový maratón.

Príbeh sa odohráva v zdanlivo pokojnom prímorskom mestečku, kde sa náhle stratia dve dospievajúce dievčatá. V srdci deja stojí stará mama jedného z nezvestných dievčat, ktorá však odmieta len nečinne čakať. Preto sa do prípadu sama zapojí a snaží sa odhaliť pravdu.

Záznam zo snímky Two Graves, foto: Netflix

Má hodnotenie 71 %

Kým na filmovom portáli ČSFD svieti seriálu hodnotenie 65 %, tak na Rotten Tomatoes je to o čosi viac  – 71 %. Diváci vyzdvihujú najmä napínavý dej a nečakané zvraty.

„Seriál som hltala, určite odporúčam,“ chváli jedna z diváčok.

„Spracovanie super a herci skvelí.“

„Pozrel som to celé na jeden raz.“

„Dejové zvraty sú skvelé,“ pridávajú sa ďalší.

Ak máte radi hlbšiu psychológiu postáv a poriadne napínavý dej, seriál Two Graves by ste si rozhodne nemali nechať ujsť. Pretože v troch častiach vás čaká viac, než by ste čakali.

