Nový film vás okamžite opantá: Od napätia sa nebudete vedieť nadýchnuť. Má hodnotenie až 83 % a skvelé herecké obsadenie

Ak máte radi napínavé filmy, ktoré vás zároveň rozosmejú a chytia za srdce, máme pre vás skvelý tip. Túto filmovú novinku si jednoducho nemôžete nechať ujsť. Diváci sú absolútne nadšení.
Už dnes má v slovenských kinách premiéru skvelý film Nepolapiteľný (Roofman) z americkej produkcie, ktorý je inšpirovaný skutočnou udalosťou, pričom prepája komédiu s drámou.
V hlavnej úlohe charizmatický Channing Tatum
Jeffrey Manchester, v podaní obľúbeného amerického herca Channinga Tatuma, mohol byť len ďalším bezmenným zlodejom, ktorého k zločinu dohnala beznádej. Lenže Jeffrey je všetko, len nie obyčajný.
Vďaka svojmu šarmu, dôvtipu a nečakanému rešpektu voči svojim „obetiam“ sa stal legendou, a to nielen medzi políciou, ale aj v očiach verejnosti. Jeho špecializáciou sa stali lúpeže reštaurácií rýchleho občerstvenia po celých Spojených štátoch, ktoré dokázal vylúpiť bez jediného výstrelu, dokonca aj bez toho, aby si ho vôbec niekto všimol.
Dlhé mesiace sa mu darí unikať, skrýva sa v opustenom sklade hračiek, kde starostlivo plánuje ďalší krok. No všetko sa zmení, keď stretne Leigh, ktorú stvárnila Kirsten Dunst. Leigh totiž otrasie jeho starostlivo vybudovaným svetom. Ich nečakaný románik ho postaví pred dilemu, či má pokračovať v živote na úteku, alebo sa konečne postaviť svojej minulosti.
Napätie sa neustále zvyšuje a Jeffrey sa ocitá v nebezpečnej hre na mačku a myš, kde je každé rozhodnutie risk.
Má hodnotenie 83 %
Na Rottent Tomatoes filmu svieti skutočne výborné hodnotenie – až 83 %. Diváci chvália nielen napínavý dej, ale aj množstvo zábavných scén, no najmä skvelý herecký výkon Channinga Tatuma.
„Najlepší výkon Channinga Tatuma v jeho kariére.“
„Channing je skvelo obsadený do hlavnej úlohy.“
„Jeho šarm sa k tejto postave perfektne hodí,“ dodáva ďalší divák.
Niektorí diváci dokonca snímku označujú za najvtipnejší a zároveň najemotívnejší film tohto roka.
„Veľmi príjemný film, ktorý vás poriadne zabaví,“ píše jeden z divákov.
„Vtipný, romantický a v konečnom dôsledku tragický, je to špeciálny film, ktorý berie bizarný skutočný príbeh a nachádza v ňom hlbokú ľudskosť.“
„Jeden z najvtipnejších a zároveň najemotívnejších filmov roka,“ chvália ďalší.
