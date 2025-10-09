Nový film vás okamžite opantá: Od napätia sa nebudete vedieť nadýchnuť. Má hodnotenie až 83 % a skvelé herecké obsadenie

Foto: MovieStillsDB

Klaudia Oselská
Tip na film
Diváci ho označujú za najvtipnejší a najemotívnejší film tohto roka.

Ak máte radi napínavé filmy, ktoré vás zároveň rozosmejú a chytia za srdce, máme pre vás skvelý tip. Túto filmovú novinku si jednoducho nemôžete nechať ujsť. Diváci sú absolútne nadšení. 

Už dnes má v slovenských kinách premiéru skvelý film Nepolapiteľný (Roofman) z americkej produkcie, ktorý je inšpirovaný skutočnou udalosťou, pričom prepája komédiu s drámou.

Viac z témy Tip na film:
1.
Tento film musíte vidieť. Je absolútnym hitom Netflixu: Budete plakať od smiechu. Zarobil šialenú sumu
2.
Slovenský film totálne ovládol naše kiná, tržby presiahli 600-tisíc: Nepozerá sa naň ľahko, má vysoké hodnotenie 81 %
3.
Tento film musíte vidieť: Do kín dorazil nový český horor. Diváci chvália napínavý dej. Má hodnotenie 60 %
Zobraziť všetky články (346)

V hlavnej úlohe charizmatický Channing Tatum

Jeffrey Manchester, v podaní obľúbeného amerického herca Channinga Tatuma, mohol byť len ďalším bezmenným zlodejom, ktorého k zločinu dohnala beznádej. Lenže Jeffrey je všetko, len nie obyčajný.

Vďaka svojmu šarmu, dôvtipu a nečakanému rešpektu voči svojim „obetiam“ sa stal legendou, a to nielen medzi políciou, ale aj v očiach verejnosti. Jeho špecializáciou sa stali lúpeže reštaurácií rýchleho občerstvenia po celých Spojených štátoch, ktoré dokázal vylúpiť bez jediného výstrelu, dokonca aj bez toho, aby si ho vôbec niekto všimol.

Dlhé mesiace sa mu darí unikať, skrýva sa v opustenom sklade hračiek, kde starostlivo plánuje ďalší krok. No všetko sa zmení, keď stretne Leigh, ktorú stvárnila Kirsten Dunst. Leigh totiž otrasie jeho starostlivo vybudovaným svetom. Ich nečakaný románik ho postaví pred dilemu, či má pokračovať v živote na úteku, alebo sa konečne postaviť svojej minulosti.

Napätie sa neustále zvyšuje a Jeffrey sa ocitá v nebezpečnej hre na mačku a myš, kde je každé rozhodnutie risk.

Foto: MovieStillsDB

Má hodnotenie 83 %

Na Rottent Tomatoes filmu svieti skutočne výborné hodnotenie – až 83 %. Diváci chvália nielen napínavý dej, ale aj množstvo zábavných scén, no najmä skvelý herecký výkon Channinga Tatuma.

„Najlepší výkon Channinga Tatuma v jeho kariére.“

„Channing je skvelo obsadený do hlavnej úlohy.“

„Jeho šarm sa k tejto postave perfektne hodí,“ dodáva ďalší divák.

Niektorí diváci dokonca snímku označujú za najvtipnejší a zároveň najemotívnejší film tohto roka.

„Veľmi príjemný film, ktorý vás poriadne zabaví,“ píše jeden z divákov.

„Vtipný, romantický a v konečnom dôsledku tragický, je to špeciálny film, ktorý berie bizarný skutočný príbeh a nachádza v ňom hlbokú ľudskosť.“

„Jeden z najvtipnejších a zároveň najemotívnejších filmov roka,“ chvália ďalší.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Tento film musíte vidieť. Je absolútnym hitom Netflixu: Budete plakať od smiechu. Zarobil šialenú sumu

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Taxikár odviezol Slovenku k hranici, tá hovorí o únose: Inštruktorka Miška vysvetľuje, čo robiť, keď máte z vodiča zlý pocitTaxikár odviezol Slovenku k hranici, tá hovorí o únose: Inštruktorka Miška vysvetľuje, čo robiť, keď máte z vodiča zlý pocit
Slováci pri jednej reštaurácii s Novákom nesúhlasia: Zoradili sme podniky z Na nože podľa hodnotení ľudí, tento prekvapilSlováci pri jednej reštaurácii s Novákom nesúhlasia: Zoradili sme podniky z Na nože podľa hodnotení ľudí, tento prekvapil
Bude jedinou ženou popravenou za 200 rokov: Svoju obeť mučila stovkami rezov, kus lebky si vzala ako suvenírBude jedinou ženou popravenou za 200 rokov: Svoju obeť mučila stovkami rezov, kus lebky si vzala ako suvenír
Mário je odborník na vykurovacie systémy: Malý detail vám vie ušetriť desiatky eur, takto si nastavte radiátoryMário je odborník na vykurovacie systémy: Malý detail vám vie ušetriť desiatky eur, takto si nastavte radiátory
Socialistický klenot na východe zíva prázdnotou. Ešte počas 90. rokov praskal vo švíkoch, dnes márne čaká na reštartSocialistický klenot na východe zíva prázdnotou. Ešte počas 90. rokov praskal vo švíkoch, dnes márne čaká na reštart
Prezývajú ho agent Bureš, vlastní stámiliónovú spoločnosť. Kto je Andrej Babiš, víťaz českých volieb?Prezývajú ho agent Bureš, vlastní stámiliónovú spoločnosť. Kto je Andrej Babiš, víťaz českých volieb?
Ľudia habali plné košíky lacného tovaru: Boli sme v novom ruskom reťazci Mere, ktorý otvoril na Slovensku. Vyzerá ako skladĽudia habali plné košíky lacného tovaru: Boli sme v novom ruskom reťazci Mere, ktorý otvoril na Slovensku. Vyzerá ako sklad
Včelár Trudo: Lacný a kvalitný med nejde dokopy. Aj v supermarkete môžete nájsť dobrýVčelár Trudo: Lacný a kvalitný med nejde dokopy. Aj v supermarkete môžete nájsť dobrý
Dievča otvára ústa do šialených rozmerov. Lukáš pracuje na expedičných lodiach, kde sa dá zarobiť aj 7 000Dievča otvára ústa do šialených rozmerov. Lukáš pracuje na expedičných lodiach, kde sa dá zarobiť aj 7 000
19-ročné dievča mali uniesť, mučiť a držať v škatuli v tvare rakvy: Únoscu udala manželka, zmiznutie je veľkou záhadou19-ročné dievča mali uniesť, mučiť a držať v škatuli v tvare rakvy: Únoscu udala manželka, zmiznutie je veľkou záhadou
Je najbohatším mužom Slovenska: Tento miliardár vlastní Agel, začínal v hutníctve. Čelil viacerým kontroverziámJe najbohatším mužom Slovenska: Tento miliardár vlastní Agel, začínal v hutníctve. Čelil viacerým kontroverziám
Vatikán po 2. svetovej vojne pomáhal nacistom ujsť z Európy. Pomohli Eichmannovi i Mengelemu, toto bol dôvod prečoVatikán po 2. svetovej vojne pomáhal nacistom ujsť z Európy. Pomohli Eichmannovi i Mengelemu, toto bol dôvod prečo

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vedecké okienko
100 odpovedí, ktoré vám pomôžu lepšie pochopiť svet okolo nás
17,90 €
Podľa skutočnej udalosti
Neuveriteľné príbehy o prežití, ktoré ukazujú ľudskú nezlomnosť
16,90 €
Cestovateľ
Život cestovateľa bez filtrov, ktorý by si niekedy zaslúžil cenzúru
17,90 €
Testované na ľuďoch
(Ne)etické experimenty, v ktorých vedci neváhali prekročiť všetky hranice
14,90 €
Nedocenení
Príbehy vedcov, ktorých ignoroval svet
16,90 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Zobraziť viac