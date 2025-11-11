Tento nový film musíte vidieť: Poriadne sa nasmejete. Diváci chvália herecké výkony

Na Netflix práve dorazila komédia, ktorá ukazuje, že aj vedecký experiment môže byť zábavný. Čo sa stane, keď sa štyri ženy rozhodnú zistiť, či sú skutočne kreatívnejšie s 0,5 promile alkoholu v krvi? Výsledok však nie je len humorný, ale aj trpký.
Len pred pár dňami na Netlix dorazila nová československá komédia Pod parou, ktorá sa na streamovacej platforme okamžite stala jednou z najsledovanejších. Komédia je remakom slávneho oscarového filmu z dánskej produkcie s názvom Chľast z roku 2020.
Príbeh tejto čiernej komédie rozoberá vedeckú teóriu, ktorá tvrdí, že všetci sa rodíme s prirodzeným nedostatkom alkoholu v krvi a naše telo funguje najlepšie, keď dosiahneme a udržíme hladinu alkoholu v krvi 0,5 promile. Preto sa štyri kamarátky pustia do experimentu, v ktorom chcú zistiť, či táto teória skutočne funguje.
Podľa divákov je dánsky originál lepší
Na filmovom portáli ČSFD v čase písania tohto článku komédii svieti priemerné hodnotenie – 58 %, no aj napriek tomu ho diváci chvália, avšak tvrdia, že dánsky originál je rozhodne lepší.
Zároveň ocenili herecké výkony hlavných predstaviteliek príbehu, ktorými sú české herečky Hana Vagnerová a Zuzana Bydžovská a slovenské herečky Judit Pecháček a Alžbeta Ferencová, ktorú môžete poznať z úspešného seriálu Iveta.
Ako sme vás už informovali, Hana Vagnerová a Alžbeta Ferencová v Show Jana Krause priznali, že keď sa spolu učili texty, premýšľali nad tým, že by si dali nejaký alkoholický drink, aby vyskúšali, ako fungujú, keď majú v krvi 0,5 promile alkoholu, a lepšie sa tak vcítili do svojich postáv. Nakoniec však všetky pili len čaj, takže sa so smiechom zhodli, že asi nie sú tá správna partia pre tento film.
Alžbeta Ferencová zároveň prezradila, že ona to predsa len vyskúšala, počas jedného svojho koncertu, dokonca sa pritom natáčala, aby videla, ako sa vtedy správa a následne vedela, ako to zahrať autentickejšie.
