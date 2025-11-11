Tento nový film musíte vidieť: Poriadne sa nasmejete. Diváci chvália herecké výkony

Záznam zo snímky Pod parou, foto: Igor Stančík, IN FILM/CINETIM

Klaudia Oselská
Tip na film
Pripravte si pukance.

Na Netflix práve dorazila komédia, ktorá ukazuje, že aj vedecký experiment môže byť zábavný. Čo sa stane, keď sa štyri ženy rozhodnú zistiť, či sú skutočne kreatívnejšie s 0,5 promile alkoholu v krvi? Výsledok však nie je len humorný, ale aj trpký.

Len pred pár dňami na Netlix dorazila nová československá komédia Pod parou, ktorá sa na streamovacej platforme okamžite stala jednou z najsledovanejších. Komédia je remakom slávneho oscarového filmu z dánskej produkcie s názvom Chľast z roku 2020.

Viac z témy Tip na film:
1.
Tip na brutálny film na víkend: Novinka má hviezdy v hlavnej úlohe a úžasné ohlasy. Vieme, či stojí za to
2.
Tento nový film vás absolútne dostane: Vráti vás do detstva. Má hodnotenie až 95 %. Diváci a filmoví kritici sú nadšení
3.
Budete plakať od smiechu: Túto filmovú novinku si nesmiete nechať ujsť. Má poriadne komický dej
Zobraziť všetky články (359)

Príbeh tejto čiernej komédie rozoberá vedeckú teóriu, ktorá tvrdí, že všetci sa rodíme s prirodzeným nedostatkom alkoholu v krvi a naše telo funguje najlepšie, keď dosiahneme a udržíme hladinu alkoholu v krvi 0,5 promile. Preto sa štyri kamarátky pustia do experimentu, v ktorom chcú zistiť, či táto teória skutočne funguje.

Podľa divákov je dánsky originál lepší

Na filmovom portáli ČSFD v čase písania tohto článku komédii svieti priemerné hodnotenie – 58 %, no aj napriek tomu ho diváci chvália, avšak tvrdia, že dánsky originál je rozhodne lepší.

Zároveň ocenili herecké výkony hlavných predstaviteliek príbehu, ktorými sú české herečky Hana Vagnerová Zuzana Bydžovská a slovenské herečky Judit Pecháček a Alžbeta Ferencová, ktorú môžete poznať z úspešného seriálu Iveta.

Záznam zo snímky Pod parou, foto: Igor Stančík, IN FILM/CINETIM

Ako sme vás už informovali, Hana Vagnerová a Alžbeta Ferencová v Show Jana Krause priznali, že keď sa spolu učili texty, premýšľali nad tým, že by si dali nejaký alkoholický drink, aby vyskúšali, ako fungujú, keď majú v krvi 0,5 promile alkoholu, a lepšie sa tak vcítili do svojich postáv. Nakoniec však všetky pili len čaj, takže sa so smiechom zhodli, že asi nie sú tá správna partia pre tento film.

Alžbeta Ferencová zároveň prezradila, že ona to predsa len vyskúšala, počas jedného svojho koncertu, dokonca sa pritom natáčala, aby videla, ako sa vtedy správa a následne vedela, ako to zahrať autentickejšie.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Keď ho začnete pozerať, nebudete s tým vedieť prestať: Tento nový seriál si vás získa…

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Ivana žije v Austrálii: Minimálna mesačná mzda tu je niečo málo cez 2 000 eur pred zdanením, každý si vie slušne zarobiťIvana žije v Austrálii: Minimálna mesačná mzda tu je niečo málo cez 2 000 eur pred zdanením, každý si vie slušne zarobiť
Kapustnica za 7 eur a buchty za 11: Vyšli sme na obľúbenú chatu v Tatrách aj s nákladom na chrbte. Toto bolelo najviacKapustnica za 7 eur a buchty za 11: Vyšli sme na obľúbenú chatu v Tatrách aj s nákladom na chrbte. Toto bolelo najviac
Mohol to byť animák, jedlo na pľaci smrdelo: 10 vecí, ktoré ste nevedeli o filme Harry Potter a Kameň mudrcovMohol to byť animák, jedlo na pľaci smrdelo: 10 vecí, ktoré ste nevedeli o filme Harry Potter a Kameň mudrcov
Najnebezpečnejšia žena bola posadnutá sexom a vraždila mužov pre zábavu. Mamička varí lacné jedlá, aby šetrila peniazeNajnebezpečnejšia žena bola posadnutá sexom a vraždila mužov pre zábavu. Mamička varí lacné jedlá, aby šetrila peniaze
Bývalý kriminalista Vachálek nám prezradil, ako dolapil vraha Ondreja Riga: Bol to tupec. Kvapôčky krvi nestihol zahladiťBývalý kriminalista Vachálek nám prezradil, ako dolapil vraha Ondreja Riga: Bol to tupec. Kvapôčky krvi nestihol zahladiť
Režisér filmu Veľký vlastenecký výlet: Šokovalo ma, keď pri masovom hrobe zaznelo, že je to „fake“. Koniec je kľúčovýRežisér filmu Veľký vlastenecký výlet: Šokovalo ma, keď pri masovom hrobe zaznelo, že je to „fake“. Koniec je kľúčový
Nútil ľudí k potratom a vazektómii, liečil ich agresivitou: Šialený kult mal liečiť závislých, zarábal miliónyNútil ľudí k potratom a vazektómii, liečil ich agresivitou: Šialený kult mal liečiť závislých, zarábal milióny
Exkluzívne: Detským ambulanciám došla trpezlivosť. Ospravedlnenky majú voľne dostupné v čakárni, môže si ich zobrať ktokoľvekExkluzívne: Detským ambulanciám došla trpezlivosť. Ospravedlnenky majú voľne dostupné v čakárni, môže si ich zobrať ktokoľvek
Ubytujete sa za 13 € a najete za 10 €: Najkrajšie vianočné trhy v Európe pre rok 2025 máme len na skok. Začínajú už čoskoroUbytujete sa za 13 € a najete za 10 €: Najkrajšie vianočné trhy v Európe pre rok 2025 máme len na skok. Začínajú už čoskoro
Zaplatili sme len 3 eurá: Vyskúšali sme sa veľmi lacno najesť v reštaurácii z Na nože. Niektorým sa takéto jedlo priečiZaplatili sme len 3 eurá: Vyskúšali sme sa veľmi lacno najesť v reštaurácii z Na nože. Niektorým sa takéto jedlo prieči
Žije v prenajatom byte, nemá auto a po meste chodí s batohom: Kto je Zohran Mamdani, prvý moslimský starosta New Yorku?Žije v prenajatom byte, nemá auto a po meste chodí s batohom: Kto je Zohran Mamdani, prvý moslimský starosta New Yorku?
Najnebezpečnejšia žena: Bola posadnutá sexom a vraždila mužov pre zábavu. Dostala tvrdý trest, stále je hrozbouNajnebezpečnejšia žena: Bola posadnutá sexom a vraždila mužov pre zábavu. Dostala tvrdý trest, stále je hrozbou

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vedecké okienko
100 odpovedí, ktoré vám pomôžu lepšie pochopiť svet okolo nás
17,90 €
Podľa skutočnej udalosti
Neuveriteľné príbehy o prežití, ktoré ukazujú ľudskú nezlomnosť
16,90 €
Cestovateľ
Život cestovateľa bez filtrov, ktorý by si niekedy zaslúžil cenzúru
17,90 €
Testované na ľuďoch
(Ne)etické experimenty, v ktorých vedci neváhali prekročiť všetky hranice
14,90 €
Nedocenení
Príbehy vedcov, ktorých ignoroval svet
16,90 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Zobraziť viac