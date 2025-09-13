Tento jednoduchý trik vám pomôže odplašiť osy, radí odborník: Lákajú ich najmä tieto farby a chute

Koniec leta znamená príchod nezvaných hostí k nášmu stolu – ôs. Každý z nás už určite aspoň raz zažil situáciu, keď jednou rukou jedol a druhou odháňal dotieravý hmyz. Odborník nám však prezradil, ako môžeme osy veľmi jednoducho odplašiť.
Entomológ Mgr. Adrián Purkart, Phd., MBA, ktorý pracuje ako vedecký pracovník na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave, ale zároveň je aj predsedom Slovenskej entomologickej spoločnosti pri SAV, nám v našom rozhovore prezradil nielen to, ktoré farby a chute lákajú osy najviac, ale aj to, ako sa ich môžeme „zbaviť“.
Priťahujú ich kvasné procesy
„Osy priťahujú kvasné procesy, čo je spojené so vznikom rôznych alkoholov a plynov. Preto dokážu ľahko nájsť nahnívajúce ovocie, no priláka ich aj pivo a iné sladké nápoje,“ povedal pre interez entomológ Adrián Purkart. Ich záujem o jedlo preto vôbec nie je náhodný, cukor potrebujú ako palivo na lietanie a mäsité kúsky nosia svojim larvám.
Zároveň ich láka žltá, modrá a fialová farba. „Preto mnohé rastliny, z ktorých osy získavajú nektár, majú kvety práve v týchto farbách, ako zlatobyľ, ktorý je žltej farby či levanduľa, ktorá je zasa fialová,“ dodal.
Vyskúšajte tento jednoduchý trik
Osy vedia byť veľmi otravné, no podľa entomológa na to existuje jednoduchý trik, ktorý používa veľa ľudí. „Skúste im ponúknuť vo väčšej vzdialenosti miesto s dostatkom potravy a sladkých štiav, kde sa osy intenzívne kŕmia. Potom majú nižšie nutkanie hľadať iné zdroje potravy a vraj sú aj výrazne menej otravné na miestach, kde ich nechceme.“
To znamená, že napríklad, keď grilujete, položíte pohár s pivom dostatočne ďaleko, ale zároveň dostatočne blízko k vášmu stolu. Osy bude lákať tento pohár a vám by tak mali dať „pokoj“. „Sám som to však nikdy neskúšal, no nepokladám to za nezmysel,“ prezradil Purkart.
