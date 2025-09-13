Tento jednoduchý trik vám pomôže odplašiť osy, radí odborník: Lákajú ich najmä tieto farby a chute

Foto: osobný archív Adrián Purkart

Klaudia Oselská
Poradíme vám, ako sa zbaviť otravných ôs.

Koniec leta znamená príchod nezvaných hostí k nášmu stolu – ôs. Každý z nás už určite aspoň raz zažil situáciu, keď jednou rukou jedol a druhou odháňal dotieravý hmyz. Odborník nám však prezradil, ako môžeme osy veľmi jednoducho odplašiť. 

Entomológ Mgr. Adrián Purkart, Phd., MBA, ktorý pracuje ako vedecký pracovník na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave, ale zároveň je aj predsedom Slovenskej entomologickej spoločnosti pri SAV, nám v našom rozhovore prezradil nielen to, ktoré farby a chute lákajú osy najviac, ale aj to, ako sa ich môžeme „zbaviť“.

Priťahujú ich kvasné procesy

„Osy priťahujú kvasné procesy, čo je spojené so vznikom rôznych alkoholov a plynov. Preto dokážu ľahko nájsť nahnívajúce ovocie, no priláka ich aj pivo a iné sladké nápoje,“ povedal pre interez entomológ Adrián Purkart. Ich záujem o jedlo preto vôbec nie je náhodný, cukor potrebujú ako palivo na lietanie a mäsité kúsky nosia svojim larvám.

Zároveň ich láka žltá, modrá a fialová farba. „Preto mnohé rastliny, z ktorých osy získavajú nektár, majú kvety práve v týchto farbách, ako zlatobyľ, ktorý je žltej farby či levanduľa, ktorá je zasa fialová,“ dodal.

Ilustračné foto: Unsplash

Vyskúšajte tento jednoduchý trik

Osy vedia byť veľmi otravné, no podľa entomológa na to existuje jednoduchý trik, ktorý používa veľa ľudí. „Skúste im ponúknuť vo väčšej vzdialenosti miesto s dostatkom potravy a sladkých štiav, kde sa osy intenzívne kŕmia. Potom majú nižšie nutkanie hľadať iné zdroje potravy a vraj sú aj výrazne menej otravné na miestach, kde ich nechceme.“

To znamená, že napríklad, keď grilujete, položíte pohár s pivom dostatočne ďaleko, ale zároveň dostatočne blízko k vášmu stolu. Osy bude lákať tento pohár a vám by tak mali dať „pokoj“. „Sám som to však nikdy neskúšal, no nepokladám to za nezmysel,“ prezradil Purkart.

