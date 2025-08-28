Entomológ Adrián Purkart: Osy sú v tomto období nervózne a hladné, skúste na ne tento trik. Lákajú ich tieto konkrétne farby

Letná sezóna nepatrí len grilovaniu, kúpaniu a či drinkom, ale aj nezvaným návštevníkom v podobe ôs. Kým niektorí pred nimi v panike utekajú, iní ich ignorujú. Ak však patríte do prvej skupiny, máme pre vás tipy od odborníka, ako sa správať, keď k vám priletí osa, ale aj to, ako dokážete zabrániť tomu, aby vás otravovali.
Na túto tému sme sa rozprávali s entomológom Mgr. Adriánom Purkartom, Phd., MBA, ktorý pracuje ako vedecký pracovník na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave, ale zároveň je aj predsedom Slovenskej entomologickej spoločnosti pri SAV.
Ako odlíšime osu od včely?
To je náročnejšia otázka, ako sa môže zdať. Napokon, ôs a sršňov máme na Slovensku približne 20 druhov a včiel viac ako 600. Naše druhy ôs však vykazujú nápadné žlto-čierne sfarbenie a ich telá sú menej ochlpené. Naopak, včielky našej fauny majú rôznorodé sfarbenie a ich telá sú spravidla výrazne ochlpené, mnohé druhy navonok pôsobia až huňato.
Prečo nás osy otravujú najmä počas letných grilovačiek, ale aj pri vode?
V skutočnosti sa osy o ľudí viac-menej nezaujímajú. Pre ne sme iba kulisy, okolo ktorých lietajú a ktoré pre ne predstavujú objekty, podľa ktorých sa orientujú v priestore, keďže majú dobrú vizuálnu pamäť. Ak sa však z ich pohľadu začne po nich tento „objekt“ zaháňať, vyhodnotia, že ide o votrelca, a podľa toho náležite konajú.
Osy počas dňa zháňajú potravu pre svoje potomstvo vyvíjajúce sa v hniezde, ktoré vyžaduje dostatok bielkovinovej potravy a taktiež vodu. V tomto prípade je grilovačka či voda ideálnym lákadlom, kde tento zdroj nájdu a naša neporiadnosť je pre osy doslova hostinou.
Je pravda, že osy sú agresívnejšie najmä ku koncu leta?
V tomto článku sa po odomknutí dozvieš
- prečo sú osy agresívnejšie najmä ku koncu leta;
- aké jedlá, nápoje a farby lákajú osy najviac;
- ako dokážeme osy odplašiť;
- ako by sme sa mali správať, keď k nám priletí osa, čo by sme nemali robiť;
- ako zistíme, kedy chce osa zaútočiť;
- čo robiť v prípade, že nás osa bodne;
- či je pravda, že ak zabijeme osu prilákame ďalšie;
- prečo sú osy dôležité;
- či sú niektoré druhy ôs agresívnejšie;
- čo robiť v prípade, že si osy urobili hniezdo v blízkosti nášho domu alebo priamo na ňom.
