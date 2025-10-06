Tento film musíte vidieť: Do kín dorazil nový český horor. Diváci chvália napínavý dej. Má hodnotenie 60 %

Pri pozeraní nového českého hororu budete zadržiavať dych od prvej scény až po záverečné titulky. Diváci chvália napínavú atmosféru a desivé prostredie.
Česká kinematografia je známa predovšetkým strelenými komédiami, tentoraz však prišla s niečím netradičným – hororom. Mysteriózny film s názvom Uzol zla od režiséra Jána Haluzy dorazil do slovenských kín len pred pár dňami.
V napätí budete od začiatku do konca
Nový český horor prináša temnú a znepokojivú atmosféru, akú by ste skôr čakali od škandinávskych či amerických tvorcov. Táto česká jazda hrôzy je totiž zasadená hlboko do Slavkovského lesa, s ktorým sa spája množstvo záhad.
Príbeh začína nevinne, mladý pár Veronika a Mirek sa rozhodnú pre netradičnú dovolenku, aby trochu oživili svoj vzťah. Veronika miluje hory a organizovaný zájazd po stopách nevyriešených vrážd znie ako ideálna terapia pre ich krízu. Čo však začína ako trochu bizarný výlet s partiou zvláštnych spolucestujúcich, sa veľmi rýchlo zmení na desivú nočnú moru. Pretože správanie účastníkov zájazdu sa postupne mení. Narastá agresia, hnev a paranoja.
Snímka sa pohráva so psychológiou postáv. Až do poslednej chvíle si tak nebudete istí, či sledujete rafinovanú hru alebo niečo nadprirodzené.
Má hodnotenie 60 %
Na filmovom portáli ČSFD diváci udelili tejto hororovej novinke slušné hodnotenie – 60 %. Chvália nielen napínavú atmosféru, ale aj výborne zvolené prostredie deja.
„Tento film má výbornú kameru a veľmi dobrú hudbu. Výber exteriérov sa tiež dosť vydaril,“ píše jeden z divákov.
„Je zručne natočený, vďaka čomu vie vyvolať napätie či nepríjemnú atmosféru, párkrát vydesí a prekvapivo aj pobaví,“ dodáva ďalší.
Objavilo sa však aj niekoľko nie úplne pozitívnych recenzií. Niektorí diváci tvrdia, že od hororu očakávali viac. Zároveň kritizujú „odfláknutý“ záver.
„Príbeh ma neprekvapil, finále mi prišlo mierne „odfláknuté“ a bez väčšieho napätia. „Jumpscary“ neboli žiadne.“
„Klišé horor,“ pridáva sa ďalší divák.
