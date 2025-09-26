Temný deň pre Slovensko: Novela ústavy je v priamom rozpore s medzinárodným právom. Krajčí a Krátky sľubujú vyhlásenie

Poslanci Národnej rady (NR) SR v piatok schválili návrh ústavného zákona, ktorý do Ústavy SR zakotvuje dve pohlavia – muž a žena. Do ústavy zároveň pribudne zaručenie rovnosti medzi mužmi a ženami pri odmeňovaní za vykonanú prácu.
Ústavný zákon upravuje aj adopcie detí a výchovno-vzdelávací proces. Návrhom sa má dosiahnuť suverenita Slovenska v hodnotových a kultúrno-etických otázkach. Z 99 prítomných poslancov návrh podporilo 90, proti boli siedmi, dvaja nehlasovali, nikto sa nezdržal.
Podpora naprieč politickým spektrom
Novelu ústavy podporili okrem koaličných poslancov aj opoziční poslanci z klubu KDH okrem Františka Majerského a Františka Mikloška, ktorí nehlasovali. Za novelu hlasovali aj traja poslanci z klubu Slovensko, Za ľudí, KÚ. Medzi nimi je Richard Vašečka, ktorý to vopred avizoval, ale aj poslanci Marek Krajčí a Rastislav Krátky. Z koaličných poslancov návrh nepodporil Ján Ferenčák (Hlas-SD), ktorý nebol prítomný.
„Posilnenie ochrany tradičných hodnôt je kľúčové pre zachovanie kultúrneho dedičstva SR a zabezpečenie právnej stability. Návrh ústavného zákona preto reaguje na potrebu ochrany kultúrneho dedičstva zakotveného v preambule Ústavy Slovenskej republiky, ktoré je osobitne spojené s uznaním manželstva medzi mužom a ženou ako jedinečného zväzku,“ uvádza sa v schválenom návrhu vládnej novely.
Zdôraznenie suverenity aj nové ustanovenia o rodine a rodičoch
V ústave sa zdôrazní zvrchovanosť Slovenska v základných kultúrno-etických otázkach, pokiaľ ide o ochranu života a ľudskej dôstojnosti, súkromný a rodinný život, manželstvo, rodičovstvo a rodinu, kultúru a jazyk, ako aj o veci s tým súvisiace, a to najmä v oblasti zdravotníctva, výchovy a vzdelávania.
Návrhom sa rozširuje aj ústavnoprávna úprava sociálnych práv, konkrétne postavenie rodiny a ukotvenie rodičovských práv. Novela ústavy obsahuje aj spoločný pozmeňujúci návrh koalície a KDH a poslancov z KÚ, ktorý prešiel ešte v júni.
Do ústavy teda pribudne zákaz surogátneho materstva či právo dieťaťa poznať svojich rodičov, teda ustanovenie, že matka je žena a otec je muž. Obsahovať bude aj definíciu pohlavia na základe biologických kritérií a posilnenie práv rodičov na školách. Nové zmeny v ústave majú byť účinné od 1. novembra.
Nebezpečné a v priamom rozpore s medzinárodným právom
Organizácia Amnesty International Slovensko označila hlasovanie za nebezpečné a v priamom rozpore s medzinárodným právom. „Toto je zdrvujúca správa. Namiesto toho, aby náš parlament prijal konkrétne opatrenia na ochranu práv LGBTI+ ľudí, detí a žien, hlasovaním zabezpečil prijatie ústavných zmien, čím dostal ústavu do priameho rozporu s medzinárodným právom,“ uviedol riaditeľ organizácie Rado Sloboda.
Podľa neho bude mať táto zmena nedozerné následky: „Dnešok je ďalším temným dňom pre Slovensko, ktoré už čelí sérii eskalujúcich útokov na ľudské práva a právny štát.“ Sloboda pripomenul, že situácia diskriminovaných skupín na Slovensku – vrátane LGBTI+ ľudí – je už dnes zložitá.
„Tieto zmeny a doplnenia sypú soľ do rán a situáciu len zhoršujú. Namiesto útokov na obyvateľstvo by mala štátna moc riešiť nedostatok právnej ochrany všetkých rodín, manželstvá pre všetkých, práva transrodových a nebinárnych osôb, ako aj zabezpečenie kvalitnej a komplexnej sexuálnej výchovy detí,“ dodal. Amnesty International varuje, že Slovensko sa týmto krokom vydáva cestou Maďarska.
„Dnešné hlasovanie ukazuje, že slovenská vláda sa rozhodla nasledovať príklad krajín ako Maďarsko a pokračovať v oslabovaní ľudských práv. Jediným spôsobom, ako zastaviť tento úpadok, je dodržiavať medzinárodné a európske právo,“ zdôraznil Sloboda.
