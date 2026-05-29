Temná minulosť Toma Hardyho vyplávala na povrch: Takmer skončil vo väzení a prišiel o život

Dnes patrí medzi najväčšie hollywoodske hviezdy a na kinovom plátne pôsobí ako muž, ktorého nič nezlomí. Len málokto by však povedal, že Tom Hardy kedysi bojoval s drogami a políciou.
Po najnovších správach o jeho údajnom vyhadzove zo seriálu MobLand sa opäť začalo hovoriť o temných kapitolách jeho života, ktoré herec roky skrýval za tvrdým imidžom, ako píše Daily Mail.
Dostal sa na úplné dno
Tom Hardy vyrastal v londýnskej štvrti East Sheen ako jediný syn spisovateľa Edwarda Hardyho a výtvarníčky Anne Hardy. Jeho detstvo sprevádzalo veľa kníh, hudba a nechýbalo ani drahé súkromné vzdelanie. Jeho rodina nemala núdzu o peniaze. “Vyrastal som ako chlapec, ktorému sa mama veľmi venovala. Bol tu však jeden problém. Keď som bol malý, bol som veľmi nezbedný chlapec,” priznal herec.
Ani luxusné prostredie ho však nedokázalo ochrániť pred problémami. Už ako 11-ročný experimentoval s inhalovaním lepidla. V 16 rokoch holdoval alkoholu a kokaínu. Jeho život sa postupne úplne vymkol spod kontroly. Podľa dostupných informácií bol často zadržiavaný políciou a v tínedžerskom veku ho dokonca vylúčili zo súkromnej školy Reed’s School v Surrey za krádež. “Úplne som zišiel z cesty a mal som šťastie, že som neskončil vo väzení alebo mŕtvy,” priznal herec v minulosti pre magazín Hello!
Nahlásiť chybu v článku