Súboj seriálov v roku 2025: Dunaj ovládol trh, no originálne hity konkurencie prekvapili obrovským úspechom

Televízie sa predbiehali v súboji o diváka aj počas roku 2025. Každá z nich má pritom seriály, ktoré sú už stálicami vysielania a ktoré si vďaka diváckej priazni vyslúžili ďalšie série, no zároveň všetky najpozeranejšie televízne kanály prichádzajú pravidelne aj s novinkami, aby zaujali aj nových divákov.
Tento rok mohli diváci sledovať seriály ako Dunaj, k vašim službám, Sľub, V zovretí, Ranč, Nemocnica, Neuer, Dotyk života, no napríklad tiež Klamstvo, ktoré sa Markíza rozhodla po dvoch rokoch reprízovať. Mali tak zmes úspešných pokračovaní aj neopozeraných noviniek, ktoré ich držali pri televíznych obrazovkách.
Favoriti divákov sú jasní
Čo sa týka STVR, tu nebola konkurencia v rámci programu televízie, keďže tento rok predstavili len jeden projekt. Seriál Dotyk života odštartoval na obrazovkách v januári a preniesol divákov do lekárskeho prostredia, konkrétne do pôrodnice. Bolo to tak niečo, čo diváci ešte nevideli a tento originálny krok sa televízii vyplatil.
Ako informoval portál Mediálne, každú nedeľu si tento seriál na Jednotke zaplo v priemere viac ako pol milióna divákov vo veku nad 12 rokov a ďalších 30-tisíc si ho pozrelo v trojdňovej oneskorenej sledovanosti. V cieľovej skupine 12+ pravidelne dominoval trhu ako jednotka v čase vysielania a opakovane obsadil priečku absolútne najsledovanejšieho programu dňa v rámci všetkých televízií. Jeho popularita pritom gradovala, a zatiaľ čo úvodné časti sledovalo priemerne 485-tisíc divákov, od piatej epizódy sa sledovanosť stabilne udržala nad hranicou pol milióna. Nie div, že po týchto číslach oznámila televízia pokračovanie.
Podobný úspech s novým seriálom zažila aj TV JOJ. Tá tento rok predstavila novú sériu Nemocnice aj novú sériu Ranča, no absolútnym trhákom sa stala kriminálka Neuer, ktorú tento rok diváci videli na obrazovkách prvýkrát. Rovnako ako STVR s Dotykom života, aj pri tomto seriáli stavila televízia na osem epizód a zdá sa, že to je presný počet, koľko seriál potrebuje, aby sa stal jednotkou na trhu.
Filmová séria inšpirovaná skutočnými prípadmi oddelenia vrážd v Bratislave si podľa informácií portálu Mediálne získala úspech už počas prvej epizódy, ktorá bola zároveň aj najsledovanejšia. V komerčnej cieľovej skupine 14 – 56 dosiahla sledovanosť 6,8 % a trhový podiel 24,0 %. Štart seriálu si nenechalo ujsť celkovo 366-tisíc divákov v cieľovej skupine 12+. Druhá a tretia epizóda si udržali stabilný záujem s trhovým podielom nad 20 % v cieľovej skupine 14 – 56 a publikom nad 316-tisíc divákov celkovo.
Hoci štvrtá časť mierne klesla na hranicu 301-tisíc divákov, piata epizóda opäť vystrelila nahor so sledovanosťou 6,2 % v cieľovej skupine 14 – 56. Šiesta časť priniesla prvé zakolísanie pod 300-tisícovú hranicu (292-tisíc v 12+), pričom negatívny rekord zaznamenala predposledná siedma epizóda, ktorú sledovalo len 259-tisíc divákov pri podiele 16,5 %.
Seriál sa však so svojím publikom rozlúčil so vztýčenou hlavou. Finálová ôsma epizóda opäť zmobilizovala divákov a vrátila sa na úroveň 300-tisíc sledujúcich v univerzálnej cieľovej skupine. Úspech seriálu navyše potvrdila aj pripravovaná druhá séria, ktorá by sa mala na obrazovky dostať už v roku 2027.
V neposlednom rade v hlavnej trojici ostáva televízia Markíza. Hoci sa ich novinka V zovretí, ktorá bola štvrtou adaptáciou kriminálnej drámy a mala nadviazať na úspech Viny, Klamstva a Zrady, sledovanosťou nechytala na predchodcov, ako informoval portál Mediaboom, stále má televízia stálice, ktoré jej prinášajú vysoké čísla.
Hoci sa priemerná sledovanosť seriálu V zovretí po štarte ustálila na úrovni 315- až 330-tisíc divákov v cieľovej skupine 12+, projekt zaostal za svojimi predchodcami, ktorí bežne prekonávali 400-tisícovú hranicu. Táto hranica je však len malinou, ako sa hovorí, pokiaľ ide o iné markizácke projekty, ako sú Sľub či Dunaj, k vašim službám.
Absolútnym favoritom divákov ostal Dunaj, k vašim službám, ako ukázali štatistiky televízie. V novembri 2025 si totiž seriál potvrdil status najsledovanejšieho seriálu na trhu. Osem premiérových epizód dosiahlo v kľúčovej skupine 14 – 56 (so započítaním trojdňovej odloženej sledovanosti) nadpriemerný rating 9,1 % a trhový podiel 30,9 %. V širšom publiku 12+ projekt priemerne sledovalo 574-tisíc divákov, pričom celkový zásah (AvRch) presiahol hranicu 729-tisíc divákov. Rekordnou sa stala epizóda z 13. novembra, ktorá s ratingom 10,1 % a publikom 611-tisíc divákov obsadila priečku absolútne najsledovanejšieho programu mesiaca na celom slovenskom trhu.
Ani Sľub pritom nezaostával. Tento dobový seriál počas tretieho mesiaca svojej druhej série dosahoval v komerčnej cieľovej skupine nadpriemerný priemerný rating 8,4 % a trhový podiel 33,9 %. K obrazovkám zasadlo v priemere 532-tisíc divákov v cieľovej skupine 12+, pričom celkový zásah (AvRch) predstavoval až 635-tisíc divákov. Svoj vrchol dobovka dosiahla v pondelok 24. novembra, kedy sa trhový podiel vyšplhal na rekordných 37,0 % pri sledovanosti 588-tisíc divákov v univerzálnej cieľovej skupine.
