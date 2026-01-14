VIDEO: Prvé ukážky novinky Osud odhalené. Uvidíte v nich krv, pomstu aj Jozefa Vajdu v drsnom boji o klan

Rodinné tajomstvá, dráma a napätie plné sĺz aj krvi – to, čo diváci milovali v Ranči, teraz uvidia v Osude. Ako však prezrádzajú prvé ukážky k novému seriálu, tentoraz sa tvorcovia ešte viac prekonali a rodinná sága z pera Danice Hričovej a Adama Haláka ukazuje Jozefa Vajdu tak, ako ste ho ešte nevideli.
Teraz televízia JOJ odtajnila aj prvé ukážky, ktoré predstavujú nových protagonistov príbehu, ale tiež napätie, na ktoré sa musia diváci pripraviť. V Osude totiž pôjde o pomstu, nepriateľstvo a tenkú hranicu medzi záchranou a zničením rodiny. Zdá sa, že pôjde o ešte čosi temnejší príbeh, než predtým predstavil Ranč a diváci si ani na sekundu nevydýchnu.
Rodinná dráma, aká tu ešte nebola
Vo svete, v ktorom sa bohatstvo a úspech získavajú kvapka po kvapke – a v ktorom sa za každú takúto kvapku platí krvou a slzami – stojí na výslní rodina Kráľovičovcov. Nie je nič, čo by si nemohli kúpiť, nie je nikto, koho by nemohli ovládať – a predsa nemajú nič, čo by im bolo hodné závidieť. Za hrubou fasádou peňazí a luxusu sa totiž skrývajú iba… studené a nenaplnené životy. Rodine Kráľovičovcov tečie v žilách miesto krvi iba dedičný hriech. Tajomstvá plné zrady, ale aj tajomstvá plné lásky a istej nádeje sa skrývajú v každom tieni starodávneho liehovaru.
Starnúca hlava rodiny, Edgar Kráľovič (Jozef Vajda), musí urobiť všetko preto, aby svoj klan udržal pokope a na výslní. Osud s ním, ale ani s nikým iným v jeho rodine, nehrá fér, pretože ani on celý život nehral fér. V nerovnom súboji sa stretne láska a nenávisť; pravda a lož; bratia proti bratom a sestry proti sestrám. Ak chcú prežiť, budú musieť pochopiť, že nie všetko, čo sa ligoce, je zo zlata; a nie všetko, čo nás opíja, je alkohol.
