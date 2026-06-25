Zlodeji vykradli benzínku pri Sabinove, no zabudli na lup: Príbeh pripomína komédiu, nezaujímali ich peniaze

Roland Brožkovič
Nasledovala naháňačka ako vo filme.

K neuveriteľnému incidentu došlo v noci po druhej hodine v meste Sabinov, časť Okrucany. Dvaja, zrejme nie najbystrejší zlodeji nabehli na benzínovú pumpu a chceli ju vykradnúť, no nakoniec na svoj lup zabudli.

Celému príbehu pridáva na bizarnosti aj fakt, že dvojica nechcela peniaze, ale cigarety, píše web tnlive.sk. Malo ísť o muža a ženu. Po krádeži sa dali na útek v požičanom aute, no neskôr ich obkľúčili policajti. Auto preto odstavili v Šarišských Michaľanoch a dali sa na útek po vlastných, no zabudli na svoj lup, ktorý nechali vo vozidle.

Nasledovala naháňačka ako vo filme. Dvojica preskočila bránu jedného z okolitých rodinných domov a pred policajtmi začala utekať cez záhrady. Muža podľa neoficiálnych informácií Markízy zadržali, no po žene stále pátrajú. Polícia zároveň odmietla zverejniť ďalšie podrobnosti. „Akonáhle to umožní procesná situácia, informácie k prípadu budú poskytnuté,“ povedala hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Prešove Jana Ligdayová.

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