Nehoda autobusu na Orave skomplikovala dopravu: Cesta je neprejazdná

V Oravskom Podzámku v okrese Dolný Kubín havaroval autobus s osobným autom. Úsek cesty I/78 z Oravského Podzámku smerom na horský priechod Príslop je neprejazdný. Informujú o tom Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Žiline a Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Žiline.
„Žiadame o rešpektovanie pokynov zasahujúcich policajtov. Zvýšte v danom úseku opatrnosť,“ upozornili policajti. Úsek môžu vodiči obísť cez mesto Tvrdošín.
K nehodám pritom dochádza aj inde. Na diaľnici D1 v smere z Hlohovca na Trnavu došlo vo štvrtok dopoludnia k zrážke osobného motorového vozidla a nákladného vozidla správy a údržby ciest. V danom úseku je aktuálne prejazdný jeden jazdný pruh. Informoval o tom Hasičský a záchranný zbor (HaZZ).
Hromadná nehoda
„Pri udalosti sa zranila jedna osoba,“ doplnil HaZZ s tým, že na mieste zasahujú hasiči z Hlohovca. Vodičov žiadajú o zvýšenú opatrnosť a dôsledné sledovanie dopravného značenia. „Nehody, pri ktorých sú účastníkmi cestári, vykonávajúci svoju prácu na komunikáciách, sa v poslednom období stávajú čoraz častejšie. Rešpektujme preto prácu všetkých zložiek a pracovníkov na cestách,“ vyzval HaZZ.
Na diaľničnej križovatke pred Trnavou sa v pripájacom pruhu z R1 v smere z Nitry sa zas zrazili štyri vozidlá. Potrebné je počítať s krátkym zdržaním. Polícia o tom informuje na portáli ministerstva vnútra. V dôsledku zrážky vytekajú podľa polície prevádzkové kvapaliny. „Záchranné zložky idú na miesto,“ priblížila.
Pri včerajšej nehode, ku ktorej došlo medzi obcami Jelšovce a Výčapy-Opatovce neďaleko Nitry zahynul 32-ročný vodič osobného auta. K nehode zrejme došlo po tom, ako vodič vozidla Škoda Octavia predbiehal nákladné vozidlo. „Pri tom sa nestihol zaradiť a čelne narazil do protiidúceho vozidla Volkswagen Passat, ktorého náraz odhodil do nákladného vozidla. Vodič vo Volkswagene utrpel zranenia, ktorým na mieste podľahol. Pri dopravnej nehode došlo k zraneniu ďalších dvoch osôb,“ uviedla polícia.
Dychové skúšky na alkohol boli s negatívnym výsledkom. U nebohého vodiča bude prípadné požitie alkoholu zisťované pri pitve. Okolnosti, miera zavinenia a presná príčina sú predmetom vyšetrovania polície.
Prebehla veľká kontrola
V priebehu minulotýždňovej kontroly zameranej na zákaz požitia alkoholu a drog skontrolovali policajti na cestách Bratislavského kraja 4092 vodičov. Pozitívny výsledok dychovou skúškou zaznamenali u 12 z nich, v jednom prípade preukázal prítomnosť drogy skríningový test. Informovala o tom hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru (KR PZ) v Bratislave Silvia Šimková.
Pripomenula, že akcia bola súčasťou dopravno–preventívnej akcie s názvom „Alcohol and Drugs“ vyhlásenej medzinárodnou organizáciou Roadpol. Oznámila tiež, že v rámci celotýždňovej akcie sa v piatok 19. júna konala aj 24-hodinová aktivita s názvom „Alcohol and Drugs Marathon“, počas ktorej skontrolovali 1315 vodičov. „Policajti odhalili počas tohto dňa sedem vodičov pod vplyvom alkoholických nápojov,“ informovala policajná hovorkyňa.
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