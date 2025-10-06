Kritika nového albumu Taylor Swift: Ľudia tvrdia, že vykradla nielen iných interpretov, ale aj samu seba

Speváčka a skladateľka Taylor Swift vydala pred pár dňami svoj dvanásty album. Len minulý rok pritom vydala The Tortured Poets Department (TTPD), album, ktorý prekonal rôzne predajné a streamovacie rekordy. Dosiahol najvyššie jednodňové a jednotýždňové streamy pre album na Spotify a umiestnil sa na vrchole rebríčkov v Európe, Ázii, Tichomorí a Amerike.
Či bude mať rovnaký úspech aj jej nový album s názvom The Life of a Showgirl je otázne. Kým z TTPD boli fanúšikovia nadšení, nový album Swiftovej vyvolal zmiešané reakcie. Na rovnomennej skladbe pritom hosťuje aj mladá popová senzácia Sabrina Carpenter a album tiež údajne obsahuje „diss track“ (pieseň predstavujúca verbálny útok na inú osobu, pozn. red.) na Charli XCX s názvom Actually Romantic.
Piesne, ktoré už poznajú
Na TikTok-u momentálne nájdete množstvo fanúšikov, ktorí reagujú na The Life of a Showgirl a vyjadrujú svoje sklamanie, rovnako ako ľudí, ktorí zas reagujú na nich a pýtajú sa: „Máte pocit, že jej predošlé skladby zneli inak?“ Zdá sa tak, že sa Taylor Swift a jej hudba opäť raz stali predmetom diskusií, no je tu však ešte jeden problém, ktorý je potrebné adresovať.
Zatiaľ čo niektorí fanúšikovia sa zamerali na texty piesní a ich význam, iní sa rozhodli poukázať na to, že niektoré skladby znejú až príliš povedome, a to preto, že ich už počuli nielen u iných umelcov, ale tiež pri samotnej Taylor Swift. Najviac problémovou však ostáva samotná skladba, po ktorej je pomenovaný celý album. Tá totiž až nápadne znie ako skladba Cool od skupiny Jonas Brothers. Dokonca natoľko, že ľudia čakajú, či sa ju bratia nerozhodnú zažalovať.
Ľudia sa odvolávajú na situáciu z minulosti, kedy musela dať speváčka Olivia Rodrigo kredit Taylor, keďže si fanúšikovia všimli podobnosť medzi ich piesňami a nátlakom ju donútili priznať, že sa Taylor inšpirovala. Ako píše portál Variety, problémovou bola časť piesne Deja Vu, v ktorej speváčka kričí text, čím mala napodobniť skladbu Talyor Swift s názvom Cruel Summer. Nie div, že sa po tejto situácii zdá ľuďom ironické, že sa v nej tentoraz ocitla práve Swift.
„Mám pocit, že Jonas Brothers by v tomto prípade mali pred súdom šancu, haha,“ stálo v komentári. „Tá od Jonas Brothers je identická,“ písal niekto ďalší. „Dlží Olivii najväčšie ospravedlnenie,“ odkázala fanúšička.
Navyše sa zdá, že hľadanie podobností nekončí a fanúšikovia svoje postrehy buď dávajú do ďalších videí, aby sa dostali k ľuďom, alebo ich jednoducho píšu do komentárov ako napríklad: „Actually Romantic je Teenage Dirtbag.“ Podobnosť pritom našli aj so skladbou od legendárnej skupiny The Jackson 5.
„Každá skladba na tomto albume znie ako iná skladba…“ komentoval niekto. „Myslím si, že tento album môže ukončiť jej kariéru,“ písala druhá osoba.
Dokonca sa v komentároch objavila aj teória: „Tento album bol vytvorený pomocou umelej inteligencie… Umelá inteligencia len opakuje vzory… Obávam sa, že fanúšikov Taylor Swift čaká veľký šok. Väčšina umelcov, ktorí vedú rebríčky, používa umelú inteligenciu ako podnet… Všetci ju budú žalovať… Bude to stáť veľa peňazí, najmä niečo ako Jacksonovo dedičstvo, ktoré je v hodnote miliárd. Hovoríme tu o 250 miliónoch a úplných autorských právach na pieseň.“
