Zdena Studenková zmenila prostredie a odišla zo Slovenska: Oddala sa romantike v európskej metropole

Patrí medzi najvýraznejšie osobnosti slovenského herectva a aj po desaťročiach na umeleckej scéne dokáže zaujať nielen svojimi výkonmi, ale aj prirodzeným šarmom. Herečka sa tentoraz prihovorila svojim fanúšikom prostredníctvom sociálnych sietí, kde zverejnila sériu fotografií z jedného z najromantickejších miest sveta.
Obľúbená herecká diva Zdena Studenková sa rozhodla na chvíľu vymeniť každodenný ruch za atmosféru jednej z najkrajších európskych metropol. Zbalila si kufre a vyrazila do Paríža, odkiaľ sa fanúšikom prihovorila prostredníctvom série pôsobivých fotografií.
Nadchla ju krása Paríža
Na zverejnených záberoch si užíva prechádzky romantickými uličkami, obdivuje miestnu architektúru a nasáva jedinečnú atmosféru mesta, ktoré je synonymom elegancie a umenia. Herečka pôsobí uvoľnene, spokojne a je zrejmé, že pobyt vo francúzskej metropole jej mimoriadne prospieva. Fotografie z francúzskej metropoly doplnila jednoduchým, no výstižným odkazom: “Je t’aime Paris”, teda “Milujem ťa, Paríž”.
Paríž je už celé generácie symbolom lásky, elegancie, umenia a neopakovateľnej atmosféry. Mesto na Seine láka návštevníkov z celého sveta svojimi historickými pamiatkami, ikonickou architektúrou, kaviarňami i jedinečným životným štýlom. Nie je preto prekvapením, že práve toto miesto sa stalo inšpiráciou aj pre známu slovenskú herečku, ktorá sa rozhodla s fanúšikmi podeliť o svoje zážitky.
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Na svojom profile zverejnila niekoľko záberov zachytávajúcich čaro francúzskej metropoly. Fotografie pôsobia elegantne a zároveň veľmi prirodzene. Hoci herečka nepridala detaily svojho pobytu, krátka francúzska veta dokonale vystihla jej pocity a nadšenie z návštevy Paríža.
Nechýbali komplimenty ani osobné spomienky
Fanúšikovia na seba nenechali dlho čakať a pod fotografiami sa okamžite začali objavovať pozitívne reakcie. Mnohí obdivovali nielen krásu samotného mesta, ale aj energiu a eleganciu herečky. Niektorí sledovatelia sa zároveň podelili o vlastné spomienky na Paríž a potvrdili, že ide o miesto, ktoré si človek jednoducho zamiluje.“
Vincent van Gogh, D’Orsay Paris. Keď som ten obraz videla naživo, pochopila som, že niet reprodukcie, ktorá by ho dokázala verne zreprodukovať. A ostatných impresionistov tiež,” zareagovala jedna žena na prvú fotografiu, ktorá zachytáva herečku s partnerom Braňom Kostkom pri obraze spomínaného umeleckého velikána. “To sme sa museli niekde minúť!” poznamenal neznámy muž.
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V komentároch sa objavili slová obdivu, komplimenty a priania ďalších príjemných zážitkov. “Paráda. A je vidieť, že pani Zdena mladne a partner starne, tak to má byť,” dodala komentujúca. “Pekne nás reprezentujete, žiadne tepláky a ruksak,” napísala fanúšička. “Jéj! Krásni, krásna, krásne. Užívajte!” popriala im iná žena.
Francúzske dobrodružstvo na sociálnej sieti
Zdena Studenková patrí medzi osobnosti, ktoré si dlhodobo udržiavajú priazeň verejnosti. Jej kariéra je spojená s množstvom úspešných divadelných, filmových i televíznych projektov, no málokto vie, že si musela prejsť momentmi, ktoré jej neboli práve najpríjemnejšie a vyžadovali si nahotu pred kamerami.
Každá novinka zo života úspešnej herečky prirodzene vzbudzuje pozornosť fanúšikov aj médií. Sociálne siete dnes umožňujú známym osobnostiam zdieľať okamihy zo svojho súkromia oveľa bezprostrednejšie než v minulosti. Aj vďaka tomu môžu fanúšikovia nazrieť do miest, ktoré navštevujú, a spoznať ich záľuby či cestovateľské sny. Najnovší príspevok Zdeny Studenkovej ukázal, že ani svetoznámy Paríž nestratil nič zo svojho kúzla a stále dokáže očariť návštevníkov bez ohľadu na vek.
Romantické fotografie a stručný odkaz “Je t’aime Paris” sa tak stali milým pozdravom z mesta lásky. Herečka nimi pripomenula, že krása cestovania spočíva nielen v objavovaní nových miest, ale aj v schopnosti vychutnať si ich atmosféru a podeliť sa o svoje dojmy s ostatnými. Fanúšikovia si jej príspevok okamžite obľúbili a je zrejmé, že zábery z Paríža v nich zanechali rovnako príjemný dojem, aký zanechal samotný Paríž v srdci obľúbenej slovenskej herečky.
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