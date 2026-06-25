Zdena Studenková zmenila prostredie a odišla zo Slovenska: Oddala sa romantike v európskej metropole

Herečka Zdena Studenková

Foto: SITA, Instagram.com/zdenastudenkova.official

Jana Petrejová
S fanúšikmi sa podelila o atmosféru z mesta lásky. 

Patrí medzi najvýraznejšie osobnosti slovenského herectva a aj po desaťročiach na umeleckej scéne dokáže zaujať nielen svojimi výkonmi, ale aj prirodzeným šarmom. Herečka sa tentoraz prihovorila svojim fanúšikom prostredníctvom sociálnych sietí, kde zverejnila sériu fotografií z jedného z najromantickejších miest sveta. 

Obľúbená herecká diva Zdena Studenková sa rozhodla na chvíľu vymeniť každodenný ruch za atmosféru jednej z najkrajších európskych metropol. Zbalila si kufre a vyrazila do Paríža, odkiaľ sa fanúšikom prihovorila prostredníctvom série pôsobivých fotografií.

Herečka Zdena Studenková
Foto: SITA

Nadchla ju krása Paríža

Na zverejnených záberoch si užíva prechádzky romantickými uličkami, obdivuje miestnu architektúru a nasáva jedinečnú atmosféru mesta, ktoré je synonymom elegancie a umenia. Herečka pôsobí uvoľnene, spokojne a je zrejmé, že pobyt vo francúzskej metropole jej mimoriadne prospieva. Fotografie z francúzskej metropoly doplnila jednoduchým, no výstižným odkazom: “Je t’aime Paris”, teda “Milujem ťa, Paríž”.

Paríž je už celé generácie symbolom lásky, elegancie, umenia a neopakovateľnej atmosféry. Mesto na Seine láka návštevníkov z celého sveta svojimi historickými pamiatkami, ikonickou architektúrou, kaviarňami i jedinečným životným štýlom. Nie je preto prekvapením, že práve toto miesto sa stalo inšpiráciou aj pre známu slovenskú herečku, ktorá sa rozhodla s fanúšikmi podeliť o svoje zážitky.

Na svojom profile zverejnila niekoľko záberov zachytávajúcich čaro francúzskej metropoly. Fotografie pôsobia elegantne a zároveň veľmi prirodzene. Hoci herečka nepridala detaily svojho pobytu, krátka francúzska veta dokonale vystihla jej pocity a nadšenie z návštevy Paríža.

Nechýbali komplimenty ani osobné spomienky

Fanúšikovia na seba nenechali dlho čakať a pod fotografiami sa okamžite začali objavovať pozitívne reakcie. Mnohí obdivovali nielen krásu samotného mesta, ale aj energiu a eleganciu herečky. Niektorí sledovatelia sa zároveň podelili o vlastné spomienky na Paríž a potvrdili, že ide o miesto, ktoré si človek jednoducho zamiluje.

Vincent van Gogh, D’Orsay Paris. Keď som ten obraz videla naživo, pochopila som, že niet reprodukcie, ktorá by ho dokázala verne zreprodukovať. A ostatných impresionistov tiež,” zareagovala jedna žena na prvú fotografiu, ktorá zachytáva herečku s partnerom Braňom Kostkom pri obraze spomínaného umeleckého velikána. “To sme sa museli niekde minúť!” poznamenal neznámy muž.

V komentároch sa objavili slová obdivu, komplimenty a priania ďalších príjemných zážitkov. “Paráda. A je vidieť, že pani Zdena mladne a partner starne, tak to má byť,” dodala komentujúca. “Pekne nás reprezentujete, žiadne tepláky a ruksak,” napísala fanúšička. “Jéj! Krásni, krásna, krásne. Užívajte!” popriala im iná žena.

Francúzske dobrodružstvo na sociálnej sieti

Zdena Studenková patrí medzi osobnosti, ktoré si dlhodobo udržiavajú priazeň verejnosti. Jej kariéra je spojená s množstvom úspešných divadelných, filmových i televíznych projektov, no málokto vie, že si musela prejsť momentmi, ktoré jej neboli práve najpríjemnejšie a vyžadovali si nahotu pred kamerami.

Každá novinka zo života úspešnej herečky prirodzene vzbudzuje pozornosť fanúšikov aj médií. Sociálne siete dnes umožňujú známym osobnostiam zdieľať okamihy zo svojho súkromia oveľa bezprostrednejšie než v minulosti. Aj vďaka tomu môžu fanúšikovia nazrieť do miest, ktoré navštevujú, a spoznať ich záľuby či cestovateľské sny. Najnovší príspevok Zdeny Studenkovej ukázal, že ani svetoznámy Paríž nestratil nič zo svojho kúzla a stále dokáže očariť návštevníkov bez ohľadu na vek.

Herečka Zdena Studenková v porote Let's Dance
Foto: SITA

Romantické fotografie a stručný odkaz “Je t’aime Paris” sa tak stali milým pozdravom z mesta lásky. Herečka nimi pripomenula, že krása cestovania spočíva nielen v objavovaní nových miest, ale aj v schopnosti vychutnať si ich atmosféru a podeliť sa o svoje dojmy s ostatnými. Fanúšikovia si jej príspevok okamžite obľúbili a je zrejmé, že zábery z Paríža v nich zanechali rovnako príjemný dojem, aký zanechal samotný Paríž v srdci obľúbenej slovenskej herečky.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Vaše znamenie prezradí, aký život ste žili pred stáročiami: Duša si pamätá viac, než si…

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
100-krát ju bodla, potom dieťa vyrezala z maternice. Beštiu odsúdili, pobyt v cele smrti označuje za hotel
100-krát ju bodla, potom dieťa vyrezala z maternice. Beštiu odsúdili, pobyt v cele smrti označuje za hotel
Zločinec, kvôli ktorému vznikol štokholmský syndróm. Milovali ho ženy aj rukojemníci, z väzenia ušiel 17-krát
Zločinec, kvôli ktorému vznikol štokholmský syndróm. Milovali ho ženy aj rukojemníci, z väzenia ušiel 17-krát
Boli sme na kúpalisku za 12 €: Plavecký bazén zatarasili ležadlom, nafukovacia atrakcia ležala v tráve
Boli sme na kúpalisku za 12 €: Plavecký bazén zatarasili ležadlom, nafukovacia atrakcia ležala v tráve
Navštívili sme vodnú nádrž, netrúfli sme si do nej ponoriť ani prst. Mali sme to tu sami pre seba
Tip na výlet
Navštívili sme vodnú nádrž, netrúfli sme si do nej ponoriť ani prst. Mali sme to tu sami pre seba
Lieky si v nočnej hodine v lekárni nekúpite: Video Kobielskeho nahnevalo Slovákov, BSK aj Dr. Max reagujú
Lieky si v nočnej hodine v lekárni nekúpite: Video Kobielskeho nahnevalo Slovákov, BSK aj Dr. Max reagujú
Našli sme tajomné kruhy v lese. Mohli byť dejiskom obradov, neďaleko sa nachádza nádherné jazero
Našli sme tajomné kruhy v lese. Mohli byť dejiskom obradov, neďaleko sa nachádza nádherné jazero
Becca splatila 22-tisíc eur za 80 dní. Navštívili sme rozárium, ktoré je unikátom a je zadarmo
Becca splatila 22-tisíc eur za 80 dní. Navštívili sme rozárium, ktoré je unikátom a je zadarmo
Odborník na maloobchod: Vlna prepúšťania a zatvárania obchodov porastie, Slovensko zaplavujú diskonty
Obchodné reťazce
Odborník na maloobchod: Vlna prepúšťania a zatvárania obchodov porastie, Slovensko zaplavujú diskonty
James žije na Slovensku už 27 rokov: Zabíjačka je moja obľúbená tradícia, ceny začínajú byť nepríjemné
James žije na Slovensku už 27 rokov: Zabíjačka je moja obľúbená tradícia, ceny začínajú byť nepríjemné
Rastislav Káčer v 1 na 1: Ficovi ľudia sú prisatí na štátnom cecku. K Slovensku sa správajú ako k vojnovej koristi
1 na 1
Rastislav Káčer v 1 na 1: Ficovi ľudia sú prisatí na štátnom cecku. K Slovensku sa správajú ako k vojnovej koristi
Desivá havária parníka General Slocum, voda bola plná utopených detí a žien. Tragédiu prekonal až 11. september
Desivá havária parníka General Slocum, voda bola plná utopených detí a žien. Tragédiu prekonal až 11. september
Našli sme najlacnejšie kúpalisko za 5 €. 8 miest na Slovensku, kde sa okúpete za najmenej peňazí
Našli sme najlacnejšie kúpalisko za 5 €. 8 miest na Slovensku, kde sa okúpete za najmenej peňazí

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Stopom až na koniec sveta
Peter Hlad
19,90 €
Zobraziť viac