Taraba obviňuje Danka: Tvrdí, že ponúkol jeho miesto Filipovi Kuffovi a dohodol sa s PS

Šéf SNS Andrej Danko ponúkal kreslo ministra životného prostredia súčasnému štátnemu tajomníkovi Filipovi Kuffovi. V diskusnej relácii V politike spravodajskej televízie TA3 to vyhlásil súčasný šéf envirorezortu Tomáš Taraba (nom. SNS).
To je podľa neho dôvod, prečo Kuffa tvrdí, že spolu nevychádzajú. Podľa Tarabu však on s Filipom Kuffom a ďalším štátnym tajomníkom na rezorte životného prostredia Štefanom Kuffom normálne funguje. Zonácia TANAPu, za ktorú Tarabu kritizuje SNS je pritom podľa ministra projektom Filipa Kuffu.
Údajná dohoda s Progresívnym Slovenskom
„Jediné, čo medzi mnou a Kuffovcami je, že pán Štefan Kuffa ma mesiace žiadal, aby som ďalšieho jeho syna vymenoval za šéfa TANAPU, Gregora Kuffu,“ vyhlásil Taraba s tým, že toto on odmietol, pretože by išlo o nepotizmus. Zároveň Taraba tvrdí, že Andrej Danko má dohodu s opozičným Progresívnym Slovenskom na jeho odvolávaní v parlamente.
Opozícia chce Tarabovo odvolanie
„Bude to tak, nepochybujem o tom,“ skonštatoval Taraba. Opozičná poslankyňa Tamara Stohlová (Progresívne Slovensko) pripustila, že opozícii ide dlhodobo o odvolanie Tarabu z funkcie. „Je najhorším ministrom životného prostredia, akého sme na Slovensku mali,“ zdôraznila.
Zároveň však odmietla, že by postup koordinovali s Andrejom Dankom. „My uvidíme, ako to nakoniec dopadne s tým odvolávaním. My sme každú jednu schôdzu pripravení a pokiaľ sa Andrej Danko rozhodne dodať hlasy, tak je to preto, že chce, aby minister Taraba odišiel z tej funkcie,“ dodala.
