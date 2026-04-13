Takúto žiarovku ste ešte nevideli: Keď zistíte, ako dlho už svieti, nebudete tomu veriť

Foto: Profimedia/bulbcam.cityofpleasantonca.gov/

Roland Brožkovič
Tento rekordér medzi žiarovkami prečkal obe svetové vojny a zažil aj začiatky letectva.

Hovorí sa, že spotrebné predmety sú dnes už vyrábané tak, aby nevydržali príliš dlho. Najmä starší ľudia pritom s obľubou spomínajú na časy, keď sa vraj veci vyrábali s precíznosťou tak, že neraz fungovali aj desaťročia. Ak ste zástancom tejto teórie, tento článok vás nadchne.

V kalifornskom meste Livermore sa totiž nachádza svetový unikát, a to najdlhšie svietiaca žiarovka na svete. Zariadenie, známe ako „storočné svetlo“, funguje nepretržite už 125 rokov, od roku 1901. Vyrobila ho spoločnosť Shelby Electric Company koncom 19. storočia a od roku 1901 svieti na miestnej hasičskej stanici.

Prarodič všetkých žiaroviek

Tento rekordér a prarodič všetkých dnešných žiaroviek prečkal obe svetové vojny a zažil aj začiatky letectva. Vypnutý pritom bol len výnimočne, a to pri sťahovaní stanice alebo výpadkoch prúdu. Fascinujúci príbeh žiarovky zaujal aj Biely dom a k 100. výročiu jej poslal gratulačný list vtedajší prezident George W. Bush, ktorý ju označil za symbol americkej vynaliezavosti.

Žiarovka v Livermore je tak svetovým unikátom, ktorý presluhuje už vyše 100 rokov. Zároveň ide nielen o atrakciu, ale je aj akýmsi tichým svedkom histórie, ktorý svieti 24 hodín denne už viac ako storočie. Kľúčovým faktorom za dlhou životnosťou je zrejme nepretržitá prevádzka. Tým, že sa takmer vôbec nevypína, nedochádza k tepelnému namáhaniu materiálu. Bežné žiarovky totiž najviac trpia práve pri zapínaní a vypínaní, kedy prudké zmeny teploty oslabujú ich konštrukciu.

Osud žiarovky ľudí zaujal natoľko, že z jej svietenia vznikol na internete priamy prenos. To, ako svieti práve v tomto momente, si môžete pozrieť na nasledujúcom odkaze.

