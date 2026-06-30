Senior zakopol o podstavec na chodníku: Teraz chce od mesta odškodné viac než 30 miliónov eur

K incidentu došlo 11. mája a zranený muž je dnes podľa slov právneho zástupcu Williama M. Bermana ležiacim pacientom vyžadujúcim 24-hodinovú starostlivosť.
Muž, ktorý sa spolu so svojou manželkou rozhodol ostať v anonymite, sa potkol pri návrate k autu po návšteve reštaurácie so svojou manželkou. Celý incident zachytila kamera bezpečnostného systému neďalekej veterinárnej kliniky.
Zakopol o odkrytý podstavec a skončil na zemi
Muž spolu so svojou manželkou navštívili miestnu sushi reštauráciu. Ako informoval CBS 8 San Diego, na ceste späť k autu mal 70-ročný senior zakopnúť o odkrytý podstavec parkovacieho automatu. Samotný automat bol podľa dostupných informácií v minulosti odstránený, no jeho základy zostali na mieste.
Vyčnievajúci kovový podstavec mal mať výšku približne 5 centimetrov. Ako odhalil záznam z kamery, muž po zakopnutí spadol tak nešťastne, že ho strhlo smerom k zaparkovanému vozidlu. Udrel si hlavu o auto a skončil na zemi medzi obrubníkom a kolesom vozidla. Manželka a okoloidúci pribehli mužovi na pomoc. Na zázname sa o čosi neskôr objavujú aj záchranári.
Muž utrpel vážne zranenia, právnik viní mesto
Advokát William M. Berman v mene svojho klienta požaduje odškodné vo výške 35 miliónov dolárov (zhruba 31 miliónov eur). Opísal, že muž po páde utrpel vážne zranenia v podobe zlomenín krku a chrbtice, s veľkou pravdepodobnosťou sa už nikdy úplne nezotaví, a účty za zdravotnú starostlivosť dosiahli astronomické hodnoty.
K incidentu sa k 26. júnu podľa NBC San Diego odmietli vyjadriť hovorca mestského komunikačného oddelenia i kancelária mestského prokurátora v San Diegu. Právny zástupca seniora pohrozil, že ak mesto na výzvu o odškodné reagovať nebude, ďalším krokom bude podanie občianskoprávnej žaloby.
Incident podľa slov právnika poukazuje na nebezpečný stav verejného priestranstva. Podľa jeho tvrdení sa podobné konštrukčné zvyšky môžu nachádzať aj v iných častiach mesta San Diego, čo môže poukazovať na širší problém údržby verejných chodníkov.
Muž sa po traumatickej udalosti zotavuje v domácom prostredí, no podľa dostupných informácií naďalej vyžaduje nepretržitý lekársky dohľad.
Mesto by malo prevziať viac zodpovednosti za udržiavanie chodníkov v bezpečnom stave
V rozhovore pre CBS 8 San Diego právny zástupca seniora zároveň uviedol, že cieľom jeho klienta je okrem finančného odškodnenia aj vytvorenie tlaku na mesto. Jeho želaním je, aby udržiavalo verejné chodníky v bezpečnom stave a prevzalo väčšiu zodpovednosť za údržbu infraštruktúry.
Podľa tvrdení právneho zástupcu mali byť mestské prostriedky určené na program obnovy parkovacích automatov vyčerpané v priebehu realizácie. To malo viesť k tomu, že na viacerých miestach zostali v chodníkoch odkryté podstavce. Neukončené zásahy majú však podľa právneho zástupcu vytvárať riziko pre chodcov. Podobné kovové alebo betónové prvky by mohli byť ťažko viditeľné a ľahko spôsobovať ďalšie zakopnutia.
K incidentu došlo v štvrti Mission Hills, v blízkosti križovatky West Washington Street a Albatross Drive. Miestni obyvatelia v rozhovoroch pre NBC San Diego upozornili, že podobné nerovnosti na chodníkoch – vrátane povrchových deformácií spôsobených koreňmi stromov – spôsobujú v oblasti komplikácie aj im.
Jedna z obyvateľok, Laura Landisiová, uviedla, že tieto prekážky komplikujú pohyb aj jej manželovi, ktorý používa chodítko, a že človek si ich často všimne až na poslednú chvíľu. Jej manžel dodal, že ak si človek nedá pozor, chodítko sa do nich ľahko zachytí, pričom on sám mal zatiaľ šťastie, že nespadol.
Mesto San Diego po žiadosti o vyjadrenie pre médiá opakovane uviedlo, že sa k individuálnym právnym nárokom ani potenciálnym súdnym sporom vyjadrovať nemôže.
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