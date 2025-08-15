Tadiaľto radšej ani necestujte: Hlavné mesto čakajú obmedzenia, koná sa festival Lovestream. Pozrite si prehľad

Foto Lovestream rok 2023: TASR/Pavol Zachar

Nina Malovcová
TASR
Lovestream prinesie dopravné obmedzenia v Bratislave.

V súvislosti s festivalom Lovestream, ktorý sa koná od piatka do nedele (17. 8.) na Starom letisku v bratislavských Vajnoroch, treba počítať s dopravnými obmedzeniami. Pripomína to hlavné mesto i polícia.

Spolu s mestskou políciou bude dohliadať na bezpečnosť, verejný poriadok i plynulosť cestnej premávky. Vodičov zároveň žiada o rešpektovanie jej pokynov i prenosných dopravných značení. V okolí podujatia budú platiť pre tranzitnú dopravu obojsmerné uzávery ulíc, a to v čase od 16.00 h do polnoci.

Uzávery ulíc a obchádzkové trasy

Dôvodom je predpokladaný počet áut vchádzajúcich a vychádzajúcich na a z dočasných parkovacích a odstavných plôch. Týka sa to cesty od križovatky ulice Pri starom letisku po okružnú križovatku pred Vajnorským nadjazdom, obchádzková trasa povedie obojsmerne po Príjazdnej ulici.

Rovnako tak komunikácie od Rybničnej ulice po okružnú križovatku pred Vajnorským nadjazdom, pričom obchádzková trasa povedie obojstranne od križovatky cesty I/61 s miestnou komunikáciou Pri mlyne cez križovatku cesty Pri mlyne s cestou III. triedy Roľnícka ulica a následne po Rybničnej ulici smerom do Rače.

Kto bude mať vjazd povolený

Vjazd na uzatvorené úseky z oboch strán bude povolený iba návštevníkom festivalu, MHD, vozidlám s povolením organizátora a vozidlám prevážajúcim osobu so zdravotným postihnutím. Pre návštevníkov s vopred zakúpeným pakovacím lístkom sú pripravené parkovacie plochy priamo v areáli festivalu, na ktoré je príjazd z Rybničnej ulice.

Zároveň však polícia vodičom odporúča, aby využili aj iné záchytné parkoviská v okolí miesta konania, a to na Zlatých pieskoch (pri obchodnom centre) a v Rači na Púchovskej ulici. „Po skončení festivalu a hromadnom odchode účastníkov je potrebné rátať s komplikáciami v doprave a z toho plynúce možné zdržania v dôsledku tvorby kolón,“ podotýka polícia. Na sociálnej sieti zároveň aktualizovala prístupové komunikácie.

Posilnená MHD aj železničná doprava

Návštevníkom festivalu bude k dispozícii posilnená kyvadlová autobusová doprava a železničná doprava do Vajnôr. Dopravný podnik Bratislava kapacitne posilňuje autobusové linky 53, 56 a 65 a upravuje trasy vybraných nočných liniek. Kyvadlovú dopravu z autobusovej stanice bude zabezpečovať Slovak Lines v štyroch rôznych časoch. V piatok zároveň mimoriadne zastavia vybrané regionálne vlakové expresy v stanici Bratislava – Vajnory.

