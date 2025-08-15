Prehovorila údajná záhadná dcéra Freddieho Mercuryho: Nikto o nej nevedel, teraz šokuje svojimi vyjadreniami

Žena, ktorá tvrdí, že je „tajnou dcérou“ zosnulého britského speváka Freddieho Mercuryho, prvýkrát verejne prehovorila o tejto téme. V septembri vyjde nová knižná biografia o zosnulom frontmanovi skupiny Queen s názvom „Love, Freddie: Freddie Mercury’s Secret Life and Love“ (Láska, Freddie: Tajný život a láska Freddieho Mercuryho).
V nej sa uvádza, že v roku 1976 splodil dieťa po afére s manželkou svojho blízkeho priateľa, uvádza magazín NME. Knihu napísala spolu s Lesley-Ann Jonesovou údajná Mercuryho dcéra, ktorá je v publikácii označená len ako „B“ a má teraz 48 rokov. B hovorí, že knihu založila na 17 ručne písaných denníkoch, ktoré jej Mercury daroval krátko pred svojou smrťou v roku 1991. Keď boli v máji zverejnené podrobnosti o avizovanej knihe, niekoľko jeho najbližších priateľov vyjadrilo skepticizmus voči tvrdeniam B.
Mary Austinová, Mercuryho bývalá partnerka a blízka priateľka, ktorá so spevákom žila v čase údajného narodenia B, povedala: „Freddie mal úžasnú otvorenosť a neviem si predstaviť, že by chcel alebo bol schopný utajiť takúto radostnú udalosť predo mnou alebo inými ľuďmi, ktorí mu boli najbližší.“
Priatelia sú prekvapení a majú pochybnosti
Dodala však: „Pravda je, že ja jednoducho nie som strážkyňou takéhoto tajomstva. Nikdy som nevedela o žiadnom dieťati ani o žiadnych denníkoch. Ak by Freddie skutočne mal dieťa bez toho, aby som o tom vedela, bolo by to pre mňa ohromujúce.“ Gitarista skupiny Queen Brian May povedal, že chce zostať v tejto otázke „neutrálny“, ale jeho manželka Anita Dobsonová označila tvrdenia B za „falošné správy“.
Teraz sa B po prvýkrát vyjadrila a pre denník Daily Mail povedala, že ju Austinovej komentáre „zarmútili“. „Knihu ešte nečítala, napriek tomu zrejme vyslovila toto tvrdenie. Nechápem prečo,“ povedala.
B ďalej tvrdí, že mala „veľmi blízky a láskyplný“ vzťah so svojím otcom, ktorý s ňou podľa jej vlastných slov zaobchádzal „ako s drahocenným majetkom“. „Nechcela som sa o svojho otca deliť s celým svetom. Po jeho smrti som sa musela naučiť žiť s útokmi proti nemu, s dezinterpretáciami jeho osoby a s pocitom, že môj otec teraz patrí všetkým,“ uviedla údajná Mercuryho dcéra: „Plakala som a smútila za svojím otcom, zatiaľ čo fanúšikovia na celom svete smútili za Freddiem“.
B zôrazňuje, že v 15 rokoch nie je takáto situácia ľahká: „Musela som dospievať bez neho. Tridsať rokov som musela budovať svoj život a rodinu bez neho. Potrebovala som, aby bol môj otec len pre mňa a moju rodinu. Ako som mala o tom predtým hovoriť?“
Jonesová naznačila, že majú DNA dôkazy na podporu týchto tvrdení. „Uisťujeme vás, že bolo vykonané potrebné overenie, zapojili sa právnické tímy, ale tieto opatrenia sú súkromné a nie sú prístupné verejnosti,“ uviedla spoluautorka knihy. Mercury zomrel 24. novembra 1991 vo veku 45 rokov na komplikácie spojené s ochorením AIDS. Jeho ostatky boli spopolnené a miesto uloženia urny pozná iba Austinová.
Nahlásiť chybu v článku