Prehovorila údajná záhadná dcéra Freddieho Mercuryho: Nikto o nej nevedel, teraz šokuje svojimi vyjadreniami

Foto: Profimedia

Roland Brožkovič
TASR
Spevák mal splodiť dieťa po afére s manželkou svojho blízkeho priateľa.

Žena, ktorá tvrdí, že je „tajnou dcérou“ zosnulého britského speváka Freddieho Mercuryho, prvýkrát verejne prehovorila o tejto téme. V septembri vyjde nová knižná biografia o zosnulom frontmanovi skupiny Queen s názvom „Love, Freddie: Freddie Mercury’s Secret Life and Love“ (Láska, Freddie: Tajný život a láska Freddieho Mercuryho).

V nej sa uvádza, že v roku 1976 splodil dieťa po afére s manželkou svojho blízkeho priateľa, uvádza magazín NME. Knihu napísala spolu s Lesley-Ann Jonesovou údajná Mercuryho dcéra, ktorá je v publikácii označená len ako „B“ a má teraz 48 rokov. B hovorí, že knihu založila na 17 ručne písaných denníkoch, ktoré jej Mercury daroval krátko pred svojou smrťou v roku 1991. Keď boli v máji zverejnené podrobnosti o avizovanej knihe, niekoľko jeho najbližších priateľov vyjadrilo skepticizmus voči tvrdeniam B.

Mary Austinová, Mercuryho bývalá partnerka a blízka priateľka, ktorá so spevákom žila v čase údajného narodenia B, povedala: „Freddie mal úžasnú otvorenosť a neviem si predstaviť, že by chcel alebo bol schopný utajiť takúto radostnú udalosť predo mnou alebo inými ľuďmi, ktorí mu boli najbližší.“

Priatelia sú prekvapení a majú pochybnosti

Dodala však: „Pravda je, že ja jednoducho nie som strážkyňou takéhoto tajomstva. Nikdy som nevedela o žiadnom dieťati ani o žiadnych denníkoch. Ak by Freddie skutočne mal dieťa bez toho, aby som o tom vedela, bolo by to pre mňa ohromujúce.“ Gitarista skupiny Queen Brian May povedal, že chce zostať v tejto otázke „neutrálny“, ale jeho manželka Anita Dobsonová označila tvrdenia B za „falošné správy“.

Foto: Profimedia

Teraz sa B po prvýkrát vyjadrila a pre denník Daily Mail povedala, že ju Austinovej komentáre „zarmútili“. „Knihu ešte nečítala, napriek tomu zrejme vyslovila toto tvrdenie. Nechápem prečo,“ povedala.

B ďalej tvrdí, že mala „veľmi blízky a láskyplný“ vzťah so svojím otcom, ktorý s ňou podľa jej vlastných slov zaobchádzal „ako s drahocenným majetkom“. „Nechcela som sa o svojho otca deliť s celým svetom. Po jeho smrti som sa musela naučiť žiť s útokmi proti nemu, s dezinterpretáciami jeho osoby a s pocitom, že môj otec teraz patrí všetkým,“ uviedla údajná Mercuryho dcéra: „Plakala som a smútila za svojím otcom, zatiaľ čo fanúšikovia na celom svete smútili za Freddiem“.

B zôrazňuje, že v 15 rokoch nie je takáto situácia ľahká: „Musela som dospievať bez neho. Tridsať rokov som musela budovať svoj život a rodinu bez neho. Potrebovala som, aby bol môj otec len pre mňa a moju rodinu. Ako som mala o tom predtým hovoriť?“

Jonesová naznačila, že majú DNA dôkazy na podporu týchto tvrdení. „Uisťujeme vás, že bolo vykonané potrebné overenie, zapojili sa právnické tímy, ale tieto opatrenia sú súkromné a nie sú prístupné verejnosti,“ uviedla spoluautorka knihy. Mercury zomrel 24. novembra 1991 vo veku 45 rokov na komplikácie spojené s ochorením AIDS. Jeho ostatky boli spopolnené a miesto uloženia urny pozná iba Austinová.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Lavrov ostal tajomný, na Aljaške ho vítal protest: Ruské médiá špekulujú, prečo si obliekol mikinu,…

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Pivo za 2,70 €, vyprážaný syr s hranolčekmi za 9 €: Boli sme na kúpalisku, kde vstup stojí 12 €, s týmto sme mali problémPivo za 2,70 €, vyprážaný syr s hranolčekmi za 9 €: Boli sme na kúpalisku, kde vstup stojí 12 €, s týmto sme mali problém
Bola som na výjazde so sanitkou: „Ak človek skolabuje a nikto nezačne resuscitáciu, tak je po ňom“, hovorí lekár HamšíkBola som na výjazde so sanitkou: „Ak človek skolabuje a nikto nezačne resuscitáciu, tak je po ňom“, hovorí lekár Hamšík
Ivan Korčok v 1 na 1: Šaško je politická mŕtvola. Ficova vláda ukazuje občanom prostredníkIvan Korčok v 1 na 1: Šaško je politická mŕtvola. Ficova vláda ukazuje občanom prostredník
Filip tvorí hudbu k svetoznámym filmom či počítačovým hrám: Vytváram ju doma na Slovensku, dá sa tým dobre uživiťFilip tvorí hudbu k svetoznámym filmom či počítačovým hrám: Vytváram ju doma na Slovensku, dá sa tým dobre uživiť
Trhali ich psy, nechali ich vykrvácať. Berlínsky múr pripravil o život stovky ľudí, svet rozdelil na 10 316 dníTrhali ich psy, nechali ich vykrvácať. Berlínsky múr pripravil o život stovky ľudí, svet rozdelil na 10 316 dní
Pivo za 3,50 €, Mojito za 7,50 €: Chceli sme sa okúpať zadarmo v „slovenskom mori“. Po 2 hodinách sme ušliPivo za 3,50 €, Mojito za 7,50 €: Chceli sme sa okúpať zadarmo v „slovenskom mori“. Po 2 hodinách sme ušli
V detstve ho zneužíval otčim: Aljašský pomstiteľ hľadal pedofilov, okradol ich a mlátil kladivom, ľudia žiadajú jeho prepustenieV detstve ho zneužíval otčim: Aljašský pomstiteľ hľadal pedofilov, okradol ich a mlátil kladivom, ľudia žiadajú jeho prepustenie
Jozef pár mesiacov nemohol chodiť: Teraz prešiel za 11 dní okolo Slovenska na bicykli, ľudia ho pohostili aj bez plateniaJozef pár mesiacov nemohol chodiť: Teraz prešiel za 11 dní okolo Slovenska na bicykli, ľudia ho pohostili aj bez platenia
Navštívili sme slovenský unikát, toto sme oľutovali. Boli sme aj pri „Slovenskom mori“, ale ostali nám oči pre plačNavštívili sme slovenský unikát, toto sme oľutovali. Boli sme aj pri „Slovenskom mori“, ale ostali nám oči pre plač
Pivo za 2,50 € a aquazorbing za 5 €: Kúpali sme sa v prírodnom kúpalisku úplne zadarmo. Voda je priezračná a pláž upravenáPivo za 2,50 € a aquazorbing za 5 €: Kúpali sme sa v prírodnom kúpalisku úplne zadarmo. Voda je priezračná a pláž upravená
Na hodinkách bolo 11:01 a na Nagasaki padala atómová bomba Fat Man. Toto sa dialo v momente výbuchuNa hodinkách bolo 11:01 a na Nagasaki padala atómová bomba Fat Man. Toto sa dialo v momente výbuchu
Prosila ich, aby ju zabili až po pôrode, nepomohlo. Takto prebiehala vražda herečky Sharon Tate šialenými mansonovcamiProsila ich, aby ju zabili až po pôrode, nepomohlo. Takto prebiehala vražda herečky Sharon Tate šialenými mansonovcami

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vedecké okienko
100 odpovedí, ktoré vám pomôžu lepšie pochopiť svet okolo nás
17,90 €
Podľa skutočnej udalosti
Neuveriteľné príbehy o prežití, ktoré ukazujú ľudskú nezlomnosť
16,90 €
Cestovateľ
Život cestovateľa bez filtrov, ktorý by si niekedy zaslúžil cenzúru
17,90 €
Testované na ľuďoch
(Ne)etické experimenty, v ktorých vedci neváhali prekročiť všetky hranice
14,90 €
Nedocenení
Príbehy vedcov, ktorých ignoroval svet
16,90 €
Zobraziť viac