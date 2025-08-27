Svetová metropola sa varí v horúčavách: Teploty nad 35 °C sa držali 10 dní bez prestávky, odborníci zdvíhajú varovný prst

Ilustračná foto: SITA/AP, Unsplash

Nina Malovcová
TASR
Tokio zažilo rekordnú sériu tropických dní.

V japonskom hlavnom meste Tokio namerali rekordných desať po sebe idúcich dní teploty s hodnotami najmenej 35 stupňov Celzia, uviedol v stredu tamojší meteorologický úrad. Ide o prvý takýto prípad od začiatku meraní v roku 1875. Informuje o tom TASR na základe správy agentúry AFP.

Streda tak podľa úradu znamenala desiaty deň tejto vlny horúčav. Odborníci upozorňujú, že v dôsledku klimatickej zmeny sú horúčavy čoraz intenzívnejšie a častejšie, pričom Japonsko nie je výnimkou.

Najteplejší jún aj júl v histórii

Východoázijská krajina tento rok zaznamenala tiež najteplejší jún a júl vo svojej histórii. Vlani bolo leto v krajine podobne horúce, pripomína AFP. Vedci varujú, že čoraz teplejšie počasie negatívne ovplyvňuje tradičné symboly krajiny. Čerešňové stromy napríklad kvitnú skôr, alebo nie úplne, keďže jesene a zimy už nebývajú dostatočne chladné.

Foto: SITA/AP

Minulý rok sa snehová pokrývka na hore Fudži objavila až v novembri, čo bolo najneskôr v histórii meraní – bežne sa objavuje už začiatkom októbra. Podľa amerického Národného úradu pre oceán a atmosféru (NOAA) patrí Ázia k regiónom, ktoré sa od roku 1990 otepľujú hneď po Európe najrýchlejšie.

