Filmový svet smúti: Talentovaná herecká hviezda prehrala svoj boj s rakovinou, mala len 42 rokov

Španielsko zasiahla smutná správa. Vo veku len 42 rokov zomrela herečka Verónica Echegui, ktorá tajne bojovala s rakovinou. O jej ochorení vedeli len najbližší a aj preto správa o jej smrti šokovala kolegov aj fanúšikov.
Ako uvádza portál The Sun, Verónica Echegui mala za sebou úspešnú kariéru, počas ktorej sa objavila vo viac ako tridsiatich filmoch. Do širšieho povedomia sa dostala v roku 2006 v snímke Ja som Juani, ktorá jej priniesla nomináciu na prestížnu cenu Goya.
Premiér aj Antonio Banderas vzdali hold
Jej odchod nenechal chladnými ani najvýraznejšie osobnosti. Španielsky premiér Pedro Sánchez ju označil za herečku s „nesmiernym talentom a pokorou“ a napísal: „Hlboko ma zasiahla správa o úmrtí Verónicy Echegui, ktorá nás opustila príliš mladá. Posielam objatie pre celú jej rodinu a priateľov.“
Recibo impactado la noticia del fallecimiento de Verónica Echegui, una actriz con un talento y una humildad enormes que se marcha demasiado joven.
Mi abrazo sincero en estos momentos tan duros para toda la familia y amigos.https://t.co/bZQ6d4SSHa
— Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) August 25, 2025
Smútok vyjadril aj Antonio Banderas, ktorý na sociálnej sieti X uviedol: „Dnes je španielska kinematografia v smútku pre odchod Verónicy Echegui. Úprimnú sústrasť rodine a priateľom.“ Argentínsky herec Juan Diego Botto dodal, že ide o „obrovskú stratu pre španielsku kinematografiu“.
Hoy el cine español está de luto por el fallecimiento de Verónica Echegui.
Mi pésame a su familia, amigos. 🙏 pic.twitter.com/MGxrS40vNt
— Antonio Banderas (@antoniobanderas) August 25, 2025
Herečka, ktorá očarila aj Hollywood
Verónica Echegui sa narodila v Madride v roku 1983. Po menších televíznych úlohách zažiarila vo filme Ja som Juani v roku 2006. Jej kariéra rástla a čoskoro stála po boku hollywoodskych hviezd ako Bruce Willis a Sigourney Weaver v akčnej snímke Smrtonosná pomsta.
Objavila sa aj v britskej komédii Bunny and the Bull či muzikáli Explota Explota. V rokoch 2015 až 2017 si zahrala v psychologickom trileri Mestečko Fortitude, kde stvárnila Elenu Ledesmu, neskôr sa predstavila v romantickej komédii Kniha lásky. Jej poslednou výraznou úlohou bol film Objetos z roku 2022.
