Svedok prezradil, ako sledovali novinára Jána Kuciaka: Z detailov mrazí, Kočner ho vraj “hypnotizoval”

Svedok Peter Tóth vypovedal na stredajšom hlavnom pojednávaní Špecializovaného trestného súdu (ŠTS) v Pezinku o sledovaní novinára Jána Kuciaka z októbra 2017. Potvrdil, že požiadavku dostal od obžalovaného Mariana Kočnera a „paparazzovaním“ poveril Miroslava Kriaka s jeho tímom.
„Určite som to zadal sprostredkovane na osobnom stretnutí s pánom Kriakom. My sme sa za takýmto účelom vždy stretávali v kaviarni na rohu ulíc Tomášikova a Mierová v Bratislave. V blízkosti finančného riaditeľstva, kde bol Kriak v tom čase služobne zaradený,“ ozrejmil Tóth.
Svedok Kriakovi povedal, že ide o Kuciaka, ktorý v tom čase pracoval ako novinár v Aktualitách a ústne mu poskytol základné informácie z nafotených lustračných diagramov. „Kriak si to väčšinou zapísal a potom už vedel, čo má robiť,“ podotkol. Neskôr mu mohol poskytnúť aj informáciu o reálnom Kuciakovom bydlisku, ktorú mal od Mariana Kočnera.
Výstupy dával na USB kľúč
Doplnil, že výstupy zo sledovania mu Kriak odovzdal vždy na USB kľúči, ktorý následne odovzdal obžalovanému. „Na USB kľúči určite boli aj fotografie, ale teraz neviem, či boli vložené do textového súboru,“ dodal s tým, že tieto fotografie boli veľmi nekvalitné. „Neviem, či to vyplynulo z textu alebo z ústneho podania pána Kriaka, ale z jeho zistení malo vyplývať, že v priebehu víkendu Ján Kuciak pracoval manuálne na rekonštrukcii domu vo Veľkej Mači,“ ozrejmil.
Tóth spoznal všetky štyri fotografie, ktoré mu boli na hlavnom pojednávaní predložené. „Sú to tie fotky, ktoré boli vykonané v rámci činnosti skupiny Miroslava Kriaka,“ priblížil. Na fotografiách identifikoval Kuciaka, avšak poukázal na to, že zábery nie sú kvalitné. „Túto osobu môžem identifikovať len preto, pretože viem, že má ísť o fotku Jána Kuciaka,“ povedal opakovane. Fotografie mu podľa jeho slov doručil Kriak na USB kľúči. Pôvodne ich podľa jeho mienky bolo o niečo viac.
Obžalovaný Marian Kočner sa v nadväznosti na to svedka spýtal, prečo neodovzdal orgánom činným v trestnom konaní fotografie v takom rozsahu, ako ich mal dostať na USB. „Predovšetkým si myslím, že tvrdenie, že som zasahoval do materiálu, je pokus o manipuláciu,“ reagoval Tóth s tým, že v čase odovzdania materiálov polícii bol stav jeho archívu iný ako vo februári 2018. „Ako som mohol vo februári vedieť, že v dôsledku nerozvážneho počínania obžalovaného Mariana Kočnera sa proti svojej vôli stanem svedkom v trestnej veci úkladnej vraždy,“ položil otázku.
Argumentoval, že medzi februárom 2018 a odovzdaním dokumentov vymazal zo svojho počítača podstatnú časť informačného balastu. „Vtedy ešte neboli cloudové služby, tak som šetril priestor na svojom počítači,“ doplnil. Považuje za malý zázrak, že v čase odovzdania materiálov polícii ešte nejaké fotografie Kuciaka vôbec v počítači mal. „Ako som opakovane uvádzal, informačná produkcia smerom ku Kuciakovi bola z pohľadu projektu Na pranieri úplne irelevantná,“ poznamenal.
Zadanie od Mariana Kočnera sa podľa svedka týkalo sledovania celkovo do 20 osôb. Okrem viacerých novinárov aj vtedajšieho generálneho prokurátora SR Jaromíra Čižnára, jeho sledovanie však bolo podľa Tótha len „fingované“. Tím sledoval aj vtedajšieho predsedu Krajského súdu v Bratislave, ale s nulovým výsledkom. „Obžalovaný podal požiadavku aj na sledovanie vtedajšieho advokáta a politika Daniela Lipšica. Tím ho vykonal,“ podotkol Tóth. Ako pokračoval, Kriak zachytil i vtedajšieho riaditeľa bezpečnostnej sekcie Slovenskej informačnej služby Borisa Beňu, ktorý sa stretol s Marekom Gašparecom.
“Kočner ma hypnotizuje pohľadom”
„My sme raz s Kriakom iba náhodne urobili fotku Dušana Kováčika. Nespomínam si, či sa to odovzdalo Marianovi Kočnerovi,“ doplnil svedok. Obžalovaný zadal podľa Tótha aj sledovanie Richarda Sulíka. „Výsledky zo sledovania som odovzdal Marianovi K.,“ spresnil. Z výpovedí svedka vyplýva, že výstupy zo sledovaní mali slúžiť ako podklady pre projekt Na pranieri.
„Marian Kočner ma neustále hypnotizuje pohľadom,“ povedal počas hlavného pojednávania Tóth s tým, že ho to dosť vyrušuje. Kočner na neho podľa jeho slov robil aj grimasy. Obžalovaný reagoval, že sa len pozerá na svedka. „Zachovajte kamennú tvár,“ vyzval Mariana Kočnera predseda senátu Miroslav Mazúch. Obžalovaný však má podľa jeho slov právo pozerať na svedka počas jeho výsluchu.
„Nemohlo ísť o grimasy, pretože oproti nemu sedia dvaja angažovaní prokurátori. Niečo podobné by signalizovali,“ uviedol médiám právny zástupca Mariana Kočnera Marek Para. Svedok bol podľa zástupcu poškodených Romana Kvasnicu citlivý na niečo, čo pozoroval aj on. „Musíme rešpektovať práva Mariana Kočnera, je obžalovaný. Trestná činnosť, ktorá sa mu kladie za vinu, je veľmi závažná. Tresty, ktoré mu hrozia, sú mimoriadne vysoké,“ povedal Kvasnica médiám.
Tóth vypovedá už tretí deň v rade. V pondelok (22. 6.) aj v utorok (23. 6.) absolvoval vždy približne osemhodinový výsluch. Okrem iného opisoval momenty, keď nadobudol podozrenie voči obžalovaným Marianovi K. a Alene Zsuzsovej vo veci objednávky Kuciakovej vraždy.
V prípade vraždy Kuciaka z februára 2018, pri ktorej zomrela vo Veľkej Mači v okrese Galanta aj jeho snúbenica Martina Kušnírová, čelí obžalobe z jej objednávky dvojica Marian Kočnera a Alena Zsuzsoá Predošlé dva rozsudky zrušil Najvyšší súd SR. Prípad sa tak po tretí raz dostal na ŠTS. Vykonávatelia vraždy Miroslav Marček a Tomáš Szabó dostali už skôr 25-ročné nepodmienečné tresty odňatia slobody, sprostredkovateľ vraždy Zoltán Andruskó 15 rokov nepodmienečne.
Pre prípravu vrážd prokurátorov čelia obžalobe okrem Mariana Kočnera a Aleny Zsuszovej aj Dušan K. a Darko D. Objednávka na vraždy Maroša Žilinku a Daniela Lipšica mala prísť podľa obžaloby na jeseň 2017. V prípade Petra Šufliarskeho v roku 2018. K ich realizácii však nedošlo. Právoplatne odsúdený je od roku 2022 Szabó, ktorý sa k príprave vrážd priznal.
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