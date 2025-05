Svedčil v prospech Kuffovcov v nekonečnom spore: Bývalý starosta zničil cudziu úrodu a bol trestaný, dnes má vysoký post

Peter Repčák, prednosta Okresného úradu Kežmarok, ktorý figuruje ako jeden z aktérov dlhoročného sporu o pozemky medzi Kežmarkom a obcou Ľubica, má mať za sebou aj iný súd. V roku 2017 bol právoplatne odsúdený za prečin poškodzovania cudzej veci. Uhradil peňažný trest vo výške 1 200 eur. Ak by to nebol urobil, bol by mu uložený náhradný trest – odňatie slobody na pol roka.

S informáciou prišiel portál Aktuality, ktorému to potvrdila aj hovorkyňa súdu Ivana Petrufová. „K výkonu uloženého peňažného trestu odsúdeným došlo dňa 23. augusta 2017,“ povedala.

Peter Repčák v minulosti pôsobil ako starosta dediny Ľubica. V kauze, za ktorú bol trestaný, proti nemu stála farmárka, ktorá sa neskôr dostala do sporu s inou farmárskou rodinou, s Kuffovcami. Repčák svedčil v ich prospech, do štátnej funkcie mal byť podľa Aktualít dosadený s pomocou Štefana Kuffu.

Farmársky spor

Repčák mal v júni 2014 prikázať najatému traktoristovi, aby pooral viac ako štyri hektáre poľa. Na tom rástol pestrec mariánsky, ktorý tam však nezasial on. Vtedajšiemu starostovi patril len hektár zeme.

Pôdu obhospodarovala spoločnosť Heba z Popradu. Pestovala tam poľnohospodárske plodiny, pooraním ktorých spôsobil Repčák podnikateľke Henriete Bagoňovej škodu vo výške najmenej 3 560 eur.

Farmárka na Repčáka podala trestné oznámenie a kežmarská prokuratúra ho v septembri 2015 obžalovala za zničenie cudzej veci. Prednosta pred súdom tvrdil, že je nevinný a svoje kroky hájil tým, že v lokalite vlastnil osem hektárov pôdy. Štyri hektáre neboli podľa neho nikdy v nájme a pole, ktoré nakázal poorať, nebolo podľa jeho slov obhospodarované. Firme Heba mal oznámiť, že bude užívať svoju pôdu sám a tá mu ju nechcela vydať.

Okresný súd ho napokon uznal za vinného. Napriek tomu bol o niekoľko rokov menovaný za prednostu okresného úradu. Jeho odsúdenie sa totižto zahladilo zaplatením peňažného trestu. Vo výpise registra trestov sa neobjavuje, možno ho však nájsť v odpise z registra trestov.