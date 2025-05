Pýtali sme sa, koľko stál Bombicov prevoz na Slovensko: Ministerstvo Šutaja Eštoka poslalo takúto odpoveď

V utorok 28. januára približne o 16:30 pristál v Bratislave vládny špeciál, ktorý priviezol trestne stíhaného extrémistu Daniela Bombica z Veľkej Británie. Náklady za letecké eskorty osôb štátnou letkou uhrádza štát.

Interez si na základe infozákona vyžiadal poskytnutie vyčíslenia nákladov od Ministerstva vnútra SR.

Náklady na prepravu nie sú známe

Na spôsob úhrady a výšku sumy, ktorú štát uhradí za prevoz Bombica, sme sa pýtali už v januári. Hovorca vnútra Matej Neumann v tom čase uviedol, že celková výška nákladov je v každom jednotlivom prípade známa po sumarizácii všetkých prevádzkových nákladov a dokončení faktúr, čo podľa neho trvá asi dva mesiace.

15. apríla sme preto MV SR zaslali žiadosť na základe zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a žiadali sme o poskytnutie informácií o celkovej výške nákladov za letecký presun Daniela Bombica vládnym špeciálom z dňa 28. januára 2025, kedy bol eskortovaný na Slovensko.

Rozhodnutie od rezortu sme dostali písomne:

„Povinná osoba nevyhovuje žiadosti žiadateľa v celom rozsahu z dôvodu, že informáciami požadovanými žiadateľom povinná osoba v čase podania žiadosti o informácie v štruktúre požadovaných údajov nedisponuje.“

Odôvodnenie MV SR

Ministerstvo v odôvodnení uvádza, že žiadanými informáciami nedisponuje, respektíve „nenachádza konzistentné a teda komplexné hmotné vyjadrenie“. Rovnako tak nevie o žiadnom subjekte, ktorý by požadované informácie našej redakcii mohol poskytnúť.

Napriek tomu, že sme žiadosť rezortu Matúša Šutaja Eštoka zaslali viac ako dva mesiace po prevezení Daniela Bombica na Slovensko, a teda v čase, kedy by už podľa Neumanna mali byť náklady vyčíslené, odpoveď nám nebola poskytnutá, pretože ministerstvo „údaje požadovaného typu zvlášť nekoncentruje“.

„Povinná osoba však môže konštatovať, že informácie týkajúce sa nákladov za letecký presun Daniela Bombica vládnym špeciálom z dňa 28. januára 2025 uvádza, že nakoľko ide o let pre Prezídium Policajného zboru, respektíve Úradu medzinárodnej spolupráce Prezídia Policajného zboru, celkovú výšku za letecký presun Daniela Bombica vládnym špeciálom z dňa 28. januára 2025 zvlášť nevyčísľuje,“ uvádza.

Ďalej MV SR v odpovedi dodáva, že náklady za let budú hradené z rozpočtu ministerstva vnútra spolu s inými letmi rezortu. „V každom prípade však platí, že korektné a sumarizované informácie podľa podstaty žiadosti povinná osoba nemá vo svojej dispozícii.“

Interez kontaktoval ministra vnútra Šutaja Eštoka so žiadosťou o objasnenie toho, prečo sa daný transport nevyčísľuje. Odpovede sme do vydania článku nedostali.

Daniela Bombica, známeho najmä na platforme Telegram ako Danny Kollar, zastupuje advokátska kancelária KALLAN Legal, v ktorej figuruje aj šéf obrany Robert Kaliňák. Ten ešte v októbri 2024 v Infovojne Bombica podporil a povedal, že jeho advokátska kancelária môže jeho obhajobu prevziať v prípade, že ho vydajú na Slovensko.

Muža napokon zastupuje David Lindtner, bývalý predseda Okresného súdu Bratislava III, ktorý bol prvým obžalovaným sudcom z káuz Búrka a Víchrica. Aktuálne pôsobí ako poradca predsedu vlády Roberta Fica. S otázkami sme sa obrátili aj naňho, respektíve na advokátsku kanceláriu, ktorá do vydania článku na otázky nereagovala.

Čo sa stalo?

Príslušníci Interpolu Bratislava spoločne so špeciálnou jednotkou (PPÚ KR PZ Bratislava) v utorok 28. januára eskortovali trestne stíhaného extrémistu Daniela Bombica z Veľkej Británie na Slovensko. Previezol ho vládny špeciál.

Ten mal v Bratislave pristáť asi okolo 16:30. Stíhaného potom prepravili na Špecializovaný trestný súd v Pezinku, aktuálne by sa mal nachádzať v cele policajného zaistenia, kam bol umiestnený po tom, ako sudca prerušil výsluch.

Muž, ktorý v posledných rokoch komunikoval predovšetkým prostredníctvom platformy Telegram, bol podľa polície na Slovensko prepravený za prísnych bezpečnostných opatrení. O tých nebolo možné informovať vopred, aby „nebol zmarený účel eskorty a nedošlo k narušeniu verejného poriadku ani k ohrozeniu eskortovanej osoby a policajtov„. Z týchto dôvodov nebolo podľa polície možné realizovať prevoz komerčnou leteckou linkou.

Používanie štátnych lietadiel upravuje nariadenie vlády. Využívajú sa pri preprave najvyšších ústavných činiteľov a pre potreby ostatných ministerstiev. V minulosti to pre interez uviedlo ministerstvo vnútra. To tiež ozrejmilo, že štátna letka môže vykonávať aj mimoriadne lety s cieľom zmierniť následky krízových situácií doma i v zahraničí, pri pátraní, na humanitárne účely, pri preprave bezpečnostných zložiek, pri eskortách osôb, a to v prípade nemožnosti vykonať eskortu komerčným letom.

Lietadlo takýto mimoriadny let mohlo vykonať bez úhrady prevádzkových nákladov zo strany prevážaného. Hodinové priame prevádzkové náklady na najvyužívanejších letiskách sa pritom podľa rezortu vnútra pohybujú medzi 2 360 až 5 300 eur.

Podľa politológa Radoslava Štefančíka nie je v poriadku, ak sú financie daňových poplatníkov využívané na to, aby mal človek podozrivý z viacerých trestných činov taký „luxus“, že ho prevážajú vládnym lietadlom. „Myslím si, že z Londýna do Viedne lietajú každý deň pravidelné linky, myslím si, že sa vždy nájde možnosť, ako takýchto ľudí previezť,“ hovorí.

Kto je Danny Kollar?

Daniel Bombic sa pred dvadsiatimi rokmi presťahoval do Londýna. Po tom, ako mu bol zrušený účet na Facebooku (2023) a po doživotnom zákaze pôsobiť na YouTube (2024), tvoril obsah najmä na sociálnej sieti Telegram. Jeho kanál Danny Kollar DKX mal podľa Investigatívneho centra Jána Kuciaka (ICJK) v januári tohto roka 64-tisíc sledovateľov. Okrem toho stojí aj za DK/Bleskovky. Podľa odhadov expertov majú jeho príspevky mesačne niekoľko miliónov videní.

ICJK analyzovalo Bombicovo pôsobenie na Telegrame od roku 2021. Pravidelne využíva nenávistný, agresívny a dehumanizujúci prejav, a to na základe pôvodu alebo sexuálnej orientácie. Mnohé posty sprevádzajú prvky rasizmu, neonacizmu a podnecovania k nenávisti.

Dannyho Kollára ešte v novembri navštívil generálny tajomník služobného úradu rezortu kultúry Lukáš Machala spoločne s autorom novej verzie hymny Oskarom Rózsom. Na jednej z fotografií, ktoré zo stretnutia zverejnili, Bombic použil neonacistický symbol „White Power“. V minulosti na svojich videách dokonca hajloval.

Bombic v minulosti spolupracoval aj s Juditou Laššákovou (SMER-SD). Tá po zvolení do europarlamentu uviedla, že by s ňou mohol ísť aj do Bruselu a nevylúčila ani ďalšiu spoluprácu. Po tom, ako bol eskortovaný na Slovensko, ho sprevádzala na súdnych pojednávaniach.

Bombic je od 5. mája 2025 vo väzbe. O väzobnom stíhaní rozhodol Najvyšší súd SR, pretože došlo k porušeniu podmienky predchádzajúceho rozhodnutia, ktoré umožňovalo, že zostane na slobode s elektronickým monitorovaním a so zákazom zverejňovať nenávistné príspevky.