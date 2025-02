Prekvapivé priznanie Dary Rolins, ktoré by od nej nik nečakal: Romantika nie je pre ňu, o svadbe nikdy nesnívala

Aj keď sa známa speváčka bude vydávať, svadba údajne nikdy nebola niečo, o čom snívala. Zatiaľ čo malé dievčatká túžia po rozprávkovej výnimočnej udalosti a veľkých šatách, Dara medzi ne nepatrila. Pritom do nového roka vstúpila s radostnou správou, že ide pod čepiec. Samozrejme, že je šťastím celá bez seba, no zdá sa, že svadba nikdy nebola jednou z jej priorít a keby k nej nedošlo, zrejme by si z toho nič nerobila.

Mnohé ženy považujú svadbu za magický moment, ktorý dvoch milujúcich partnerov spojí ešte viac. Pre iné ide o úprimný sľub, ktorý vyslovia nahlas pred viacerými ľuďmi, že spolu ostanú až do konca života. Ďalšie svadobný deň vnímajú ako jednu zo svojich hodnôt. Ak je to s ich partnerom vážne, postavia sa pred oltár. V každom prípade to čarovné slovíčko „navždy“ chce počuť každá a predísť tak sklamaniu. Dara Rolins však prezradila pre Plus 7 dní, že u nej je to inak.

Nechce nič prvoplánové

Obľúbenej speváčke veľké princeznovské svadobné šaty s bohatými sukňami nič nehovoria. Nejedna žena by sa šla pre ne roztrhať, no s Darou takýto typ šiat nič nerobí. „Nie som asi romantička v pravom slova zmysle a nikdy som nesnívala o svadbe vo veľkých bielych šatách. Nikdy. Ani keď som bola malá, ani keď som bola väčšia, ani teraz,“ vyšla s pravdou von.

Čo sa týka tejto veľkej udalosti, rozhodne nemá hlavu v oblakoch a drží sa pri zemi. Svedčí o tom typ šiat, ktorému by v tento výnimočný deň dala prednosť. „Asi sa mi v tomto prípade páči viac, nechcem povedať, že striedmosť, ale určitý typ šiat, ktoré sú mi blízke. Určite to nie je nič vyzývavé a také to prvoplánové,“ uviedla speváčka na pravú mieru a vzápätí sa zdôverila s tým, že o svadbe nikdy nesnívala. Nikdy nemala ujasnené, ako by mal svadobný deň vyzerať.

Hoci svadbu nezvykla riešiť, zrejme sa všetko zmenilo po tom, čo ju jej partner Pavel Nedvěd nedávno požiadal o ruku. Odpoveď bola jasná. Možno Dara zmení názor. Predsa len, ak dá milovaný partner najavo, že si chce partnerku vziať a byť s ňou navždy, pookreje aj tá najchladnejšia bytosť.