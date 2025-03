Šutaj Eštok sa chváli zavedením zubných benefitov: „Hlas pomáha,“ odkazuje. V minulosti ich zrušila práve jeho ministerka

Minister vnútra a šéf strany Hlas-SD Matúš Šutaj Eštok zverejnil na sociálnej sieti príspevok, v ktorom informuje o tom, že Všeobecná zdravotná poisťovňa (VšZP) spúšťa zubné benefity pre svojich pacientov. Návrat benefitov ohlásili aj poisťovne Dôvera a Union.

„VšZP spúšťa zubné benefity pre svojich poistencov. Dobrá práca, Kamil Šaško,“ napísal minister s hashtagom „Hlas pomáha“. Bola to pritom ministerka zdravotníctva Zuzana Dolinková za stranu Hlas-SD, ktorá od mája 2024 zrušila všetky zubné benefity.

Preplácanie benefitov

„Edukačný potenciál zvyšovania preventívnych prehliadok prostredníctvom zubného benefitu sa vyčerpal, je potrebné ho prehodnotiť a nájsť nové verzie benefitov, ktoré budú zacielené na prevenciu,“ konštatovala v čase rušenia benefitov, ktoré fungovali roky, Zuzana Dolinková.

Napriek tomu sa dnes vracajú. „Návrat príspevku nám umožnila legislatívna zmena,“ povedala denníku SME hovorkyňa poisťovne Union Beáta Dupaľová Ksenzsighová.

Po novom však pôjde na príspevky menej peňazí. Podľa ministerstva zdravotníctva to má byť najviac pol percenta z poistného, čo je podľa poisťovní asi polovica z toho, čo na benefity išlo doteraz. Budú však platené z rovnakého zdroja ako v minulosti, zo zdravotných odvovov a platieb za poistencov štátu.

Reakcie ľudí

„Takže najprv sa to zrušilo, aby sa to neskôr slávnostne spustilo? Veď to tu už bolo, tak aká pomoc?“ pýta sa ministra jeden z ľudí v komentároch.

Kým časť účastníkov diskusie toto rozhodnutie víta, tá druhá pripomína, že to bola ministerka za stranu Hlas-SD, ktorá benefity zrušila, a poukazujú tiež na iné problémy zdravotníctva.

„Aby nikomu neuniklo, benefity boli zrušené za ministerky z Hlasu. A nevrátili sa preplatky za plomby, len dentálna hygiena a len s limitmi,“ odkazuje jedna z komentujúcich.

„To je síce super, ale zároveň VšZP znížila množstvo preplácaných operácií napríklad kolena, čiže kliniky môžu operovať len obmedzené množstvo ľudí poistených vo VšZP. Namiesto o dva týždne teda budem chromá, krívajúca, operovaná o tri mesiace,“ odkázala ďalšia.