Superchrípka desí Slovákov: Spôsobuje dýchavičnosť, búšenie srdca aj kolapsy. Vieme kedy už nečakať doma

Chrípka v tejto sezóne neútočí nenápadne. Lekári hovoria o prudkom nástupe, extrémnych horúčkach a stave, ktorý mnohých pacientov doslova paralyzuje. Aj ľudia, ktorí sa doteraz považovali za zdravých a odolných, opisujú pocity silného ohrozenia, vyčerpania a straty kontroly nad vlastným telom.
Nejde pritom o preháňanie ani paniku, ale o realitu, s ktorou sa zdravotníci stretávajú denne. Podľa informácií, ktoré priniesla televízia TV Markíza, ide často o systémový zásah do celého organizmu. Všeobecná lekárka Diana Baranová pre televíziu upozornila, že chrípka dokáže výrazne oslabiť aj dovtedy zdravých a fyzicky zdatných ľudí. „Vysoké horúčky, extrémna slabosť, dýchavičnosť či búšenie srdca môžu u pacienta vyvolať reálny pocit ohrozenia života,“ vysvetľuje.
Pacienti sa boja aj bez vážnych nálezov
Už v decembri 2025 sme upozornili na šírenie nového agresívneho variantu chrípky typu A/H3N2, označovaného ako superchrípka, pričom prvý prípad bol potvrdený aj na Slovensku. Hoci odborníci vtedy ešte nehlásili závažnejší priebeh, aktuálna situácia ukazuje, že chrípka ako celok má v tejto sezóne mimoriadne vyčerpávajúci charakter.
Typickým znakom aktuálnej chrípky je rozpor medzi tým, čo pacient cíti, a tým, čo ukazujú vykonané vyšetrenia. Mnohí končia na urgente alebo volajú záchranku, hoci röntgen pľúc či krvné testy neodhalia závažný problém. Subjektívne ťažkosti sú však extrémne a zahŕňajú kolapsové stavy, dezorientáciu či silnú dýchavičnosť.
Kedy už netreba čakať doma
Lekári zdôrazňujú, že rozhodujúce je zhoršovanie stavu. Varovnými signálmi sú horúčky nad 39 °C, ktoré nereagujú na lieky, výrazná dýchavičnosť, poruchy vedomia alebo zhoršenie po niekoľkých dňoch choroby. Najväčšou chybou je snaha chrípku prechodiť. Nedostatok oddychu a predčasný návrat k práci či fyzickej záťaži môžu viesť k vážnym komplikáciám. Chrípku preto odborníci odporúčajú brať vážne a dopriať telu čas na zotavenie.
