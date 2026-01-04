Superchrípka desí Slovákov: Spôsobuje dýchavičnosť, búšenie srdca aj kolapsy. Vieme kedy už nečakať doma

Ilustračná foto: Pexels

Nina Malovcová
Nie je to len obyčajná viróza, aktuálna chrípka dokáže vyradiť organizmus na dlhé dni.

Chrípka v tejto sezóne neútočí nenápadne. Lekári hovoria o prudkom nástupe, extrémnych horúčkach a stave, ktorý mnohých pacientov doslova paralyzuje. Aj ľudia, ktorí sa doteraz považovali za zdravých a odolných, opisujú pocity silného ohrozenia, vyčerpania a straty kontroly nad vlastným telom.

Nejde pritom o preháňanie ani paniku, ale o realitu, s ktorou sa zdravotníci stretávajú denne. Podľa informácií, ktoré priniesla televízia TV Markíza, ide často o systémový zásah do celého organizmu. Všeobecná lekárka Diana Baranová pre televíziu upozornila, že chrípka dokáže výrazne oslabiť aj dovtedy zdravých a fyzicky zdatných ľudí. „Vysoké horúčky, extrémna slabosť, dýchavičnosť či búšenie srdca môžu u pacienta vyvolať reálny pocit ohrozenia života,“ vysvetľuje.

Pacienti sa boja aj bez vážnych nálezov

Už v decembri 2025 sme upozornili na šírenie nového agresívneho variantu chrípky typu A/H3N2, označovaného ako superchrípka, pričom prvý prípad bol potvrdený aj na Slovensku. Hoci odborníci vtedy ešte nehlásili závažnejší priebeh, aktuálna situácia ukazuje, že chrípka ako celok má v tejto sezóne mimoriadne vyčerpávajúci charakter.

Ilustračná foto: Freepik

Typickým znakom aktuálnej chrípky je rozpor medzi tým, čo pacient cíti, a tým, čo ukazujú vykonané vyšetrenia. Mnohí končia na urgente alebo volajú záchranku, hoci röntgen pľúc či krvné testy neodhalia závažný problém. Subjektívne ťažkosti sú však extrémne a zahŕňajú kolapsové stavy, dezorientáciu či silnú dýchavičnosť.

Kedy už netreba čakať doma

Lekári zdôrazňujú, že rozhodujúce je zhoršovanie stavu. Varovnými signálmi sú horúčky nad 39 °C, ktoré nereagujú na lieky, výrazná dýchavičnosť, poruchy vedomia alebo zhoršenie po niekoľkých dňoch choroby. Najväčšou chybou je snaha chrípku prechodiť. Nedostatok oddychu a predčasný návrat k práci či fyzickej záťaži môžu viesť k vážnym komplikáciám. Chrípku preto odborníci odporúčajú brať vážne a dopriať telu čas na zotavenie.

