Superchrípka je už aj na Slovensku: Hygienici potvrdili prvý prípad, v Európe začína byť problémom

Svetom sa šíri nový agresívny variant chrípky, tzv. superchrípka, pričom prvý potvrdený prípad už zaznamenali aj na Slovensku.
Superchrípka je genetický subvariant vírusu A/H3N2, známy ako subclade K. Tento kmeň sa v aktuálnej sezóne šíri rýchlejšie než väčšina ostatných vírusov chrípky. Najviac prípadov zaznamenali krajiny ako Veľká Británia či Španielsko. Momentálne je podľa informácií TV Novín už aj na našom území.
„Vo virologických laboratóriách úradov verejného zdravotníctva sme od začiatku chrípkovej sezóny 2025/2026 dosiaľ potvrdili jeden výskyt vírusu A/H3N2 subclade K. Predpokladáme však, že výskyt v populácii je vyšší. V súčasnosti zatiaľ nič nenasvedčuje tomu, že by ochorenia spôsobené vírusom zo subclade K mali závažnejší priebeh,“ uviedla pre TV Noviny hlavná hygienička Tatiana Červeňová.
Medzi typické príznaky patria vysoká horúčka, výrazná únava, slabosť, problémy s dýchaním a bolesť na hrudi. Ochorenie môže mať závažnejší priebeh najmä u ohrozených skupín. Riziku najviac čelia starší ľudia a pacienti s chronickými ochoreniami.
