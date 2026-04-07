Na Slovensku nikdy nepracovalo toľko cudzincov. Dominujú Ukrajinci, masívne pribúdajú Indovia

Martin Cucík
Na Slovensko prichádza čoraz viac pracovníkov z krajín mimo Európskej únie. Okrem Ukrajincov sú to najmä Indovia a ľudia z Ázie.

Trh práce sa na Slovensku viditeľne mení. Zatiaľ čo ešte pred niekoľkými rokmi dominovali medzi zahraničnými pracovníkmi najmä ľudia z okolitých krajín, dnes firmy čoraz častejšie siahajú po pracovnej sile z oveľa vzdialenejších regiónov.

Podľa dát Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny z februára 2026 pracovalo na Slovensku spolu 146 558 cudzincov. Z toho 53 724 z tretích krajín s udeleným povolením na zamestnanie, 60 012 na informačnú kartu a 32 822 bolo z EÚ. V porovnaní s koncom roka 2024 ide o výrazný nárast, pričom pri pohľade na dlhší horizont je rast ešte viditeľnejší. Informoval o tom portál Pravda.

Od obdobia pandémie v roku 2020 sa počet zahraničných pracovníkov viac než zdvojnásobil. Väčšina však neprichádza z krajín Európskej únie.

Ukrajinci vedú, poradie sa však mení

Najpočetnejšou skupinou zostávajú pracovníci z Ukrajiny, ktorých je viac než 50 000. Ich dominancia je dlhodobá a súvisí najmä s geografickou blízkosťou a vojnovým konfliktom. Za nimi sa však začína odohrávať zaujímavý posun, ktorý veľa Slovákov vníma na vlastné oči.

Na druhé miesto sa dostali pracovníci z Indie, ktorí v posledných rokoch zaznamenali extrémny rast. Ich počet už presiahol 10 000 a predbehol viaceré tradične silné skupiny zo strednej Európy.

Podobný trend, hoci v menšom rozsahu, možno sledovať aj pri ďalších ázijských krajinách, ako sú Nepál, Vietnam, Filipíny či Uzbekistan. V niektorých prípadoch ide o nárasty z minimálnych počtov na tisíce pracovníkov v priebehu niekoľkých rokov.

Fabriky si prinášajú „domácich“

Ako informoval Denník E ešte v roku 2023, väčšina pracovníkov prichádzajúcich z Indie sú muži a viac ako polovica z nich pôsobí na pozíciách operátorov a montérov strojov a zariadení. Často obsadzujú aj pracovné miesta, o ktoré už nejavia dostatočný záujem ani domáci uchádzači, ani pracovníci z Ukrajiny či Srbska. Ide najmä o pomocné a montážne pozície v strojárskej výrobe, predovšetkým v automobilovom priemysle. Zároveň však postupne rastie aj počet Indov zamestnaných v IT sektore.

K výraznému nárastu zamestnávania pracovníkov z Indie prispel aj závod Jaguar Land Rover v Nitre, hoci v oficiálnych štatistikách to ešte nemusí byť plne zachytené. V samotnom závode aktuálne pracuje 184 indických zamestnancov. „Minulý rok sme ich prijali 11 v auguste a v tomto roku v apríli a máji ďalších 173,“ uviedol David Košťál, špecialista komunikácie automobilky pre Denník E v roku 2023.

Za týmto trendom stojí aj fakt, že materskou spoločnosťou nitrianskeho závodu je indická skupina Tata Group. V Indii sa navyše nachádza aj výrobný závod Jaguar Land Rover v Pune, pričom manažéri z tohto závodu sa podieľali na výbere pracovníkov pre Nitru a následne pomohli zabezpečiť aj potrebné víza.

Fico zmenil rétoriku

V polovici roka 2025 pracovalo na Slovensku približne 127-tisíc zahraničných pracovníkov. Ich počet sa od roku 2023 zvýšil o takmer 30 000, pričom tento rast bol spôsobený najmä príchodom ľudí z krajín mimo Európskej únie. Naopak, počet zamestnancov z členských štátov EÚ sa od júna 2023 zvýšil len minimálne, približne o 550 osôb. Na rastúci podiel cudzincov na slovenskom trhu práce upozornil podľa TASR hlavný ekonóm ČSOB Marek Gábriš.

Podľa neho vláda v poslednom období upravila podmienky na zamestnávanie zahraničných pracovníkov, čo viedlo k postupnému zvyšovaniu ich počtu na trhu práce. Napriek tomuto dynamickému rastu však stále nie je možné obsadiť všetky voľné pracovné miesta. Väčšina zahraničných pracovníkov pritom prichádza na pozície s nižšími požiadavkami na kvalifikáciu.

Uzbekistan je pripravený poskytnúť 200-tisíc pracovníkov, ktorí by mohli robiť v zahraničí. Slovensko potrebuje 150-tisíc kvalifikovaných pracovných síl,“ citovala TASR Roberta Fica v roku 2025.

Nedostatok pracovnej sily, starnutie populácie a rastúci dopyt zo strany firiem vytvárajú tlak, ktorý domáci trh nedokáže sám pokryť. Tento trend si zjavne uvedomuje aj naša vláda. Príchod pracovníkov zo zahraničia nie je len dočasným riešením, ale čoraz viac sa javí ako nevyhnutná súčasť fungovania našej ekonomiky.

