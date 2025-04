Rozprávajú po ukrajinsky, vyslúžia si za to bitku. Zahraniční študenti zažívajú v slovenskom meste teror

Nitra sa pre nich stáva nebezpečným mestom. Študenti z Ukrajiny majú obavy o svoju bezpečnosť, v meste sa pohybujú nebezpečné skupiny mladých ľudí, ktorí na nich fyzicky a slovne útočia.

Informuje o tom denník SME, podľa ktorého skupiny mladých ľudí útočia na vysokoškolákov hovoriacich po ukrajinsky a po rusky. Svojich študentov na to upozornila aj Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre. V e-maile ich vyzvala, aby prípadne útoky okamžite nahlásili polícii.

„V danej veci boli prijaté viaceré oznámenia, ktoré sa všetky preverujú a vo veci intenzívne prebiehajú a vykonávajú sa úkony s cieľom ustálenia skutkového stavu veci, ako aj ich objasnenia,“ uviedla pre denník SME hovorkyňa Krajského riaditeľstva PZ v Nitre Viktória Borloková.

Agresori si dali na seba kukly, študenti skončili dobití

Jeden z posledných útokov sa odohral na prelome marca a apríla pri obchodnom centre Promenáda, ktoré sa nachádza neďaleko internátu UKF v Nitre.

Obeťami agresorov sa stala trojica kamarátov z Ukrajiny, na ktorých narazila skupina troch zrejme neplnoletých mužov spolu s jedným dievčaťom. Ukrajincom začali vulgárne nadávať a narážať na ich národnosť, neskôr to však prerástlo až do prenasledovania a sácania. Študenti na to nijako nereagovali, podľa ich slov nechceli vyvolávať ďalší konflikt.

Väčší šok zažili o deň neskôr, 1. apríla, keď šli dvaja z kamarátov do obchodného centra. Pri ňom stretli štyroch mladíkov – dvoch z nich si pamätali z predchádzajúceho útoku. Tí ich obklopili, následne ich začali kopať a biť päsťami.

Podarilo sa im ujsť do vnútra centra, kde zavolali svojich známych, aby ich odprevadili na internát. Agresori však na nich čakali vonku, neskôr sa ich zhromaždilo až sedem, niektorí z nich si navliekli aj kukly. Vonku pokračovalo sácanie a slovné útoky, k bitke však už nedošlo, keďže ich bolo viac.

Týždeň po tom skupinu ukrajinských študentov kontaktovala bezpečnostná služba, ktorá sa im za incident ospravedlnila a prisľúbila, že sa to už nezopakuje. K zvýšeniu bezpečnosti pristúpila aj polícia, ktorá v okolí obchodného centra prijala ďalšie kroky na zabezpečenie verejného poriadku.

Situácia pripomína incident, ktorý sa stal v Nitre v auguste 2006. Vtedy Hedvigu Malinovú, študentku Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre, fyzicky napadli dvaja muži za to, že hovorila po maďarsky.