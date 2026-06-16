Rusko môže zaútočiť na štáty EÚ: NATO prišlo s presným rokom, podľa veliteľa sa musíme pripraviť

Vojna na Ukrajine trvá už viac ako štyri roky a Európa odvtedy žije v neistote. Rôzne informácie o plánoch Ruska či o tom, ako musí byť Európa pripravená, sa objavujú pravidelne a najnovšie sa k situácii vyjadril generálporučík nemeckej armády Christian Freuding. Ak vás zaujíma, aké sú aktuálne šance na mier, situácia je aj tam komplikovaná, no prezident Zelenskyj najnovšie navrhol stretnutie s Putinom.
Čo sa týka ruského útoku, podľa generálporučíka by naň malo byť Nemecko pripravené do roku 2029, možno aj skôr. O jeho slovách informovalo Politico. “Musíme byť pripravení… Musíme byť pripravení bojovať, “ povedal generálporučík Christian Freuding.
Medzi spojencami podľa neho vládne široká zhoda, že Rusko by mohlo napadnúť NATO ešte pred koncom dekády. “Všetkých 32 partnerov NATO súhlasilo, že Rusko môže byť schopné napadnúť člena Aliancie v roku 2029,” dodal. Varuje však, že k tomu môže dôjsť aj skôr.
Rok 2029 ako bod zlomu
Rusko síce aktuálne “krváca” pre vojnu na Ukrajine, no údajne je schopné sa pomerne rýchlo znova postaviť na nohy a posilniť armádu. Rok 2029 sa tak stal akýmsi bodom zlomu pre Európu, a mali by sme byť dovtedy pripravení. Podľa Freudinga navyše teraz nie je čas na dlhodobé programy a vývoj, ktoré neraz trvajú aj roky. “Kľúčovou je momentálne rýchlosť,” dodal.
Podobné myšlienky, hoci nie priamo o ruskom útokom, spomínal vo vyjadrení pre interez aj generál Macko. Aj podľa neho je dôležitá príprava a to, aby sme Rusku ukázali, že sa vieme brániť, ale aj udrieť. V súvislosti s ruským dronom, ktorý na konci mája v Rumunsku narazil do bytovky, povedal, že NATO by malo upozorniť, že v prípade, ak by sa takéto veci opakovali, tak môžeme zničiť nielen letiace objekty, ale že “si vyhradzujeme právo na odvetu aj v tom zmysle, že môžeme zničiť aj to miesto, odkiaľ sú vypúšťané.”
NATO by preto malo svojou komunikáciou dosiahnuť, aby sa Rusko bálo. “To znamená, že náš jazyk musí byť taký, že ten Rus musí tŕpnuť strachom, keď vidí, že mu uletel ten dron na naše územie a nie ho posielať schválne a tvrdiť, že mu uletel, lebo nedá sa vylúčiť, že ide o zámernú provokáciu zo strany Ruska,” dodal Macko. “Oni budú postupne zvyšovať akoby ten prah citlivosti a vlastne jedného dňa urobia ten prekvapivý úder, ktorý všetci zosmiešňujú.”
Začal sa samit G7
Najhoršou správou je, že mier na Ukrajine je momentálne v nedohľadne. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj sa v utorok zúčastní na osobitnom rannom zasadnutí samitu G7 vo francúzskom kúpeľnom meste Evian venovanom Ukrajine, na ktorom sa lídri krajín G7 podľa amerického prezidenta Donalda Trumpa budú snažiť „niečo urobiť“. Čo však to “niečo” znamená, zrejme nevie ani samotný Trump.
Európski lídri, ktorých hostí prezident Emmanuel Macron, chcú Trumpovi pripomenúť dôležitosť tlaku na Rusko, aby prijalo mierové podmienky Kyjeva a aby Spojené štáty netlačili na Ukrajinu, aby pristúpila na ústupky Moskve.
Trump, ktorý v nedeľu telefonoval so Zelenským aj s ruským prezidentom Vladimirom Putinom, po príchode na samit vyjadril optimizmus a povedal, že v otázke Ukrajiny „možno dokážeme niečo urobiť“. „Obaja sú tomu otvorení,“ uviedol bez ďalších podrobností.
Zelenskyj počas telefonátu s Trumpom navrhol stretnutie priamo s Putinom na pôde Spojených štátoch, pričom dodal, že pre ruského lídra by bolo „ťažšie takúto ponuku odmietnuť“. „Včera sme s prezidentom Trumpom hovorili o tom, že takéto stretnutie by sa mohlo zorganizovať v USA, vo formáte, ktorý by Putin oveľa ťažšie odmietol,“ uviedol Zelenskyj vo videopríhovore zverejnenom na sociálnych sieťach. „Uvidíme, čo z toho bude. Ak Rusko odmietne aj túto možnosť, bude potrebný ďalší tlak,“ dodal.
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