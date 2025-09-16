Stovky tisíc Slovákov si môžu naladiť nový kanál: Poteší niektorých ľudí, toto bude vysielať

Slovenský televízny trh má zrejme stále veľký potenciál a nové televízie pribúdajú ako huby po daždi. Slováci najnovšie na svojom televíznom zozname nájdu aj staronového hráča.
Stanica Spark TV totiž zmenila názov a odteraz vysiela ako Kanal 1. Diváci ju nájdu v HD kvalite a časť programov je dostupná v slovenčine. Podľa vedenia nejde len o vizuálnu úpravu, ale o krok v rámci širšej stratégie, ktorá má priniesť atraktívnejší obsah a posilniť pozíciu na trhu, píšu Živé.
Čo sa bude vysielať
Generálny riaditeľ Jozef Pipek zdôraznil, že cieľom je osloviť široké publikum kombináciou filmov, seriálov, dokumentov aj diskusií. V programovej štruktúre sa objavia tituly ako Vraždy v Dubline, Objavujeme – Coco Chanel či Dejiny života na zemi. Nechýbajú ani pôvodné formáty – politická relácia Téma s Petrom Bielikom, magazín Bez dresu alebo true crime projekt V tieni zločinu.
Kanal 1 zostáva súčasťou ponúk slovenských operátorov vrátane Skylinku, Telekomu či Orangeu. Prevádzkovateľ zároveň stojí aj za detskou stanicou TV RiK, športovými kanálmi Arena Sport, platformou Play TV a dabingovým štúdiom Magic Voice.
