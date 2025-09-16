Trump chce zo všetkého najviac mierovú dohodu: Opäť sa stretne so Zelenským, straty Ruska sú ohromné

Foto: SITA/AP

Lucia Mužlová
TASR
Rusko údajne prišlo len počas júla o 20 000 vojakov.

Americký prezident Donald Trump sa budúci týždeň pravdepodobne stretne s ukrajinským lídrom Volodymyrom Zelenským. Šéf Bieleho domu stále dúfa, že sa mu podarí sprostredkovať mierovú dohodu medzi Kyjevom a Moskvou, uviedol v utorok minister zahraničných vecí USA Marco Rubio. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.

Trump opakovane hrozil uvalením sankcií proti Rusku, ak prezident Vladimir Putin neurobí kompromisy. Doteraz to však neurobil, hoci Rusko zintenzívňuje svoje útoky proti Ukrajine. Prezident absolvoval „viacero telefonátov s Putinom, viacero stretnutí so Zelenským vrátane toho, ktoré sa zrejme uskutoční budúci týždeň v New Yorku“, kam pricestujú svetoví lídri na Valné zhromaždenie OSN, povedal Rubio novinárom počas návštevy Izraela.

„(Trump) sa bude aj naďalej snažiť. Ak je mier možný, chce ho dosiahnuť,“ povedal šéf americkej diplomacie. „V určitom momente prezident môže dospieť k záveru, že to nie je možné. Ešte sa tam nedostal, ale mohol by sa k tomu dopracovať,“ zdôraznil. Rubio poukázal na údaje o stratách na fronte, kde Rusko údajne prišlo len počas júla o 20 000 vojakov.

Vojnu môže ukončiť podľa vlastných slov len Trump

Prezident USA sa v auguste s Putinom stretol na Aljaške po prvýkrát od roku 2022. O niekoľko dní neskôr sa v Bielom dome stretol aj so Zelenským a európskymi lídrami. Rubio povedal, že Trump je jedinečný v tom, že komunikuje s Putinom, aj so Zelenským a Európanmi. „Ak by sa z toho nejako stiahol alebo uvalil sankcie na Rusko a povedal ‚Skončil som‘, na svete by už nezostal nikto, kto by mohol sprostredkovať koniec (vojny),“ vyhlásil podľa AFP.

Trump pred nástupom do úradu sľuboval, že konflikt na Ukrajine ukončí do 24 hodín. Zároveň obviňoval svojho predchodcu Joea Bidena zo zodpovednosti za ruskú inváziu a kritizoval finančnú pomoc, ktorú Spojené štáty poskytli Ukrajine.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Poľský prezident pripravuje národ na vojnu: Nawrocki hovorí o hrozbe pre celé NATO

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Anna zarába mesačne desiatky tisíc, má byť milionárkou: Na OnlyFans ukáže za 26 eur prsia, upozorňuje na ruské zloAnna zarába mesačne desiatky tisíc, má byť milionárkou: Na OnlyFans ukáže za 26 eur prsia, upozorňuje na ruské zlo
Upravili sme si auto a vyskúšali 3 dni cestovať s 0 eurami na ubytovanie: Takto to urobíte aj vy, pozor na jednu vecUpravili sme si auto a vyskúšali 3 dni cestovať s 0 eurami na ubytovanie: Takto to urobíte aj vy, pozor na jednu vec
Mao Ce-tung: Zapríčinil najhorší hladomor sveta, na svedomí má až 80 miliónov životov. Napriek tomu ho ľudia ospevovaliMao Ce-tung: Zapríčinil najhorší hladomor sveta, na svedomí má až 80 miliónov životov. Napriek tomu ho ľudia ospevovali
Boli sme sa najesť v pube z Na nože. Vítek pracuje v Japonsku, kde si krásny dom kúpite za 10 000 €Boli sme sa najesť v pube z Na nože. Vítek pracuje v Japonsku, kde si krásny dom kúpite za 10 000 €
Nela robí sezónnu prácu 6 mesiacov v roku: Na Islande si zarobím za 12 týždňov cez 20-tisíc eur, no je to nadštandardNela robí sezónnu prácu 6 mesiacov v roku: Na Islande si zarobím za 12 týždňov cez 20-tisíc eur, no je to nadštandard
23 rokov netušila, že je unesená: Keď ju ukradli, mala iba 19 dní, svoj únos vyriešila sama vďaka náhode23 rokov netušila, že je unesená: Keď ju ukradli, mala iba 19 dní, svoj únos vyriešila sama vďaka náhode
Mal 15 rokov a zaplatil za sex, chýbali mu peniaze, vystrájal aj s mužmi: Dôvod, prečo Charlie Sheen prestal piť, vás dojmeMal 15 rokov a zaplatil za sex, chýbali mu peniaze, vystrájal aj s mužmi: Dôvod, prečo Charlie Sheen prestal piť, vás dojme
Škót Ross si zobral Slovenku za manželku: Najlepšie sú čerstvé rožky a borovička. Platy u nás sú oproti Slovensku dvojnásobnéŠkót Ross si zobral Slovenku za manželku: Najlepšie sú čerstvé rožky a borovička. Platy u nás sú oproti Slovensku dvojnásobné
Premohli teroristov, no život si nezachránili. Pasažieri letu 93 z 11. septembra sa pri náraze doslova vypariliPremohli teroristov, no život si nezachránili. Pasažieri letu 93 z 11. septembra sa pri náraze doslova vyparili
Larry Ellison je novým najbohatším človekom planéty: Prirovnáva sa k Bohu, utráca ako maniak a zákony pre neho neplatiaLarry Ellison je novým najbohatším človekom planéty: Prirovnáva sa k Bohu, utráca ako maniak a zákony pre neho neplatia
Novák z nich šalel: Boli sme sa najesť v pube z Na nože. Za jedlo sme dali 32,60 € a ostali príjemne prekvapeníNovák z nich šalel: Boli sme sa najesť v pube z Na nože. Za jedlo sme dali 32,60 € a ostali príjemne prekvapení
Vydali sme sa po stopách posledného žijúceho obra karpatského: Vrátili sme sa do detstva, no báli sme sa, že stretneme medveďaVydali sme sa po stopách posledného žijúceho obra karpatského: Vrátili sme sa do detstva, no báli sme sa, že stretneme medveďa

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vedecké okienko
100 odpovedí, ktoré vám pomôžu lepšie pochopiť svet okolo nás
17,90 €
Podľa skutočnej udalosti
Neuveriteľné príbehy o prežití, ktoré ukazujú ľudskú nezlomnosť
16,90 €
Cestovateľ
Život cestovateľa bez filtrov, ktorý by si niekedy zaslúžil cenzúru
17,90 €
Testované na ľuďoch
(Ne)etické experimenty, v ktorých vedci neváhali prekročiť všetky hranice
14,90 €
Nedocenení
Príbehy vedcov, ktorých ignoroval svet
16,90 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Zobraziť viac