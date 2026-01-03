Stop mýtom o kozmetike. Aj vitamín C a niacinamid vedia pleť preťažiť, varuje dermatologička Tomeková

V kozmetike sa to hemží nielen aktívnymi látkami, ale aj mýtmi, ktoré okolo nich vznikajú. Každú chvíľu počujeme varovania pred „škodlivými“ zložkami, dramatické tvrdenia na sociálnych sieťach či odporúčania, ktoré sa navzájom úplne vylučujú. Mnohé z nich však nemajú s realitou nič spoločné a skôr, než aby nám pomohli, vytvárajú zbytočný strach a chaos.
Je ťažké vyznať sa v toľkých ospevovaných kozmetických látkach, sľubujúcich zázračné účinky na pleť. Dokonca aj tie prírodného charakteru nemusia byť pre pleť výhrou, ako upozornila dermatologička MUDr. Adriana Tomeková z kliniky TOMAR, ktorá sa pozrela bližie na kozmetické zložky a prezradila nám zaujímavé fakty. Ktoré sú len nafúknutou legendou, a pri ktorých je naopak dobré vedieť, ako ich správne používať?
Ktoré zložky by sa nemali preháňať v starostlivosti o pleť a čo môže spôsobiť, ak má každý krok rutiny rovnakú aktívnu zložku?
V starostlivosti o pleť je veľmi dôležitá rovnováha. Aj prospešné zložky môžu pri nadmernom používaní pleť preťažiť. Platí to v podstate pre všetky aktívne zložky ako sú retinoidy, vitamín C, kyseliny… Napríklad, taký niacinamid. V primeraných koncentráciách dokáže pleť rozžiariť, upokojiť, vyrovnávať tón pleti, reguluje maz a podporuje kožnú bariéru.
No ak ho používame „vo všetkom“ – v čističi, toneri, sére, kréme – pleť dostáva opakovane príliš vysokú dávku. To vedie k začervenaniu, štípaniu, narušeniu bariéry a paradoxne môže zhoršiť akné, pretože iritovaná pokožka reaguje zvýšenou tvorbou mazu. Rovnako problematické je vrstvenie viacerých produktov s retinolom, kyselinami alebo vitamínom C – pleť sa jednoducho nestíha regenerovať. Každá aktívna látka má svoj limit, a ak ju podávame v každom kroku rutiny, neznamená to „viac efektu“, ale skôr vyššie riziko podráždenia.
