Zima pokožke neodpúšťa. Dermatologička radí, ako má vyzerať správna starostlivosť o pleť v chladných mesiacoch

Zima je obdobím, keď naša pokožka čelí extrémnym výzvam – chladnému vetru a suchému vzduchu v interiéroch. Podľa dermatologičky si vyžaduje pleť v týchto mesiacoch špeciálnu starostlivosť, aby zostala hydratovaná, chránená a zdravá. Aké kroky by sme mali zaradiť do každodennej rutiny, ktoré ingrediencie sú v zime ideálne, a aké návyky môžu pomôcť predísť podráždeniu, začervenaniu či vysušeniu pleti?
Mráz dokáže na pokožke narobiť poriadnu šarapatu. „Ak je vplyv mrazu dlhodobý, spôsobuje pokožke permanentný šok a môže viesť až ku kožným chorobám, ako je napríklad rosacea. Pleť trpí predovšetkým dehydratáciou. V tomto období jej chýbajú vitamíny a hydratačné látky,“ objasnila pre interez.sk dermatologička MUDr. Adriana Tomeková.
„Must-have“ kozmetické produkty v zime
Zima nemusí byť pre pokožku obdobím stresu. Stačí len vedieť, ako ju správne chrániť. Správny krém je alfou a omegou. „Ideálne je, aby bol pleťový krém hydratačný a na báze olejov, nie vody, ktorá sa v lete ľahko odparí, no v zime môže na tvári zmrznúť a pleť namáhať. Krém by nemal obsahovať parfumové látky ani ťažké konzervanty,“ radí odborníčka, podľa ktorej treba hľadať kozmetické prípravky s obsahom cenných prírodných olejov, napríklad s mandľovým či avokádovým a vitamínov, najmä A, C, D a E, ktoré pôsobia ako antioxidanty.
Miesto v kúpeľni majú krémy s hustejšou konzistenciou, a ak chcete pleti dodať niečo extra, dermatologička má jeden tip. „Do svojho denného či nočného krému môžeme pridať tiež kvapku mandľového alebo jojobového oleja,“ poznamenala. Siahnuť môžete aj po koncentrovaných sérach s obsahom vyšších podielov vitamínov, výživných látok a kyseliny hyalurónovej. Práve tá by nemala chýbať v každodennej starostlivosti o pokožku.
Dobrá správa pre tých, ktorí si obľúbili retinoidy a ich účinky na pokožku. „V zime sa môžeme vrátiť aj k pravidelnej aplikácii retinoidov (ideálne 2- až 3-krát týždenne), ktoré v lete neodporúčam používať pre riziko vzniku pigmentových škvŕn. Retinoidy dokážu prestúpiť do hlbších vrstiev kože, vďaka čomu zlepšujú jej výzor, redukujú pigmentáciu a jemné vrásky. Zároveň stimulujú prirodzenú tvorbu kolagénu v pokožke,“ ozrejmila MUDr. Tomeková.
Nahlásiť chybu v článku